Legendární BMW GS v provedení pro dorost potěší i matadora

K nasazení maloobjemové kategorie měl bavorský výrobce hned několik podstatných důvodů. Asijské trhy jsou postavené především na malých motocyklech, což je dáno nejen menším vzrůstem asijských motorkářů, silným dopravním provozem nebo slabší kupní silou, ale i restrikcemi pro stroje s objemem přes 500 ccm. Tento trh je každopádně velmi zajímavý a prodej motocyklů prodaných v Asii silně předčí Evropu.

Dalším podstatným důvodem příchodu maloobjemových motocyklů jsou začínající motorkáři. Zatímco dřív jste si udělali řidičák na motocykl a jezdili na jakémkoli stroji, dnes se k velkým motocyklům musíte propracovat postupně přes mašiny s menším objemem, respektive s nižším výkonem. A tady nemělo BMW začínajícím motorkářům co nabídnout.

Dokonce i skútry BMW startují na objemech 600 ccm. Takže začínající motorkáři museli sáhnout po jiné značce, a když s ní byli spokojeni, tak u ní často zůstávají a rostou s ní dál, přestože od mala pokukovali po tátově géesu.

Proto přišlo BMW tuto sezonu s naháčem G 310 R a nyní přichází s cestovním endurkem G 310 GS. Nový motocykl je tudíž jejich vstupním modelem do světa gées, kterým vévodí skvělé R 1200 GS, což je fenomén nejen mezi stroji BMW, ale i mezi motocykly obecně. Vzhledem k tomu, pro koho je stroj určený, byl zcela jistě velký tlak na cenu malého géesa, a tudíž výroba této motorky od počátku směřovala do Asie, konkrétněji do Indie.

Celkově působí motocykl slušným dojmem, mnoho detailů je skvěle promyšlených, ale některé drobnosti jsou jaksi nedotažené. BMW není první, kdo se pustil touto cestou levné výroby v Asii, a přestože si hlídá kvalitu výroby, je znát střet dvou odlišných světů. Ale o tom by mohli vyprávět i další výrobci, kteří se vydali touto cestou.

Motocykl svou siluetou a hlavně typickým zobákem nezapře rodinu GS, ale působí o dost lehčím dojmem než větší sourozenci. Stroj se naštěstí nezcvrkl do velikosti pitbiku, naopak výškou působí dospěle, ale je velmi štíhlý a už při manipulaci na místě oceníte velmi nízkou hmotnost.

Základem konstrukce je trubkový štíhlý rám, v němž je usazen malý jednoválcový motor. Pozice za řidítky je vzpřímená a velmi pohodlná, při jízdě v terénu ve stoje si však umím představit, že by řidítka mohla být ještě vyšší.

Na motocyklu jsou použity úplně nové ovládací prvky a nejen že dobře vypadají, ale i provedení působí solidním dojmem. Monochromatickému displeji dominují stupnice otáčkoměru a velké číslice zobrazující aktuální rychlost. Na displeji je dále zobrazen zařazený rychlostní stupeň, aktuální čas a množství paliva v nádrži.

Přímo pod displejem se nachází tlačítko přepínání mezi zobrazením najetých denních/celkových kilometrů, průměrnou rychlostí, průměrnou spotřebou, teplotou motoru a předpokládaným dojezdem na aktuální množství paliva. To, že není toto tlačítko na řídítku, ale přímo vedle displeje, je jedinou slabinou v jinak výborné ergonomii ovládání.

Velkou pochvalu si zaslouží možnost vypnutí ABS, tlačítkem na levém řídítku. Aby nedošlo k vypnutí ABS omylem, je potřeba podržet tlačítko cca čtyři vteřiny. Vypnout i zapnout systém ABS je možné i za jízdy a pozitivní je, že pokud se budete trápit v terénu a chcípne vám motor, znovu nastartujete a ABS zůstane nadále vypnuté (respektive ve stavu, v jakém bylo před vypnutím motoru). Vypnuté ABS vám navíc signalizuje kontrolka, takže máte absolutní přehled o deaktivaci systému.

Zrcátka jsou dobře přehledná i polohovatelná. Dálkové i potkávací světlo svítí dobře, ale díky měkké přední vidlici s dlouhým zdvihem se výrazně mění výška světelného kužele v návaznosti na to, zda zrovna akcelerujete nebo brzdíte. Plexištítek je malý, ale svou funkci plní slušně. Sedlo je pohodlné a dobře tvarované, takže přirozeně fixuje polohu jezdce a nemáte tendenci sklouzávat po sedle dozadu. Při objednání motocyklu si můžete vybrat ze tří výšek sedla 820/835/850 mm. Na sedlo navazující nosič a držák kufru je velmi praktický a určitě potěší, že je součástí standardní výbavy.

BMW G310 GS

Nový jednoválcový kapalinou chlazený motor je na první pohled atypický díky otočenému válci, který je nejen nakloněný dozadu, ale i výfuk ústí z válce směrem k zadnímu kolu. Díky této konstrukci je motor umístěn nízko a snižuje tak těžiště celého stroje, jak jsme ostatně zvyklí z velkých gées.

BMW G 310 GS Motor Typ: Vodou chlazený čtyřdobý jednoválec, čtyři ventily, dva vačkové hřídele

Vrtání x zdvih: 80 mm x 62,1 mm

Zdvihový objem: 313 ccm

Nominální výkon: 25 kW (34 PS) při 9500 ot/min (ECE Verze)

Největší točivý moment: 28 Nm at 7500 U/min

Kompresní poměr: 10,6:1

Úprava paliva/ Systém řízení motoru: Elektronické vstřikování paliva BMS-E2.

Čištění spalin: Uzavřený třícestný katalyzátor, emisní norma EU-4 Jízdní vlastnosti/ Spotřeba paliva Největší rychlost: 143 km/h

Spotřeba paliva dle WMTC na 100km: 3,33 l

Typ paliva: Bezolovnatý benzín Natural 95 Elektrické systémy Alternátor: Alternátor 308 W

Baterie: 12 V / 8 Ah, bezúdržbová Přenos energie Spojka: Mechanicky ovládaná spojka v olejové lázni

Převodovka: 6-stupňová převodovka integrovaná v bloku motoru

Pohon: Řetězová sada Podvozek/brzdy Rám: Trubkový ocelový rám

Vedení předního kola/odpružení: Upside-down vidlice Ø 41 mm

Vedení zadního kola/odpružení: Hliníková kyvná vidlice, nastavitelné předpětí

Dráha pružiny vpředu/vzadu: 180 mm/ 180 mm

Rozvor kol: 1 420 mm

Závlek: 98 mm

Rejdový úhel hlavy: 63,3 °

Kola: Litá kola z hliníkové slitiny

Rozměr ráfků vpředu: 2,50 x 19"

Rozměr ráfků vzadu: 4,0 x 17"

Pneumatiky vpředu: 110/80 R 19

Pneumatiky vzadu: 150/70 R 17

Brzdy vpředu: Jednokotoučové, průměr 300 mm, 4 - pístkový pevný třmen

Brzdy vzadu: Jednokotoučové, průměr 240 mm, jednopístkové plovoucí třmeny

ABS: BMW Motorrad ABS Rozměry/hmotnost

Délka: 2 075 mm

Šířka (nad zrcátkem): 880 mm

Výška (bez zrcátek): 1 230 mm

Výška sedadla při hmotnosti prázdného vozidla: 835 mm (820 mm: Snížené sedlo; 850 mm Komfortní sedlo)

Délka podsedlového rámu při hmotnosti prázdného vozidla: 1 870 mm (1 840 mm: Snížené sedlo; 1 900 mm: Komfortní sedlo)

Hmotnost prázdného vozidla, připraveno k jízdě, plně natankováno: : 169,5 kg

Celková přípustná hmotnost: 345 kg

Užitečná nosnost (u sériové výbavy): 175,5 kg

Využitelný obsah nádrže: 11 l

z toho rezerva: cca. 1 l

BMW se pyšní nízkou spotřebou a plní i normu Euro 4. Agregát o objemu 313 ccm disponuje výkonem 25 kW (32 koní). Vibrace motoru jsou vzhledem k jednoválci zanedbatelné, více se projevují až ve vyšších otáčkách. Řazení je přesné a vzhledem k výkonu motoru i dobře odstupňované. Jak chladič, tak motor jsou chráněny plastovými kryty. Odpružení má vyšší zdvihy než u verze G310R a zvlášť při jízdě v terénu je znát i větší přední devatenáctipalcové kolo a obrácená upside-down vidlice. Podvozek je hodně měkký a předurčený spíš pro pohodlí než sportovní nebo offroadovou jízdu. Brzdy nejsou nijak zvlášť jedovaté a pro intenzivnější zpomalení je nutné vyvinout na brzdovou páčku poměrně velkou sílu.

Nezáludný parťák pro začátečníky

Důležité nejsou jen parametry, ale především jízda. Hned po prvním rozjezdu zkušenějšího motorkáře ubezpečí motor o tom, že se nejedná o ostré enduro, ale o motorku pro začátečníka. Motor má tak trošku gumový charakter a s klidem zapomeňte na trknutí, které by vás vystřelilo ze zatáčky.

Na druhou stranu právě nezáludnost motoru a jeho elasticitu v celém spektru otáček ocení začátečník, který se nemusí bát zbrklé manipulace s plynem, jež mu stroj bez pochyby odpustí. Pokud se však chcete povozit svižně, soustřeďte se na správné řazení a držte motor v maximálních otáčkách. Pak jistě zjistíte, že pro hodně zábavy může stačit i 25 kW. Zvlášť, když je to podpořeno příjemným podvozkem a nízkou váhou.

Motocykl velmi příjemně překvapil tím, jak skvěle je ovladatelný a výborně reaguje na změnu směru jízdy. Pochvalu si zaslouží i pneu Metzeler Tourance, které měly i na vlhké a chladné silnici výborný grip. V chladném a navlhlém počasí jsem na třistadesítce najezdil dost kilometrů po městě i po zatáčkovitých okreskách a musím přiznat, že mě hodně bavilo. Díky nízké váze bylo i přes výkonový handicap neskutečně rychlé v zatáčkách a s hravostí štěněte se proplétalo městským provozem.

Vždy je co vylepšovat a umím si představit kvalitnější odpružení nebo brzdy, ale ty zkrátka odpovídají ceně a tomu, pro koho je motocykl určen. Nehledejte v G310GS ostré enduro nebo motorku, na které procestujete vzdálené země. Pokud však hledáte motorku pro začátečníka nebo křehkou motorkářku, tenhle stroj vás nezklame a můžete se na něm dost naučit. Pokud pořídí majitelé velkých GS tuhle „hračku“ svým partnerkám či dětem, myslím, že ji sami rádi protáhnou kolem komína nebo na nákup do města.