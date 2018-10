BMW X5 a Mercedes GLE: přímí konkurenti rozdílnější být nemohou

Délka těsně pod pět metrů a téměř třímetrový rozvor, šířka dva metry a šestiválcový motor pohánějící všechna kola. Značky Mercedes a BMW před 20 lety založily kategorii velkých prémiových SUV a postupně stanovily konvence. První bylo ML od Mercedesu v roce 1997, o dva roky později se přidala X5. Teď jsme o tři generace dál a nejnovější provedení obou modelů (mercedes se před třemi lety přejmenoval na GLE) se veřejnosti poprvé ukazují ve stejný čas a na stejném místě.

BMW zvenku vyděsí, uvnitř uklidní

Z čelního pohledu se X5 v nové generaci výrazně proměnila. Zatímco u předchozího modelu tvořily charakteristické ledvinky na masce chladiče jakési doširoka roztažené nozdry, u nejnovějšího vydání se výrazně zvětšily ve svislém směru a tvoří tlamu zabírající skoro půlku čumáku.

Jinak se ale vzhled mezigeneračně příliš nezměnil. Zůstávají vytažené blatníky i charakteristická linie střechy a tvar bočního prosklení. Kromě masky chladiče je tak největší vzhledovou změnou zmenšení předních i zadních světel. Bohužel záď kvůli tomu ztratila kus svébytnosti a vypadá těžkopádněji.

Nová X5 se představuje souběžně s BMW řady 3 (psali jsme zde), a tak nepřekvapí, že interiér využívá stejné ovládací prvky, včetně například nového tvaru voliče automatu. Především je však architektura interiéru odvozená od předchůdce a vycizelovaná do nejmenších detailů. I díky velkým oknům nepůsobí X5 zevnitř tak kolosálně, přitom je kabina velmi útulná, vpředu i vzadu se sedí příjemně a místa je všemi směry dostatek.

Subtilní palubní deska navazuje na nízko položenou spodní hranu čelního skla. To zaručuje poměrně dobrý výhled vpřed, navzdory tomu, že se sedí relativně nízko.

Kolosální mercedes je ve všem jiný

GLE je vysoké, ale díky důkladně zahlazeným rohům a hranám má atletičtější rysy. Z dálky skoro ani nepostřehnete, jak obrovské toto auto je, ale bližší pohled tento dojem změní. Mercedes je zkrátka kus auta, což dává i uvnitř hrdě najevo.

Palubní deska je mohutná, přístrojový štít tvoří pro stuttgartskou značku již typická dvojice širokoúhlých displejů. Ty jsou ale zasazené relativně hluboko v palubní desce, která mohutným klenutím navazuje na kapotu motoru. Ve výsledku je tedy celá soustava poměrně daleko zorného pole řidiče – head-up displej zde bude vítaným pomocníkem, aby měl řidič to nejdůležitější na očích.

Středový tunel je po stranách orámován masivními madly. Tady se nehraje na vzdušný minimalismus jako v BMW, prostor mezi sedadly je vyplněn masivnější středovou konzolou. Mimořádnou zajímavostí je, že i sedadla ve druhé řadě mají elektrické ovládání – jak sklonu opěradel, tak posuvu sedáků.

Nečekané technické sblížení

Až dosud měly velké mercedesy vždy sofistikovanou formu stálého pohonu všech kol. S novou generací GLE ale přichází změna: stále budou poháněná zadní kola a ta přední se podle potřeby připojí přes vícelamelovou spojku. V principu je fungování tohoto systému velmi podobné tomu, co BMW už léta nabízí pod jménem xDrive. Mercedes má ale přece jen v záloze jeden trumf, jako první na světě takto řešené 4x4 na přání doplní redukční převodovkou.

Mercedes se navíc chlubí zcela novým hydroupneumatickým podvozkem, který dokáže okamžitě měnit charakteristiku zavěšení pro každé kolo nezávisle na ostatních.

BMW tasí vlastní osvědčené zbraně: všechny X5 dostanou adaptivní tlumiče, na přání se bude opět dodávat vzduchový podvozek a do zatáček bavorskému SUV pomohou příplatkové aktivní stabilizátory a aktivní řízení zadních kol. A aby snad zájemci o X5 neměli pocit, že se jejich vůz nehodí do terénu, v nabídce se poprvé objeví Off-road paket. Ten sice na rozdíl od mercedesu nezahrnuje redukci, obsahuje však vedle vzduchového podvozku s nastavitelnou světlou výškou i zakrytování podvozku a uzávěrku zadního diferenciálu.

Dvojice německých SUV (obě se mimochodem vyrábějí v USA) se trumfují i ve výbavě. Tam ale přece jen už najdeme větší rozdíly: BMW je lepší v rozmanitosti různých nastavení pro jízdu a jedním z jeho taháků je 1500wattový audiosystém Bowers & Wilkins Diamond Surround. Mercedes sází více na komunikační technologie a drobná rozšíření asistenčních systémů.

Z přetahované v technických jednotlivostech nakonec asi vychází o něco lépe mercedes. Jeho speciální diodové světlomety s funkcí Ultra Beam dosvítí až 650 metrů daleko, zatímco laserová světla v X5 „jen“ 500 metrů. Má lepší aerodynamiku a pokud by to pro vás snad bylo důležité, tak obouvá větší pneumatiky. Maximální rozměr zadních gum je absurdních 325/35 R22, před čímž se musí sklonit i BMW se svými 315/30 R22.

Hlavní rozdíl je ale v celkovém pojetí obou aut. Zatímco GLE je pojaté jako technologiemi překypující obrovské auto, X5 se stylizuje do lidštější pózy, kdy má být důležitější zážitek z jízdy, útulnost interiéru a dle předběžného výčtu také možnosti individualizace vzhledu. Uvidíme, jak se naše první dojmy zpřesní po projížďce s oběma auty. K těm by mohlo dojít již brzy, BMW jde totiž do prodeje ještě před koncem letošního roku a mercedes krátce po začátku roku 2019.