Procházíme největší změnou v historii, říká šéf Škody Auto

V čele Škody stojíte dva roky, takže už můžete bilancovat. Co považujete za úspěch a co se nepovedlo?

Zažíváme největší změny v našem odvětví od vynalezení automobilu. I když nás ještě dnes zaměstnává krize kolem naftových motorů, máme za sebou nejúspěšnější dva roky v historii podniku. A to nás motivuje k tomu, abychom se v roce 2018 ještě zlepšili. Co mě ve společnosti Škoda Auto od samého začátku nesmírně nadchlo, byl přístup zdejších zaměstnanců, jejich láska k detailu, technice, neustálé hledání něčeho lepšího.

Jak se vám dařilo plnit plány, s nimiž jste před dvěma lety do společnosti Škoda Auto přišel? Nacházíte se ve fázi, v níž jste chtěl po dvou letech být?

Záleželo a záleží mi na tom, aby měla společnost Škoda Auto zajištěnou budoucnost. Když jsem sem v roce 2015 přišel, řídil se podnik Růstovou strategií 2018. Byla to dobrá strategie, ale dva důležité prvky v ní ještě nehrály tak velkou roli – digitalizace a elektrifikace. Proto jsme vyvinuli Strategii 2025, abychom automobilce dali správný směr vycházející z trendů, které v příštích letech celou naši společnost dramaticky změní – demografické změny, urbanizace, dlouhodobá udržitelnost a digitalizace. Tyto trendy představují velké výzvy nejen pro celou společnost, ale samozřejmě i pro náš podnik.

Jak zvládáte harmonogram u nové strategie?

Při vývoji nových technologií a služeb musíme pracovat s výrazným předstihem. Pracujeme na nových oblastech podnikání, s nimiž budeme moci dosahovat stejných výnosů jako s naším dosavadním podnikáním. Realizace Strategie 2025 nebude sprint, ale maraton.

Kam jste zatím doběhli?

Aktuálně máme za sebou necelých 20 procent trati. Samozřejmě velice bedlivě sledujeme a prověřujeme, jak se nám daří naplňovat naši strategii, a mohu říci, že jsme celkově dál, než jsme si naplánovali. Zkrátka Škoda je na dobré cestě. Vše nasvědčuje tomu, že zaznamenáme další rekordní rok.

Které z témat, jimž se dlouhodobě věnujete, je pro vás naprosto stěžejní?

To není otázka buď – anebo. Jako podnik s celosvětovou působností si nemůžeme dovolit ignorovat žádnou oblast. Elektromobilita momentálně zažívá velmi razantní nástup a je naprosto nevyhnutelná. Ještě dlouho budeme jezdit i s konvenčními spalovacími motory, nicméně v roce 2025 budou automobily s elektrickým motorem hrát například ve velkých městech velmi významnou roli. A na to se připravujeme.

Budete elektroauta vyrábět v Česku?

Naše čistě elektricky poháněné modely budeme od roku 2020 vyrábět v Mladé Boleslavi. Na tom mi velice záleželo a je to milník v historii automobilky. Toto rozhodnutí, určující další rozvoj jak společnosti Škoda Auto, tak celého českého automobilového průmyslu, bylo přijato ještě v listopadu na úrovni koncernu.

Které škodovácké podniky se budou na elektrovozech podílet?

Již od příštího roku budeme v našem hlavním výrobním závodě vyrábět elektrické komponenty pro celý koncern a v kvasinském závodě pak model Superb s plug-in (nabíjecím - pozn. red.) hybridním pohonem. Oba závody tak mají zajištěnou budoucnost.

Těsně před koncem svého funkčního období uzavřela česká vláda memorandum o budoucnosti automobilového průmyslu. Odpovídá toto prohlášení vašim plánům?

Spolupráce s vládou je pro nás základním předpokladem úspěšné realizace naší strategie. Spolu s politickou a ekonomickou sférou a oborovými sdruženími budeme moci v úspěšném kurzu českého automobilového průmyslu pokračovat. Základem je podpora digitalizace, elektromobilů, dobíjecí infrastruktury a testů autonomně řízených vozidel za reálných podmínek.

A kromě dobíječek a testů?

Jde také o infrastrukturu v okolí výrobních závodů, školství a vzdělávání, koncepty chytrých měst, inteligentní systémy řízení provozu, ekologickou výrobu energie a mnohá další témata. V těchto oblastech tkví velký potenciál českého automobilového průmyslu. Abychom toho mohli plně využít, bylo dohodnuto 25 konkrétních opatření, o kterých jsme naprosto přesvědčeni. Tyto pracovní balíčky teď zpracují jednotlivé projektové týmy.

Sám jste zmínil, že Škoda Auto je racionální značka, která trendy nevytváří, ale jde s nimi v souladu. Chystáte se na elektromobilitu i autonomní řízení. Jsou podle vás zákazníci i trh na takové změny připraveni. Budou klienti kupovat elektroškodovky?

Vždycky jsme říkali, že nemusíme do našich vozů hned montovat všechno, co je technicky možné. Při všem, co je pro naši značku charakteristické, chceme samozřejmě být o onu pověstnou délku kapoty před konkurencí. Až když bude některá technologie dostatečně zralá, zařadíme ji i do naší produkce. Elektromobilitě ještě chybí potřebná dobíjecí infrastruktura.

Kdy se to podle vás zlomí?

Počítáme s tím, že až v roce 2019 uvedeme na trh náš první plug-in-hybrid a krátce poté i první vůz s čistě elektrickým pohonem, situace se už výrazně zlepší a k dispozici už bude širší infrastruktura. Naše elektromobily pak budou nejen technicky na výši, ale budou disponovat i přednostmi typickými pro vozy značky Škoda. Jsem naprosto přesvědčen o tom, že sériová verze vozu Škoda Vision E, kterou na trh uvedeme v roce 2020, bude tím správným produktem ve správnou dobu.

Jak odhadujete zájem mladé generace o vlastní automobil? Lze tu vysledovat změnu přístupu k individuální mobilitě? Co to znamená pro značku Škoda a jak bude na tento vývoj reagovat?

Skutečně pozorujeme trend směřující k posilování sdílené ekonomiky. V této oblasti vyvíjíme řadu nových nápadů, jak bychom mohli nabídku související s automobily rozšířit. Tři projekty uvedeme na trh už v příštích měsících. Motorem moderní průmyslové společnosti však je a bude možnost sám rozhodnout, kdy a jak se z bodu A dostanu do bodu B. To platí i pro přepravní služby. A v budoucnu oslovíme i cílové skupiny, které jsme dříve oslovit nemohli. Mluvím teď o lidech, kteří ještě nebo už nemohou řídit. Koláč tedy bude větší. Proto si o budoucnost individuální mobility nedělám starosti.

Na jedné straně by vlády mohly automobilky podpořit při rozvoji elektromobility, na druhé straně třeba v případě dieselových motorů, komplikují automobilkám život zpřísňováním emisních norem. Jak se s tím vyrovnáváte?

Politika a průmysl v této oblasti těsně spolupracují, neboť všichni nakonec sledujeme stejný cíl, tedy výrazné snížení emisí způsobených individuální dopravou. Legislativní rámec pro příští léta je tedy dán. Proto investujeme mnoho peněz do zefektivnění celého hnacího řetězce a s naším produktovým plánem budeme plnit zadání pro jednotlivé trhy. A to před nás staví velké výzvy.

Kolik jste dosud investovali do realizace všech opatření na splnění emisních limitů a jakou sumu budete ještě muset investovat? O kolik byste investovali méně, pokud byste pokračovali konvenční cestou?

Takové srovnání pro nás nemá smysl, protože zadání jsou jasná a my je nemůžeme ovlivnit. V budoucnu složitost celé systémové architektury ve voze dále vzroste. Vyvíjíme různé druhy pohonu současně, investujeme značné částky do síťového propojení a kromě toho také budujeme rozsáhlý ekosystém týkající se individuální mobility. Vedle benzinových a naftových motorů a motorů na zemní plyn budeme v budoucnu nabízet i středně a plně hybridní systémy a samozřejmě i vozy poháněné čistě akumulátory. Vezměte si jen téma různých druhů pohonu. Už to enormně zvyšuje náklady v oblasti technického vývoje. Ale jsem si jist, že se tyto investice vyplatí.

Tématem posledních týdnů jsou vyjednávání s odbory. V jaké fázi jednání se dnes nacházíte? Na čem jste se dosud dohodli?

V letošním roce jsme se s odbory Kovo MB dohodli na směnovém režimu pro rok 2018. Spolu s odbory Kovo jsme se navíc rozhodli, že zaměstnancům za vynikající výkony v letošním roce ještě v prosinci vyplatíme mimořádnou prémii ve výši 10 tisíc korun. Jsem optimistou a očekávám, že i při tarifním vyjednáván v prvním čtvrtletí roku 2018 společně dospějeme k dobrému řešení.

Mezi zaměstnanci se hodně řeší důraz na pružnou pracovní dobu. Co tím sledujete?

To je velice důležitá věc. Pokud budeme chtít i v budoucnu v Česku růst, potřebujeme v našich závodech maximální flexibilitu. Aktuálně pracujeme na hranici kapacity. Jedním z diskusních bodů je vypracování flexibilních směnových systémů, takových, jaké už máme v závodě v Kvasinách. Kromě toho bych se velice přimlouval za uzavření Dekádního paktu budoucnosti. Jde o jistotu dlouhodobého plánování pro všechny zúčastněné. S dekádním

paktem můžeme spojit všechno: zajištění našich českých závodů, potřebnou flexibilitu a další rozvoj značky Škoda na světových trzích.

Jak hodnotíte rok 2017?

V roce 2017 jsme na cestě k historickému rekordu. Už v říjnu jsme dosáhli hranice jednoho milionu vyrobených vozů – dříve než kdykoli předtím. Rosteme ve všech dimenzích a téměř na všech trzích. Důvodem k tomu je naše atraktivní modelová paleta a úspěšný start naší SUV ofenzivy s uvedením modelu Kodiaq na počátku roku. Také Karoq měl na podzim ukázkový nástup na těch trzích, kde jsme jej dosud uvedli.

Škoda letos představila koncept elektromobilu jménem Vision E na autosalon v Šanghaji.

Jaký podle vás bude ve Škodovce příští rok?

Vstoupíme do něj z pozice síly. Škoda má v současnosti nejvyšší počet objednávek v historii podniku, naše závody jsou plně vytížené. Aktuálně nejsme schopni plně pokrýt poptávku na všech trzích. Proto sázíme na flexibilně směnové systémy a hledáme další výrobní kapacity. Další rozšiřování výrobních kapacit tedy bude nejdůležitějším bodem v programu na rok 2018.

Myslíte, že stávající boom ekonomiky bude pokračovat i nadále? Jak dlouho podle vašeho názoru může konjunktura ještě trvat?

Naše křišťálová koule bohužel také není větší než křišťálová koule kohokoli jiného. Faktem je, že aktuálně zažíváme nejdelší fázi vzestupu světové ekonomiky za posledních 70 let. Úroky a nezaměstnanost jsou velice nízké a tomu odpovídá i dobré investiční klima. I přes několik nepříjemných konfliktů v krizových oblastech našeho světa žijeme ve velice stabilním geopolitickém prostředí. Podíváme-li se tedy na všechny ukazatele – s výjimkou povětrnostních a klimatických vlivů – nemohou být předpoklady už o mnoho lepší. Když to shrnu, do budoucnosti hledím s optimismem.