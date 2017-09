Škoda pro koncern VW vymýšlí, jak vyrábět levná auta pro rozvojové trhy

Koncern Volkswagen, kterého je Škoda součástí, oznamuje na autosalonu ve Frankfurtu ofenzivu na poli elektromobility. Prezentace české značky se nese v podobném duchu. Hlavním lákadlem expozice je studie elektromobilu Vision E, která v roce 2020 zamíří do výroby. Jde o velký crossover přibližně o velikosti Škody Karoq. Předseda představenstva značky Bernhard Maier naznačil, že jeho cena by se mohla pohybovat lehce nad úrovní modelu Superb s dieselovým motorem.



Bernhard Maier, předseda představenstva společnosti ŠKODA AUTO

„Jedním ze čtyř pilířů naší Strategie 2025 je elektrifikace. Již pro modelový rok 2019 uvedeme na trh model Superb s plug-in hybridním pohonem. V roce 2020 bude poté následovat náš první čistě elektrický model,“ upřesňuje předseda představenstva Bernhard Maier. Do roku 2025 bude mít značka v evropské nabídce pět elektrifikovaných modelů. Kromě crossoveru Vision E zatím ovšem podle Maiera není rozhodnuto, které vozy to typově budou. Elektrifikované modely budou podle něj schopny vyrábět všechny továrny značky. Elektrifikací se totiž myslí nejen auta výhradně na baterie, která automobilka postaví na specializované modulární architektuře pro elektromobily, ale také konvenční modely doplněné o některou formu hybridního pohonu. Škoda se každopádně bude držet plánu, který na autosalonu ve Frankfurtu představil šéf celého koncernu Volkswagen Matthias Müller, že do roku 2030 budou všechny modely všech značek německé skupiny mít elektrifikovanou variantu. V roce 2025 by měl mít elektrický pohon jeden ze čtyř vyrobených vozů v automobilkách skupiny VW, což představuje tři miliony elektromobilů ročně. O pět let později má být elektrický vůz v každé ze zhruba 300 modelových řad všech koncernových značek po celém světě.

Bernhard Maier uvedl, že Škoda momentálně přepracovává svůj plán elektromobility: „Sledujeme aktuální vývoj situace v Česku i ve světě a podle toho upravujeme strategii. Už dnes se mě lidé ptají, proč uvedeme první auto s elektrickým pohonem až v roce 2019, nechceme ovšem nic uspěchat. Nemusíme být za každou cenu první. Chceme nabídnout auto za solidní cenu. Očekáváme také, že se do té doby ještě vyvine technologie, která prodlouží dojezd elektromobilů, urychlí se nabíjení a především se rozroste síť nabíjecích stanic.“

Maier uznává, že budoucnost je nejistá. Plány na elektrifikaci nabídky spřádá většina automobilových výrobců, reálně se ovšem prodeje rozbíhají jen velmi lopotně. „Všichni věštíme ze stejné křišťálové koule,“ říká šéf Škody. Experti růst poptávky předpovídají a Maier ještě přidává velmi důležité hledisko emisních limitů a dalších omezení, která se na auta se spalovacím motorem chystají. „Elektrifikaci se vyhnout nemůžeme a vše navíc urychlují aktuální diskuze kolem dieselů,“ naráží Maier na atmosféru v Německu, kde jsou všechny automobilky v současnosti za naftové motory pranýřované. „Benzinové i naftové motory v autech ještě dlouho budou,“ dodává Maier, ale připomíná že moderní dieselové motory vyžadují pro splnění emisních požadavků velmi drahé technologie, které například v malých autech formátu Fabie zákazníci nebudou ochotni zaplatit. Ve Fabii diesel tedy skončí s příchodem modernizované verze v příštím roce, v Rapidu o něco později.

Škoda jako mainstreamová racionální značka musí také intenzivně pracovat na konvenčních druzích pohonu. Aktuálně je podle Maiera velkým tématem zemní plyn (CNG), všechny další modely automobilky mají mít toto provedení. Po Octavii dostane verzi na CNG v nové generaci také nástupce modelu Rapid, který má dorazit v roce 2019. Na CNG bude jezdit také nová generace Fabie. U ní plynová verze vlastně nahradí naftový motor, který má být v brzké době vyřazen z nabídky.

Škoda se v současnosti pro celý koncern VW zabývá možností vytvoření platformy pro cenově dostupný model, který by se uplatnil na trzích rozvíjejících se zemí, jako je Indie. I po ukončení jednání o spolupráci na vývoji s indickou Tata Motors projekt dál běží a do poloviny příštího roku by mělo být rozhodnuto o jeho pokračování na základě ekonomické analýzy.

Maier ve Frankfurtu ještě prozradil, že stále není rozhodnuto o vstupu do severní Ameriky, automobilka ovšem stále plánuje do roku 2020 navýšit počet trhů, na kterých je přítomna, ze stávajících 102 na 120. Ve hře jsou kromě Singapuru také Korea (podle Maiera se nyní vstup přibrzdil kvůli homologaci) a země jihovýchodní Asie (ASEAN). Stále ještě není rozhodnuto o uvedení karosářské verze kupé modelu Kodiaq na evropské trhy, důvodem jsou chybějící výrobní kapacity. „I když rozšíříme výrobu v Kvasinách na rozsah, který je plánovaný, stále to nebude stačit poptávce,“ řekl Maier. V Kvasinách na Rychnovsku automobilka vyrábí Superb a SUV modely Kodiaq a ve Frankfurtu nově uvedený Karoq, po kterých je velká poptávka a podle vývoje tohoto segmentu trhu ještě dále poroste. Škoda tedy aktuálně rozšiřuje výrobu Karoqa také do Mladé Boleslavi a Maier prozradil, že po dobré zkušenosti s výrobou modelu Yeti v Nižném Novgorodu značka plánuje v roce 2018 do Ruska alokovat také výrobu Kodiaqu pro ruský trh. Nižný Novgorod by podle šéfa značky také vykrýval špičky ve výrobě i pro Evropu.