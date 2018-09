Chystá se zdražení pokut: za telefonování a focení až 10 tisíc a 4 body

Bodový systém v Česku platí dvanáct let (od července 2006). Několik let se mluví o jeho úpravě. Novela přestupkového zákona (č. 250/2016 Sb.) a zákona 361/2000 o provozu na pozemních komunikacích se připravuje na ministerstvu dopravy. Do konce roku má odejít do Poslanecké sněmovny. Připomínkování bude podle dosavadních zkušeností trvat velmi dlouho. Podle nejstřízlivějších odhadů by obměněná podoba bodového systému a nový ceník pokut mohly vstoupit v platnost v roce 2020.

Nejhlasitěji se už dlouho mluví o zpřísnění postihů za rizikové přestupky, jejichž množství za poslední roky podle zkušeností policie narůstá. Dražší má být podle nového návrhu jízda na červenou, vysoké překročení rychlosti a nebezpečné předjíždění. Za první pololetí letošního roku tvořilo překročení nejvyšší povolené rychlosti 56 procent evidovaných přestupků. Každý den takto uloví policisté v celém Česku téměř 500 řidičů.

Podle zdroje iDNES.cz z ministerstva dopravy k těmto třem ještě přibude zpřísnění trestů za řízení pod vlivem alkoholu. Výraznější postihy plánuje chystaná novela také za používání telefonu za volantem, to je třetí nejčastější přestupek (za prvních 6 měsíců letoška 154 procent přestupků).

Dnes za telefonování bez handsfree hrozí tisícikorunová pokuta na místě nebo 1 500 až 2 500 korun ve správním řízení plus dva trestné body. Nově se má postihovat také natáčení, focení a shromažďování obrazových materiálů na sociální sítě při řízení. Bloková pokuta vzroste až na 2 500 korun. Zdroj z pracovní skupiny k novele zákona uvádí, že ve správním řízení může pokuta vyšplhat až na 10 tisíc a k tomu čtyři trestné body.

Jedna z plánovaných variant počítá také s tím, že z bodového systému úplně vypadne dvoubodové ohodnocení přestupků a řidiči budou dostávat pouze 4 a 6 bodů. To má být krok ke zjednodušení celého systému, po kterém odborníci volají.

V rámci novelizace silničního zákona má z ceníku pokut také zcela vypadnout takzvaná „domluva“, nově budou přesně stanoveny sazby za jednotlivé přestupky. Policista tedy nebude moci za přestupek řidiči pokutu odpustit s „domluvou“.

Zcela nově se má zavádět pokuta za nedodržení bezpečné vzdálenosti za vozidlem jedoucím před vámi.

Pro čerstvé šoféry se chystá řidičák s omezenou platností. První tři roky budou mít jen polovinu bodů, o které budou moci přijít. Namísto dvanácti tedy jen šest.