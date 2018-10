Pařížské překvapení BMW 3. Má uhlazenější tvary a špičkovou aerodynamiku

BMW řady 3 je pro mnichovskou automobilku nejdůležitějším modelem. Klasický sedan (a tradičně také kombík s kupé a kabrioletem) je základním stavebním kamenem modelové řady. Automobilka má dnes v nabídce samozřejmě i crossovery, které si moderní doba žádá. Konzervativním zákazníkům a všem těm, kteří BMW volí pro jejich fenomenální jízdní projev, ovšem značka potřebuje nabídnout právě trojku, která musí být dobrá za všech okolností.

Do posledních chvil nebylo jisté, zda BMW novou řadu 3 v Paříži představí. Spíš se čekalo, že značka s uvedením počká až na některý z amerických autosalonů, severoamerické trhy jsou pro BMW nesmírně důležité. Nakonec je nová generace v Paříži a vzhledem k bídě, jaká o opravdové novinky na autosalonu panuje, má o to víc prostoru.



Zatímco stávající BMW 3 bylo na první pohled rozeznatelné podle „přimhouřených“ světel tvořících zamračený výraz a ostrých prolisů na bocích, nejnovější vydání působí zcela jiným dojmem. Uhlazené, zaoblené tvary zdatně maskují, že je novinka celkově mohutnější. Nové pojetí designu naopak viditelně zdůrazňuje, že sedan dosahuje mimořádně nízkého součinitele aerodynamického odporu, který má hodnotu 0,23.



Na první pohled zaujme strmá příď, která nese složitě tvarované světlomety (standardně LED, za příplatek poprvé ve střední třídě laserové) a obří masku chladiče. Charakteristické „ledvinky“ jsou o poznání vyšší a širší než dosud. Navíc jsou „srostlé“ – už je neodděluje svislá příčka, ale jejich chromované orámování je spojené. Zadní světla jsou nejkompaktnější v historii řady 3, mají útlou linii a minimalistickou grafiku stylizovanou do jednoduché „hokejky“ jako u nejnovější X4.

Jen pro ujasnění: nová trojka ještě nenese podpis Jozefa Kabaně, slovenský designér nastoupil do Mnichova až loni 4. října, na jakékoliv změny či úpravy tak bylo pozdě. Nápady nového šéfdesignéra značky, který přišel do BMW ze Škody, se projeví nejdřív za další rok. A úplně první auto podle Kabaňových představ uvidíme na silnici až za čtyři pět let.

Zajímavostí je, že u nové řady 3 už podle výfuků nepoznáte motorizaci. Všechny varianty dostanou efektní kulaté koncovky na každé straně – základní model bude mít průměr 80 mm, všechny další verze 90 mm. Revoluční počin nicméně není u BMW novinkou, prvním modelem se standardně zdvojeným výfukem je před rokem představené X3.

Do detailů nový interiér

Po usednutí dovnitř novinka překvapí vzdušně působící kabinou. Sedí se velmi nízko. Díky nízko položené, útlé palubní desce je však z místa řidiče vidět plochá kapota motoru i tehdy, pokud nastavíte sedadlo do nejnižší polohy.

Vystouplý a výrazně zvětšený displej multimediálního systému přímo navazuje na přístrojový štít. S něčím podobným přišla už před třemi lety Alfa Romeo Giulia, v BMW toto řešení díky progresivnějšímu designu a jemnější grafice vypadá podstatně moderněji. Nová řada 3 zachovává tradiční natočení středového panelu k řidiči.

Nové, respektive z nejnovějších modelů jako je X3 nebo X4 převzaté, jsou ovládací prvky. Po letech se mění tvar ovladače automatické převodovky, který je drobnější a zakulacený. Stejné řešení dostane souběžně představená čtvrtá generace X5 a roadster Z4.

Rozvor náprav se mezigeneračně natáhl o 41 mm, což je na zadních sedadlech znát, i když místa pro nohy je stále poskrovnu. I ve druhé řadě se sedí nízko, v sedadlech s hlubokým vybráním, což svědčí komfortu i prostoru nad hlavou. Jenže právě pohodlné usazení vás přirozeně nutí natáhnout si nohy, a na ty už mnoho místa nezbývá. Zvlášť když pod předním sedadlem v nejnižší poloze není místo pro zasunutí chodidel. I v tomto zůstává BMW 3 i přes zvětšení interiéru věrné tradicím.

Dlouhý zavazadlový prostor má pravidelný tvar a objem solidních 480 litrů. Přístup do něj bude obtížný, víko kryjící vstupní otvor je totiž krátké a nízké. To je daní za výbornou aerodynamiku a je to ústupek v zájmu tuhosti karoserie, která se mezigeneračně zlepšila o 50 procent.

Technický pokrok na všech frontách

Nová platforma vedle větší tuhosti přináší i další výhody: o 55 kg nižší hmotnost, o 43 mm širší rozchod vpředu a o 21 mm vzadu nebo pro vrcholné modely příplatkový aktivní samosvorný diferenciál vzadu.

Posádka se může těšit z lepšího odhlučnění, jemuž napomáhá akustické čelní sklo, případně mohou odhlučňovací folii dostat na přání i boční okna. Volitelné střešní okno je o deset centimetrů delší, head-up displej promítá údaje na ploše o 70 % větší než dosud.

BMW 3 přichází také s celou paletou bezpečnostních, asistenčních a komunikačních systémů. Zájemce o novinku však nakonec nejvíc bude beztak zajímat nabídka motorů. Nová generace přichází výhradně se čtyř a šestiválcovými motory. Benzinové zastupují dvoulitry 320i a 330i (135 a 190 kW), diesely třílitrový šestiválec 330d s parametry 195 kW a 580 Nm i klíčové dvoulitry 318d a 320d (110 a 140 kW). Modely 318d a 320d budou jedinými, které dostanou manuální převodovku, jinak bude standardem osmistupňový automat. Jedinou zatím potvrzenou čtyřkolkou je 320d xDrive.

V létě 2019 se představí další dvě verze. Bude to benzinový plug-in hybrid 330e a především šestiválec M340i xDrive, který bude mít 275 kW, 500 Nm a z klidu na stovku zrychlí za pouhých 4,4 sekundy. Pro srovnání: stávající 340i bylo ve sprintu o půl sekundy pomalejší.

Brzy se představí také kombi a počítá se i s novou generací příbuzné řady 4. Ta se v provedení Cabrio po dvou generacích vrátí ke klasické plátěné střeše. Nástupce se dočká i sportovněji střižené pětidveřové 4 Gran Coupé, naopak praktičtější 3 Gran Turismo to má podle všeho pro malý zájem spočítané a do dvou let skončí bez nástupce.

Sedmá generace řady 3 od BMW se začne prodávat na začátku března příštího roku. Vyrábět se bude v mateřském závodě automobilky v Mnichově.

K bavorské metropoli se přidají další dvě výrobní místa. Výroba řady 3 pro čínský trh bude v závodě Tiexi v Šen-jangu, což je společný podnik BMW Brilliance Automotive (BBA), kde se vyrábí dosluhující generace. K těmto dvěma se přidá nově vybudovaný závod BMW v mexickém San Luis Potosí.

BMW řady 3 se vyrábí více než 40 let. Sedan nepředstavuje pouze jádro modelové řady 3, kterého se celosvětové prodalo více než 15 milionů kusů, ale je také základním stavebním kamenem značky BMW.

Když bylo BMW řady 3 v roce 1975 poprvé představeno, současně se zrodil nový druh automobilu - sportovní sedan. Během šesti modelových řad se BMW řady 3 stalo nejprodávanějším prémiovým vozem na světě, razilo cestu vysoce výkonným pohonným jednotkám a podvozkům a získalo pověst průkopníka v oblasti technologických inovací v segmentu střední třídy.

Konkurenty trojkové řady BMW v prémiovém segmentu jsou například Audi A4 nebo Mercedes Benz třídy C.