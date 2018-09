Boj proti mamataxi začíná. Vídeňská škola jim dala stopku

Krátce před osmou hodinou ranní se v ulici před vchodem do školy tvoří zácpy – z rodičovských taxíků vystupuje jedno dítě za druhým. Rodič přibrzdí v jednom jízdním pruhu, dítě vyskočí a rychle přeběhne ulici – to je situace, která se běžně odehrává před většinou vídeňských škol. A k bezpečnosti má rozhodně daleko.

Ani základka ve Vereinsgasse 29–31 není výjimkou. „Sdružení rodičů na situaci upozorňuje už několik let,“ říká v rozhovoru pro lokální deník Mein Bezirk.at stávající předseda sdružení Wolf Fircks, podle jehož názoru by bylo nejlepší, kdyby před školou a v přilehlé Gabelsbergergasse vznikla pěší zóna. Kombinace parkujících rodičů a řidičů, kteří uličku Vereinsgasse využívají jako zkratku do ulice Taborstraße, totiž již několikrát vedla ke vzniku nebezpečných kolizí.

Zákaz vjezdu: půlhodinka klidu

Proto byl 10. září zahájen pilotní projekt „školní ulice“, v rámci kterého bude vjezd před školu v pracovní dny mezi 7,45 a 8,15 hodin zakázán a zákaz bude platit i v přilehlé ulici Gabelsbergergasse.

„Školní ulice“ už podle deníku Mein Bezirk.at existují v jiných rakouských městech, v Salcburku a Bregenzi. „A kupříkladu v Bolzanu, kde podobné opatření platí už dvacet let, klesl počet dětí zraněných při cestě do školy o polovinu,“ říká spoluorganizátorka projektu Petra Jensová.

Organizátoři doufají, že kromě vyšší bezpečnosti před budovami škol se díky projektu zvýší i počet rodičů, kteří své děti povedou do školy pěšky. „Děti se lépe soustředí na výuku, když mají po ránu trochu pohybu,“ vysvětluje Jensová. Její názor sdílí i radní za Stranu zelených Uschi Lichteneggerová. Podle statistik totiž dnes vozí své děti do školy autem každá pátá rodina ve Vídni.

Projekt vítá i iniciativa podporující pěší chůzi ve Vídni geht-doch.wien. Její petice za „Dočasné zóny bez aut před budovami škol“ sebrala již tolik podpisů, že ji dokonce projednával Petiční výbor. Mluvčí iniciativy Hanna Schwarzová věří, že pilotní projekt uspěje, najde své následovníky a zóny bez aut před školami se brzy stanou samozřejmostí.

Pilotní projekt poběží do 2. listopadu. První měsíc budou v době platnosti zákazu na ulici postaveny mobilní zábrany, později budou řidiči informováni cedulemi. Cyklistů se zákaz vjezdu netýká.

České školy mají stejný problém

Hromadné nájezdy se konají také u řady českých škol. Na fenomén mamataxi už si stěžují i někteří rodiče.

Nebezpečné přecházení školáků

„V Praze na Břevnově u ZŠ Marjánka to řešíme celá léta. Někteří rodiče v SUV doslova najíždějí do chodců na chodníku lemovaném žlutou čárou. A kdo je na pranýři, když si dovolí podat na neřešení situace stížnost? Samozřejmě chodci, protože mají tu drzost používat způsob pohybu, který jim dala příroda. Dotčené děti, zvyklé na policisty, co je převádí přes přechod, se už ani nerozhlížejí,“ postěžoval si například čtenář Ondřej Šrott.

Na nebezpečný trend dovážky dětí až ke vchodu školy reaguje nezisková organizace Pražské matky, která pořádá kampaň Pěšky do školy. „Má zdůraznit nejen důležitost fyzické aktivity u dětí, ale také upozornit na narůstající trend dovážení dětí do školy autem, což zvyšuje dopravní zatížení v ulicích a způsobuje před školními vraty nepřehledné a nebezpečné situace. Kampaň proběhne v rámci Evropského týdne mobility od 16. do 22. září,“ informovala Blanka Klimešová s tím, že nyní akce probíhá v Praze, ale Pražské matky chtějí kampaň postupně rozšířit do všech škol v Česku.