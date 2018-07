Autofotka týdne: Slavné BMW po závodní legendě jde do aukce

Je to jedno z nejkrásnějších a nejslavnějších BMW všech dob. Vyrobilo se pouhých 252 kusů a byl to ve své době velký průšvih, na každém autě značka prodělala obrovské peníze. Dnes je to jedno z nejvíce ceněných BMW. Stojí za pozornost, že se také na trhu často objevují jeho plagiáty.



Překrásný roadster, který vznikl na podnět slavného Maxe Hofmanna, pohání vidlicový osmiválec 3,2 litru s výkonem 110 kW. Sprint z nuly na stovku umí za 9 sekund a může se řítit rychlostí až 225 km/h.

Surtees jako jediný v historii dokázal vyhrát mistrovství světa ve Formuli 1 i na silničních motocyklech (více o slavném závodníkovi). Za svou první zlatou motorkářskou medaili z roku 1956 v sedle pětistovky MV Agusta dostal 27 milionů německých marek. Nadšený hrabě Agusta mu ještě nabídl, že mu chce za odměnu ještě něco dát. „Moc bych chtěl jedno z těch nových BMW,“ odpověděl Surtees, kterého s nádherným roadsterem seznámil Alexander von Falkenhausen, šéfinženýr mnichovské automobilky. Vévoda se pak zeptal, kolik takové 507 stojí, zdálo se mu to však moc (právě nesmyslně vysoká cena byla hlavním důvodem neúspěchu modelu). Nakonec se domluvili, že každý zaplatí půlku. Krátce po pořízení si stěžoval u BMW, že auto nejezdí, jak si ho pamatoval při prvním svezení, když mu svůj vývojový kousek půjčil von Falkenhausen. Automobilka mu tedy nechala upravit motor podle von Falkenhausenových rad a namontovala lepší brzdy - kotoučové značky Dunlop na obě nápravy. Pak už byl Surtees spokojený a brousil se svým miláčkem alpské průsmyky.

Když ovšem v roce 1962 nastoupil do Scuderie Ferrari, nelíbilo se nesnášenlivému bouřlivákovi Enzovi Ferrarimu, že by pilot jeho stáje jezdil v německém autě, a tak putovalo BMW to garáže a Surtees dostal klíčky od Ferrari 330 GT. Pak ovšem vzpomínal, že zadarmo to nebylo: „Když jsem dostal první výplatu, zjistil jsem, že mi z ní cenu auta strhli.“

Surtees tento unikát vlastnil celý život, jeho rodina pětsetsedmičku se zajímavou historií a v dokonalé kondici prodává rok po jeho smrti. K autu lakovanému bleděmodrou metalízou je i originální hardtop. Zajímavostí je, že tato pevná sundavací střecha vždy pasuje jen na konkrétní kus 507, ke kterému ji vyrobili. Kusová ruční výroba hliníkové karoserie totiž způsobila, že co kus, to originál.

Cena je astronomická, odhaduje se, že se Surteesovo BMW vydraží v přepočtu za 59–74 milionů korun.