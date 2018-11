Autofotka týdne: Krásné unikátní kombi Bentley je křížené s mercedesem

Auta s celou karoserií na zakázku jsou dnes výjimečná. Mohou za to nejen daleko přísnější bezpečnostní předpisy, ale také samonosné konstrukce aut, které se pro takové stavby nehodí. Zlatá éra zakázkových karosérií těžila z rámové konstrukce. Karosárny koupily od značky podvozek s motorem a na ten postavily vlastní auto.

V šedesátých letech minulého století už automobilový průmysl přecházel na samonosné karoserie, ale ještě existovalo hodně aut s rámovou konstrukcí. Většina větších výrobců přesto přešla na kompletní stavbu aut ve své režii. Tak to bylo po roce 1955 i u Bentleye a Roll Royce s příchodem nové řady Silver Cloud a S-Series. V případě Bentleye vzniklo do roku 1962 přibližně 1900 aut, z toho už jen 21 mělo zakázkovou karoserii. Na prodlouženém rozvoru pak jen šest aut a jedno vytvořila dnes již neexistující karosárna Wendler z Reutlingenu v západní části země.

Auto je to zcela výjimečné, protože je to kombi, což je typ karoserie, který od Bentleye málokdo očekává. Navíc při pohledu na auto překvapí střídmé linie, které nekorespondují s barokními tvary továrního modelu S2. Ona totiž karoserie má původ u Mercedesu, ale i v tomto případě je to nestandardní záležitost.

Auto si objednal anonymní kupec, jehož totožnost je dodnes neznámá. Ví se, že pocházel z New Yorku a auto bylo dodáno do tamního jachtařského klubu. Majitel se posléze neprozradil, ani když auto v osmdesátých letech věnoval muzeu. Pak bylo prodáno do Evropy aby se posléze vrátilo do New Yorku a prošlo náročnou renovací.

Podvozek auta je z bentleye, karoserie pak vychází z Mercedesu W112. Zákazník totiž původně chtěl postavit auto od této německé automobilky, ale nebyl úspěšný, a proto vznikla tato netradiční stavba.

Jenže i s tou karosérií je to zajímavé. Mercedes W112 (plus příbuzné modely W110, W111) totiž přímo z továrny Mercedesu neexistoval ve verzi kombi. Německá automobilka vyráběla sedan, kupé a kabriolet. Přesto kombi zvané Universal existovalo, malosériově ho stavěla belgická společnost I.M.A. Auto se pak prodávalo v běžné prodejní síti Mercedesu.

Na první pohled Bentley Wendler tvarem karoserie kombi Univesal připomíná. Jenže I.M.A. začala montovat kombíky až od roku 1965, přitom Wendler je z roku 1960. Buď se I.M.A. inspirovala z konstrukce Wendleru, a nebo, což je pravděpodobnější, pokud designér chtěl uchovat linie sedanu, musel postupovat podobným způsobem. A podobnost obou aut je tedy náhodná.

Tak jako tak je Bentley Wendler výjimečné auto. Především přední partie je povedeným mixem grilu Bentley a tvarů karoserie Mercedesu W112, přestože mnohé sériové díly na autě musely být upraveny. Vzadu nechybí klasické ploutvičky, které jsou pro tuto řadu mercedesů charakteristické. V případě této stavby jsou ještě zvýrazněné. Na kolech jsou kryty Bentley a pod kapotou samozřejmě tluče srdce Bentley, což je osmiválec s objemem 6,2 litru. Tento legendární agregát řady L můžeme v kdoví kolikáté modifikaci a po mnoha úpravách stále nalézt v modelu Bentley Mulsanne. Ale teď už má o něco větší objem a třeba dvě turba.

Restaurování vozu bylo velmi důkladné. Uvnitř byla použita špičková kůže Connolly a obklady z ořechového dřeva. Ve výbavě zaujmou přístroje a výbava od Bentelye i od Mercedesu, Wendler je zkombinoval a navíc mnoho součástek pravděpodobně vyráběl sám, ač připomínají tovární díly Mercedesu. Auto má i střešní okno a autorádio Becker Europa. Aktuálně je auto v USA na prodej za zhruba 12,5 milionu korun bez dopravy a daně.