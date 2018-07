BMW má zase superkupé. Českou cenu má zatím jen diesel za 2,7 milionu

V osmdesátých letech minulého století mělo BMW v nabídce jedno povedené kupé řady 6. Dařilo se mu na závodních tratích a bylo populární i u zákazníků. Jenže mnichovská automobilka nástupce nechystala, sportovně laděné zákazníky lákala na M5 a ty toužící po luxusu na řadu 7 s až dvanáctiválcovým motorem. A komu by ani jedna varianta nevyhovovala, ten si mohl od roku 1989 pořídit kupé řady 8. Tehdy úplnou novinku, zcela se vymykající produkci značky.

Elegantní auto mělo několik specialit, které BMW té doby neznala. Třeba víceprvkovou zadní nápravu, výklopná přední světla, chybějící B sloupek a třeba i elektronickou kontrolou trakce, adaptivní tlumiče nebo posilovače řízení s proměnlivým účinkem. Pod kapotou pak byl rovnou dvanáctiválec s objemem pět litrů a výkonem 220 kW. Prostě špičkové auto, které se však netrefilo do správné doby. Zájem byl kvůli mnoha okolnostem velmi vlažný, až se BMW rozhodlo nabídnout i slabší verzi s osmiválcem. To mělo označení 840i, silnější varianta 850i. První osmička skončila v roce 1999 bez nástupce.

Později BMW vrátilo do hry šestkové kupé, ale to v druhé generaci zůstalo jen ve čtyřdveřové verzi. Klasické kupé nepokračuje, protože je tu nová osmička. Ta se poprvé ukázala loni jako koncept, nyní již známe produkční variantu, která se začne prodávat na podzim. A to i v Česku. Dodejme, že BMW má nějakou dobu v nabídce i velmi ostře řezaný model i8 s hybridním pohonem. Ale to je velmi specifický model.

Nová osmička s tou předchozí logicky moc společného nemá. Tedy s výjimkou postavení modelu v hierarchii značky a karosérie kupé. Design je veskrze moderní a s ohledem na současné bezpečnostní předpisy nemohlo BMW do hry vrátit ani výklopné světlomety, i kdyby chtělo. V každém případě je nové kupé velké auto s délkou 4,84 metru a šířkou 1,9 metru. Sportovní šmrnc karoserii nechybí, ale subtilní sportovec to rozhodně není a ani neměl být.

Přední partie je velmi mohutná s velkými ledvinkami, ovšem stále relativně konvenčních tvarů s alespoň symbolickým nárazníkem, to původní koncept nic jiného než ledvinky vepředu neměl. Na bocích zaujmou velké výdechy za předními koly, ještě větší jsou pak za těmi zadními. Kabina se dozadu výrazně svažuje, jak to také u pravověrného sportovního kupé má být. Uvnitř se tak usadí 2+2 pasažéři, když ti vzadu budou děti. Opět kupé klasika.

Zatím BMW ohlásilo dvě varianty, jednu s benzinovým motorem a jednu se vznětovým agregátem. Ano, i velké sportovní kupé může mít pod kapotou diesel. Pokud vám to přijde divné, tak můžete volit i jinou bavorskou osmičku - i8, která má hybridní pohon.

Diesel má označení 840d a je to třílitrový šestiválec s dvojitým turbodmychadlem. Výkon rozhodně není malý, 235 kW a 680 Nm stačí na zrychlení z nuly na stovku za 4,9 sekundy a maximální rychlost je 250 kilometrů za hodinu. To ovšem není reálná maximální rychlost, jen omezovač auto na vyšší rychlost nepustí.

Stejnou maximální rychlost má i silnější benzinový osmiválec, opět kvůli omezovači. Ovšem už ve zrychlení je docela podstatný rozdíl, 850i xDrive se na stovku dostane už za 3,7 sekundy. Zaslouží se o to osmiválec s objemem 4,4 litru a výkonem 390 kW a točivým momentem 750 Nm. Navíc, jak název verze napovídá, je to čtyřkolka, dieselová varianta začíná jen s pohonem zadní nápravy. Obě verze mají osmistupňový Steptronic. Spotřeba není u takového auta podstatná, ale diesel bude v klidném provozu úsporný, vezme si okolo šesti litrů nafty. To silnější benzin bude potřebovat minimálně 10 litrů naturalu na 100 kilometrů.

Zatím české zastoupení automobily uvádí v konfigurátoru základní cenu modelu 840d, který startuje na částce 2 694 900 korun. Ale takové auto si pořídí málokdo, protože příplatková výbava je tradičně opulentní a taktéž tradičně velmi nákladná. Takže stovky tisíc navíc nejsou při zaškrtávání položek žádný problém.

V základu je jediný bílý lak, metalíza stojí 30 tisíc, ale také 65 tisíc korun v případě speciální šedé. K té si navíc musíte vzít buď M paket za 132 tisíc, nebo balíček M Individual za skoro 250 tisíc korun. A tak to jde dál a dál. Připlácí se třeba za laserové světlomety, základní jsou diodové. Platí se za lepší kůži, audio, karbonovou střechu a tak dále.

Interiér je luxusně decentní, místo budíků je už tradiční displej, druhý je pak uprostřed v rámci multimediální výbavy. Osmička je sportovní kupé, takže prostorem se uvnitř neplýtvá. Výrobce dbal především na ergonomii, takže palubní deska je tradičně mírně nakloněna k řidiči a tříramenný volant je příkladně tvarovaný s tlustým věncem.