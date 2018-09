BMW Grand America: křižník s šestiválcem je kolos pro pořádné chlapy

Na nový trend zareagoval i německý výrobce BMW a po sportovně laděných základních verzích GT a GTL před rokem nabídl také verzi bagger K1600B se sníženým podvozkem a sólovou jízdou v záklonu za dlouhými řídítky. K tomu přidal plotny na odložení nohou pohodlně dopředu a po úspěšném debutu stačilo pro letošek přidat větší sedlo spolujezdce a horní kufr. A je tu Grand America se zajímavou kombinací sportovního motoru a jízdním pohodlím kapotovaného cruiseru.



Prostě od každé kategorie něco a výsledek přitom není žádný kočkopes. Design korábu Grand America vypadá k světu, kombinuje tmavý motor a dolní plasty se světle lakovanou horní částí ve zlatém odstínu. Výsledkem je atraktivní prohnutá linie, kterou ještě zvýrazňují konce bočních kufrů protažené do špičky a robustní koncovky výfuků.

Mohutnou přední kapotáž doplnil ještě větší plexištít než u ostatních verzí K1600 a korunu tomu dává padesátilitrový zadní kufr s polstrovanou opěrkou spolujezdce.

Zajímavým prvkem jsou boční plastová „křídla“ na horní kapotáži, která lze za horkých letních dnů vyklopit do stran a nasměrovat proudění vzduchu na jezdce. Pečlivý luxusní design narušuje jen nelogická konstrukce protažených řídítek z mohutných černých trubek i s odhalenými svary. Že by designéři chtěli přidat kousek stylu klasických amerických chopperů? Škoda, že výrobce nepoužil stejné řešení řídítek jako u verze GTL s efektními hliníkovými rameny.

Naopak oko potěší hluboký lak s ručně malovanými linkami na přechodech mezi zlatými a tmavými částmi a citlivě zakomponované chromované doplňky.

V sedle

Po vyhoupnutí do sedla je znát pořádná hmotnost, celkem 364 kg, která naštěstí po rozjezdu jakoby zázrakem zmizí a motorka nepůsobí nijak zvlášť těžkým dojmem ani v zatáčkách či proplétání po městě. Za to lze poděkovat hlavně nízko posazenému sedlu, které snižuje těžiště, a tím zlepšuje ovladatelnost. Ale i tak jde o motorku spíš pro robustněji stavěného jezdce, který nebude mít problém ji udržet v každé situaci.

Přístrojovka se dvěma analogovými budíky a dvěma displeji nabízí vše, co se v dnešní době dá do palubního počítače naskládat. Příplatková navigace pak má své zvláštní místo nahoře v zorném poli jezdce a jde o speciální model od Garminu, který lze ovládat ovladačem na řídítkách.

V nabídkách na barevném TFT displeji lze navolit nekonečnou nabídku funkcí a asistentů, tedy aspoň pokud si připlatíte pořádný balík za maximální výbavu. Základ totiž začíná na lákavé částce 570 tisíc (lákavé s ohledem na tuto kategorii), ovšem kompletní příplatková výbava dokáže cenu navýšit o dalších 180 tisíc. Ale pak si vychutnáte vše, co současné technologie v motocyklovém světě nabízejí.

Krásnou kombinaci křivek a barev bohužel narušují nelogicky řešená řídítka z černých trubek.

Výčet moderních prvků a asistentů je skoro nekonečný: nejnovější ABS Pro s možností brzdění i v náklonu v zatáčce, dynamická kontrola trakce, adaptivní xenonová světla a automatické denní svícení, vyhřívané rukojeti i sedadla, elektronicky regulované aktivní odpružení Dynamic ESA, výkonové režimy vstřikování Rain + Road + Dynamic, tempomat, bezklíčové zapalování, asistent pro rozjezdy do kopce, centrální zamykání kufrů. Co chybí? Snad jedině opěrky loktů pro spolujezdkyni.

U této třídy už začíná být samozřejmostí i elektronická zpátečka aktivovaná tlačítkem na řídítkách pro snazší parkování. Vrcholem nabídky, který zatím nabízí pouze BMW, je inteligentní tísňové volání v případě nehody ECALL. Systém při nehodě automaticky vyšle GPS souřadnice a zavolá pomoc, lze aktivovat i ručně pomocí tlačítka, pokud je například jezdec svědkem dopravní nehody.

Technické údaje Motor: Vodou chlazený řadový šestiválec, čtyři ventily na válec

Vodou chlazený řadový šestiválec, čtyři ventily na válec Vrtání/zdvih: 72 mm x 67,5 mm

72 mm x 67,5 mm Objem: 1 649 cm³

1 649 cm³ Výkon: 118 kW (160 k) při 7 750 ot./min

118 kW (160 k) při 7 750 ot./min Max. točivý moment: 175 Nm při 5 250 ot./min

175 Nm při 5 250 ot./min Kontrola emisí: 3cestný katalyzátor s uzavřenou smyčkou, EURO 4

3cestný katalyzátor s uzavřenou smyčkou, EURO 4 Maximální rychlost: omezená na 162 km/h

omezená na 162 km/h Spotřeba paliva na 100 km na základě WMTC: 5,7 l

5,7 l Převodovka: 6stupňový konstantní přenos síly, spirálová převodovka

6stupňový konstantní přenos síly, spirálová převodovka Pohon: Pohon kardanovou hřídelí

Pohon kardanovou hřídelí Rám: Mostového typu z litého hliníku s nosným motorem

Mostového typu z litého hliníku s nosným motorem Zavěšení/odpružení předního kola: Systém BMW Motorrad Duolever

Systém BMW Motorrad Duolever Zavěšení/odpružení zadního kola: Systém BMW Motorrad Paralever

Systém BMW Motorrad Paralever Rozvor kol: 1 618 mm

1 618 mm Kola/pneumatiky, přední: 120/70 ZR 17

120/70 ZR 17 Kola/pneumatiky, zadní: 190/55 ZR 17

190/55 ZR 17 Brzda, přední: Dvoukotoučová brzda, 320 mm, čtyřpístkové pevné třmeny, ABS

Dvoukotoučová brzda, 320 mm, čtyřpístkové pevné třmeny, ABS Brzda, zadní: Jednokotoučová brzda, 320 mm, dvoupístkový třmen, ABS

Jednokotoučová brzda, 320 mm, dvoupístkový třmen, ABS Rozměry (d x š x v): 2560 x 1000 x 1440 mm

2560 x 1000 x 1440 mm Výška sedla bez zátěže: 750/780 mm

750/780 mm Hmotnost (plně natankovaný + náplně): 364 kg

364 kg Objem palivové nádrže: 26,5 l

Nečekanou třešničkou na dortu v této kategorii je pak quickshifter – asistent rychlořazení, který umožňuje řazení i podřazování pod plným plynem a obvykle se nabízí spíš pro sportovní modely. Řazení s quickshifterem pod plným plynem je neskutečně rychlé a doprovázené podmanivým štěknutím do výfuku, takže si po pár kilometrech připadám jako Valentino Rossi a pod návalem emocí pořádně zostřuji tempo.

Automatický systém přitom dokonale funguje hlavně ve vyšších otáčkách a svižnějším tempu, při turistickém courání se vyplatí řadit spíše s ručním vymáčknutím spojky.

Tempo na druhé straně dokáže spolehlivě utlumit vestavěný omezovač rychlosti, který při dosažení rychlosti 100 mil za hodinu (přesně 162km/h) nemilosrdně omezí vstřikování a motorka najednou úplně ztratí tah a kontrolovaně zpomalí. Pozor na to, může vás to nepříjemně překvapit třeba při rychlém předjížděcím manévru na dálnici. Důvodem je odlišné rozložení hmotností než u neomezených modelů K1600GT a GTL, které dokážou zrychlovat téměř k 250 km/h.

Grand America má těžiště posunuté dozadu a kvůli tomu a zadnímu kufru už začíná mít právě na hranici 160 km/h trochu nejisté vedení předního kola. Přestože motorkáři obecně moc omezovače rychlosti nevítají, u stroje této kategorie a stylu je na místě.

Toulání Amerikou

America láká k jízdě v americkém stylu, kdy si postupně dořadíte až na šestku, pak si natáhnete dopředu nohy na rovné plotny a užíváte si majestátní jízdy krajinou. Nejlépe samozřejmě krajinou amerického západu. Nádherný zvuk šestiválce, o třídu lepší ochrana před větrem než u konkurence, střídmá spotřeba a vyhřívané sedlo i rukojeti, to všechno z tohoto stroje dělá touring na dlouhé americké trasy po nekonečných pláních.

Ale jakmile přijedete do hor a začnou zatáčky, vzpomene si na své sportovní kořeny. Takže začnete brousit stupačky a přesné vedení vám i v utažených zatáčkách dovolí držet tempo se sportovními mašinami; jen úplně zavřené serpentiny můžou vyžadovat více opatrnosti a pečlivý průjezd na jedničku.

U nás v Evropě se občas musíme protáhnout dopravní zácpou a úzkými uličkami historických center. S tím si GA i přes své úctyhodné rozměry umí poradit právě díky nízkému těžišti a nečekaně dobré ovladatelnosti.

BMW grand America

Na druhou stranu jsem si za celou dobu testu nedokázal zvyknout na elektronický plyn v kombinaci s jemnou reakcí vstřikování. Elektronika se stará o to, aby vám při žádném rozjezdu nezhasl motor, a citlivě přidává plyn i za vás. Ale právě proto jsem si připadal trochu jako v autoškole, každý rozjezd doprovázelo zavytí vytočeného motoru a málokdy se mi podařilo přidat přesně tu správnou míru plynu, aby byl výsledkem kultivovaný rozjezd na nízké otáčky.

Tato mašina není pro odpůrce elektroniky a milovníky starých časů, je to nářadí pro moderní dobu a moderního jezdce. To platí i pro brzdový systém s poslední verzí ABS s možností aktivace i v náklonu. To je ta funkce, která slouží ještě lépe než havarijní pojistka. Většina řidičů ji za celý život nevyužije, ale stále je připravená vám zachránit kapoty a zdravou kůži. Přestože se díváme na stále větší pronikání elektroniky do všech funkcí s mírnou nedůvěrou, musíme uznat, že tak velká mašina s výkonem 160 koní si zaslouží maximální elektronickou podporu a bezpečnostní funkce. Díky nim si jezdec může bezpečně vychutnat obrovský zátah šestiválce a překvapivě sportovní ovládání.

Grand America má na trhu poměrně jedinečnou pozici. Americkou cestovatelskou image může lákat část zájemců o dvouválcové cesťáky od Harleye, jinak však má v této nejvyšší cenové třídě jediného přímého konkurenta. Tím je nová Honda Goldwing s šestiválcovým boxerem, která u letošního modelu opustila design silničního obra a přiklonila se ke sportovním křivkám. Ve srovnání s Goldwingem nabízí BMW kromě prestižnější značky hlavně pořádnou porci výkonu navíc, konkrétně 34 koní rozdílu. Kromě toho také vyšší točivý moment a asi o deset kilogramů nižší hmotnost. Na druhou stranu japonský stroj může jako jediný na trhu oslovit potenciální zájemce variantou s automatickou převodovkou DCT.