BMW 7 nastupuje k policii, vyzkoušeli jsme superlimuzínu

My otestovali provedení, které je ještě o stupeň výš - s dvanáctiválcovým 6,6litrem, navíc vylepšené o úpravy divize M.



Je noc kdesi ve středních Čechách. Stojíme na autobusové zastávce, dvanáctiválec neslyšně vrní pod nekonečnou kapotou. Připraveni? Jo, šeptne posádka téměř nábožně. Jeď! Osmačtyřicet ventilů se rozševelí, šest set koní se staví na zadní, foukají jim do toho dvě turba, dvanáct válců rozjíždí své crescendo. Vzdálené dunění se změní v ostré říznutí laděných výfuků, které tady v polích nikomu nevadí. Za tři a půl úderu srdce jsme na povolené devadesátce. Víc jet nemusíme, vždyť stačí to opojné zrychlení na začátku. Takže si to dáme znovu. A ještě jednou...



BMW M760Li xDrive v číslech délka x šířka x výška x rozvor (m): 5,24 x 1,90 x 1,48 x 3,21

motor: zážehový přeplňovaný motor V12, 6592 ccm, přímé vstřikování paliva

max. výkon: 448 kW (610 k) při 5500 ot / min

max. kroutící moment: 800 Nm při 1550 ot / min

nejvyšší rychlost: elektronicky omezena 250 km / h (305 km / h M řidiče Package)

zrychlení 0-100 km / h: 3,7 s

průměrná tabulková spotřeba: 12,8 litrů

součinitel odporu vzduchu: 0,31

pohotovostní hmotnost / užitečné zatížení: min. 2180 kg / max. 660 kg.

objem zavazadlového prostoru: 515 litrů

pneumatiky: přední 245/40 R20 99Y XL, zadní 275/35 R 20 102 Y XL

poloměr otáčení: 12,9 m

cena testovaného vozu: 5 080 000 korun

A nemusíme ani jezdit do Německa, abychom si ověřili, že tohle auto pluje při 250 km/h úplně neslyšně. Věříme tomu. Stačí nám české dálniční maximum, na němž motor točí zanedbatelných 1 800 otáček. A padesátka v obci? Všichni se ptají, proč stojím, však taky bubláme na 1 400 otáčkách, kousek nad volnoběhem...

BMW M760Li patří k vrcholům nabídky mnichovské automobilky. Ta své vlajkové lodi nadělila poctivý dvanáctiválec. Jedná se o motor, který má své místo v sedmičkové řadě již třicet let, ale právě kvůli emisním normám a trendům snižování objemů se spekulovalo o tom, jestli nezůstane u nové generaci „pouze“ u osmiválce.

BMW však příjemně překvapilo, protože nejenže V12 přepracovalo, ale poprvé v historii nabízí pro řadu 7 také sportovní „M paket“. To neznamená pouze přidání spojlerů, sportovního volantu a ozdobných lišt, je to sofistikovaný komplexní systém úprav, posouvající vlastnosti již tak skvělého vozu ještě dál.

Je to podobný agregát, jaký najdete v Rolls-Roycech (automobilka patří BMW) a předjedete s ním bleskově všechno, pokud to nebude zrovna běsnící ferrari. Potřebnými úpravami emisí by došlo proti předchozí generaci motoru ke snížení výkonu, ale s tím se výrobce nechtěl smířit, a proto byl objem dvanáctiválce zvýšen na 6,6 litru, což ještě podporují dvě turba. Díky tomu disponuje motor špičkovým výkonem 610 koní (448 kW) a skvělým zátahem. Maximálním točivý moment 800 Nm je totiž k dispozici již od 1500 ot/min. Kombinovanou spotřebu udává BMW 12,6 l/100km, té se nám během testu dařilo při ekonomické jízdě přiblížit, v běžném městském provozu jsme ale jezdili spíš za patnáct. Když jsme si dopřávali zmíněné noční seance, vyšplhala se na 17,4.

Součástí M paketu nejsou jen koncovky výfuku, ale kompletní sportovní výfukový systém dokonce se dvěma dvojitými koncovkami. Zatímco při nižších otáčkách o motoru vůbec nevíte, při nástupu výkonu se přepne aktivní klapka a zvuk dvanáctiválce chrlícího do výfuku se zostří.

K jízdě zbývá ještě dodat, že ač primárně zadokolka, jak se na auto takové třídy dnes sluší, má tahle sedmička pohon všech kol. Takže pokud je potřeba vylepšit trakci na kterémkoli ze čtveřice dvacetipalcových kol, systém to nenápadně zařídí. Výsledkem je skvělá stabilita i v bahnem pokryté zatáčce.

Sofistikovaný systém posílá více výkonu na zadní nápravu. Výkon se na kola přenáší prostřednictvím osmistupňové automatické převodovky, do jejíhož režimu je možné zasahovat pomocí pádel pod volantem. Převodovka navíc spolupracuje s navigací a předvídá brzdění před zatáčkou, případně podřazuje agresivněji.

Opravář asfaltek

A co takhle přejíždění rozbitých silnic? Ani jsme si nestačili všimnout, jestli v Česku nějaké jsou, protože tahle „sedma“ má něco, čemu se říká aktivní regulace podvozku. Vzduchem odpružené nápravy disponují aktivně řízenými tlumiči a vlastní řídicí jednotka podvozku neustále, každou pikosekundu, přizpůsobuje jeho nastavení (ne)kvalitám silnice.

Pokročilá elektronika dokáže sledovat vozovku před všemi koly a na případné nerovnosti se připravit dřív, než na ně vůz najede. Během jízdy dokáže eliminovat náklony vozu a předcházet náklonům vozidla jak v podélném, tak příčném směru. Například při akceleraci se předek vozu lehce „potopí“ a eliminuje tak zhoupnutí vozidla dozadu.

Impozantní 5,2metrový vůz úžasně sedí na silnici díky aktivním stabilizátorům, které mění svou tuhost bleskově v každé zatáčce tak, aby se karoserie co nejméně nakláněla. A takzvané integrální aktivní řízení dokonce podle rychlosti nastavuje úhel natočení nejen kol předních – ale i zadních! To má na komfort posádky velký vliv. Vůz se chová lépe nejen v zatáčkách, ale na posádku méně působí příčné síly při změně směru jízdy.

Jízdní asistenční režimy jsou velkou samostatnou kapitolou. Jejich kompletní vyjmenování by zřejmě vystačilo na celou knihu. Aktivní tempomat není u BMW žádnou novinkou, ale funguje citlivě a spolehlivě. Vůz se dokáže sám držet v jízdním pruhu a nevyužívá k tomu jen vyznačených pruhů na vozovce, ale dokáže se i „držet“ vozu před vámi.

Zapomeňte na jednoduchou kontrolku hlídače mrtvého úhlu, tento vůz dokáže hlídat okolí a zasáhnout do řízení, aby zamezil boční srážce, případně vás varuje před hrozícím nárazem jiných vozidel.

Špičková jsou laserová světla s dosvitem 550 metrů, která můžete mít pořád přepnutá na dálková, elektronika spolu s kamerami se postarají o to, aby neoslňovala protijedoucí řidiče zhasínáním jednotlivých světelných bloků.

Masážní salon

Tento vůz je něco jako výkladní skříň toho, co automobilka BMW umí. Neuvěřitelná kombinace výkonu, rychlosti a luxusu na palubě spolu s astronomickou cenovkou z něj dělá natolik exkluzivní zboží, že ho koupí možná pár států pro své prezidenty, pár korporací pro své „generály“ – a arabští šejkové, než jim dojde ropa.

Takže typického majitele bude spíše zajímat zadní sedadlo. To jsme důkladně vyzkoušeli také. Většinu z 800 kilometrů, které jsme s autem ujeli, jsme si vzadu dopřávali „pololůžkovou“ úpravu. Při ní po stisknutí jediného tlačítka odjede sedák spolujezdce dopředu a vyklopí se z něj podložka na nohy, které tak i dvoumetrový čahoun může mít natažené. A záda mu přitom jemně masíruje soustava válečků; příjemné je také něžné odvětrávání skrz perforovanou kůži. Přitom se může dívat na satelitní televizi, telefonovat, ovládat klimatizaci a všemožná nastavení nejen svého sedadla.

Součástí výbavy interiéru je je i tablet, kterým můžete ovládat kompletní nastavení všech sedaček ve voze, měnit barvu mnoha zdrojů osvětlení od světel ve sloupcích, LED linek prostupujících celým interiérem až po „hvězdnou“ oblohu.

Tabletem je možné ovládat i klimatizaci, o jejíž svěží vzduch se stará ionizátor neutralizující lidské pachy a případně můžete interiér ovonět i některým z parfémů integrovaných ve vzduchotechnice. Pasažéři na zadních sedadlech mohou na monitorech před sebou sledovat nejen filmy nebo ovládat audio aparaturu, ale také sledovat a ovládat informace o celém voze včetně například navigace.

A ani coby superlimuzína nepostrádá řada 7 praktičnost – 515litrový kufr s velkým výklopným víkem spolkne kočárek, postýlku i matraci jako nic.

Výkony supersportu

Sedmička patří k těm limuzínám, které si užíváte na zadním pravém sedadle stejně jako za volantem. I u šestisetkoňového korábu s výkony supersportu můžete volit z několika režimů - od eco programu, přes komfortní až po sportovní. Výkon vám ve skutečnosti nebude chybět ani u jednoho z nich, hlavní rozdíl je v reakci motoru na plynový pedál a nastavení komfortnosti podvozku či reakci řízení.

Tady nastává menší dilema. Na komfortní režim vás dokáže vůz ukolébat a lehce uspávat. Ve sportovním režimu je sice podvozek lehounce tvrdší, lépe reaguje na ostrou jízdu a lépe vyrovnává náklony těžkého vozu, ale zbytečně hodně vytáčí motor. Ideální se proto ukazuje možnost individuálního nastavení: ponechat řízení i podvozek ve sportovním nastavení, ale motor s převodovkou přeladit do komfortního režimu. Fantastický zátah a sílu motoru si budete užívat i tak.

S limuzínou jsme vyzkoušeli slalom mezi pneumatikami. Je neuvěřitelné, s jakou lehkostí a přesností je možné vůz řídit, parádní disciplíny jsou ale sprinty. M760Li je nejrychlejší civilní BMW. S M paketem je omezovač maximální rychlosti posunut až na hranici 305km/h! Tato 2,3 tuny těžká limuzína dokáže zrychlit z 0 na 100 km/h za neuvěřitelných 3,7s, což je lepší hodnota než například u ryze sportovního modelu M3.

V zatáčkách se samozřejmě váha projeví, a pokud necháte jízdní režim v komfortním nastavení, bude vás elektronika citelně brzdit, ale ve sportovním režimu M760Li příjemně ztvrdne a limuzína poskytuje dobrou zpětnou vazbu a dovolí i agresivnější průjezd zatáček. Ve sportovním režimu vám tento kolos dovolí průjezd zatáčky kontrolovaným smykem, aniž ztrácíte nad vozem kontrolu. Důležité jsou samozřejmě i brzdy. V tomto případě jsou na předních kolech čtyřpístkové brzdiče, poskytující s přehledem dostatek brzdného účinku a navíc jsou skvěle dávkovatelné a během několika kol na mosteckém okruhu se neunavily a byly naprosto konzistentní.

Tohle BMW se téměř dotýká automobilového nebe. Slušelo by se mu i něco vytknout, ale hledá se opravdu těžce. Mnichovským se podařilo brilantně skloubit komfort pro náročné a sportovního ducha. Ohromující je i cena, která u testovaného vozu činila 5 080 000 Kč. Na první pohled je to závratná částka, na druhou stranu ve srovnání s konkurencí není nikterak omračující.

Napadá vás, k čemu pak taková superauta vlastně jsou? Jako běžní motoristé jim jedno upřít nemůžeme: demonstrují technologie, které ve svých přibližovadlech najdeme za pět deset let. A kupci extrémně drahých vozů nám zaplatí jejich vývoj.