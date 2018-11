Nové BMW X4 přijíždí už po čtyřech letech. Stejné je jen na pohled

Podobně jako řada nových aut by muselo i BMW X4 stávajícího provedení projít emisní kúrou a novou homologací kvůli přechodu na normu Euro 6c, která hlídá především emise oxidů dusíku. Řada modelů kvůli tomu musela projít konstrukčními změnami, některé se z nabídky automobilek se změnou vytratily úplně. I u BMW najdeme takové příklady, z nabídky automobilky mizí modely M3 a M550i xDrive (alespoň dočasně).

U M3 se jednoduše nevyplatilo emisní systém předělávat, u M550i se to nestihlo a řešení přijde později. To ukazuje, jak rozdílně mohou automobilky u jednotlivých modelů k emisní aktualizaci přistupovat. Kupé-SUV X4 je pak příkladem dalšího extrémního postupu. Auto, které bylo na trhu pouze čtyři roky, teď nahrazuje zbrusu nová generace.

Důvod? X4 stojí na technice modelu X3, který se ve své třetí generaci vyrábí od závěru loňského roku. A tak se u něj samozřejmě s novými emisními normami při konstrukci počítalo. Dosavadní X4 přitom stála na technice druhé generace X3, která s přísnou emisní normou počítat nemusela. Pro konstruktéry tak bylo jednodušší použít platformu a technický základ nového modelu, než předělávat emisní systém staršího provedení. To by se mohlo, podobně jako v případě M3, ukázat jako nemožné nebo příliš nákladné. Takže je tu nová X4.

Univerzální obličej

Že je nová, poznají asi jen znalci, přitom změn je tu vlastně docela dost. Co se neměnilo, je prověřená a u zákazníků oblíbená silueta (X4 první generace se prodalo přes 200 000 kusů). Nová je maska chladiče s vyššími ledvinkami, která je v podstatě úplně stejná, jako u třetí generace X3. Tvary se začínají měnit až u A sloupku.

Oproti předchozí generaci X4 dostala ta nová horizontálnější linie a trochu jinak řešené prolisy. Změny se odehrály i na zádi, kde jsou nově úzká světla zasahující hluboko do víka zavazadlového prostoru. Záď se překvapivě zklidnila a má docela velkou plochu, opět má výraznější horizontální členění.

Nová generace také povyrostla. Délka je nově 4 752 mm, což je o 81 víc než předchozí provedení. Rozvor se natáhl na 2 864, šířka na 1 918 mm (plus 54 a 37 mm). Výška je nově 1 621 mm, což je o tři milimetry méně než předtím. X4 se tak svou velikostí trochu přiblížila předchozí generaci větší X6, stále jí do ní ovšem chybí asi 12 mm. Uvnitř to tak ale nevypadá, nová konstrukce umožňuje lépe využít obestavěný prostor a X4 (stejně jako X3) rozhodně není uvnitř malé auto. Na zadních sedadlech to sice pořád není nic pro klaustrofobiky, ale to spíš kvůli pocitům, než kvůli velikosti samotného prostoru. I nad hlavou je tu vzadu dostatek místa, což docela překvapí. I zavazadlový prostor s objemem 525 litrů a sedadly dělenými v poměru 40:20:40 je docela praktický.

Čtyřválce hrají prim

BMW mluví při představení auta o třech benzinových a čtyřech vznětových motorech pod kapotou. Většina z toho jsou čtyřválce, konkrétně dvoulitrové s přeplňováním. Základem je benzinový dvoulitr s výkonem 135 kW (xDrive20i), nebo turbodiesel naladěný na 140 kW (xDrive20d). Dalším krokem je 170 kW u xDrive25d a 185 kW u provedení xDrive30i.

Na vrcholu pak budou stát dvě motorizace s písmenem M: M40d má vznětový šestiválec s výkonem 240 kW, M40i má benzinový šestiválec s výkonem 265 kW. Mezi výkonné šestiválce a čtyřválcové motorizace se pak vklíní ještě jedno provedení: xDrive30d má třílitrový šestiválec o výkonu 195 kW.

Novinka je zhruba o 50 kilogramů lehčí než předchozí provedení. Takže by nové modely měly být o něco málo dynamičtější a díky všem dalším opatřením samozřejmě úspornější.