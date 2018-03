Nevěří Bosch elektromobilům? Zrušil investici do výroby baterií

Přibližně před rokem koupil německý průmyslový gigant start-up Seeo, který se zabýval vývojem tzv. solid-state baterií, a v prosinci loňského roku potvrdil svoji investici 20 miliard eur do výstavby továrny na automobilové akumulátory s kapacitou 30 GWh.

Podobný krok by Bosch dostal na mapu velkovýrobců Li-Ion baterií, mezi nimiž dominuje japonský Panasonic, čínská automobilka BYD a jihokorejské společnosti LG Chem a Samsung.



Teď firma svoje plánované kroky přehodnotila a chystanou investici ruší. Důvodem jsou prý příliš velká rizika takového postupu. Němci opustí joint-venture „Lithium Energy and Power GmbH & Co“, který se měl zabývat vývojem akumulátorů, a prodají zmiňovaný start-up Seeo. Cílem jeho činnosti měl být jeden jediný bateriový 50kWh článek, který by vážil pouhých 190 kg. Pro srovnání: u první generace Nissanu Leaf měl lepší z dvojice dostupných akumulátorů celkovou kapacitu 30 kWh, 192 jednotlivých článků a hmotnost 272 kg. Bosch chtěl svou baterii uvést na trh do pěti let.

„Z technického pohledu jsme v naší práci dosáhli úžasného pokroku. Solid-state technologie je podle nás skutečně cestou vpřed,“ popisuje vývoj Mathias Pilin, který je u Bosche zodpovědný za elektromobilitu. Podle člena představenstva Rolfa Bulandera ale platí: „Pro Bosch je důležité rozumět tomu, jak akumulátory fungují. Nemusíme si je sami vyrábět.“ Místo baterií se Němci chtějí věnovat dalším součástkám pro elektrické vozy.

Rozhodnutí Bosche je na každý pád překvapivé. Pokud se mají vyplnit plány automobilek a předpoklady analytických společností, které počítají s výrazným rozšířením elektromobilů již během několika let, chybí v případě baterií dostatečná výrobní kapacita.

Ostatně o našponované poptávce hovoří i nedávné informace o nedostatku článků, který mohl být způsoben vysokou poptávkou po modelech značky Tesla nebo nedostatečnou produktivitou její nové Gigafactory. Evropská investiční banka také již schválila půjčku vy výši 52 milionů eur pro společnost Northvolt, která chce ve Švédsku postavit závod, jehož produkce bude odpovídat tzv. Gigafactory od Tesly.

Baterie by se v něm měly začít vyrábět v roce 2020 s kapacitou 8 GWh ročně, po plném dokončení by továrna měla být schopna za rok vychrlit články o celkové kapacitě 32 GWh. Bosch nyní z tohoto rozjíždějícího vlaku vystupuje.