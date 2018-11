VIDEO: BMW chystá čtyřdveřový supersport M8

BMW řady 8 bude novou luxusní řadou mnichovské značky. V nabídce nahradí stávající řadu 6, změna označení naznačuje zamýšlený posun – nový model bude luxusnější, dostane výraznější design a vrcholné technologie.



První zástupce řady 8 se představí už letos. Bude jím dvoudveřové kupé, které se v podobě konceptu odhalilo loni. Sériová verze čtyřdveřové varianty by se měla dostat do prodeje příští rok, podle neoficiálních informací se má proti studii změnit jen v jednotlivých detailech. To je dobrá zpráva, takto dynamický styl stávající řada 6 neměla.

Další dobrou zprávou je, že se počítá i přímo s variantou M8. Studie tedy není jen falešným lákadlem. Tajemstvím však zatím je, jaký motor se objeví pod kapotou – osmiválec z M5? V12 či supervýkonný šestiválec? Nebo snad hybridní pohon? To zatím BMW nechce komentovat. Motor to každopádně bude silný, v Mnichově se totiž se svým vrcholným modelem chtějí postavit proti těm nejrychlejším konkurentům, například Porsche Panamera.