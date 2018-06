VIDEO: Závodění na brněnském výstavišti pohledem pilota

„Máme tady neobyčejné motorky a auta. K tomu tu máme i samotné závodníky. Lidé se mohou s auty vyfotit, sáhnout si na ně,“ řekl pořadatel Karel Kupka z Československého automobilového klubu pro Moravu a Slezsko. „Dalších asi 300 aut a motorek je vystaveno a každý kousek je unikát.“

K vidění byl Autocar z roku 1902, který se pravidelně představuje na londýnské nejstarší motoristické akci na světě. „Vystavena je i kopie Benz Patent wagen, nejstarší tříkolky na světě. Dále jsou tu bugatky z dvacátých let, Samson, Senéchal, Morgan, ale i brněnské Zetky. Další auta jsou z padesátých let, co si stavěli lidé, formule, škodovky 130. Každý, kdo fandí motorismu, si najde to své,“ vypočítává Kupka.

Na akci přijeli účastníci z Británie, Německa, Rakouska, Slovenska a dalších zemí. „Je to z celé Evropy, ale hlavně chceme zavést tradici a prezentovat české věci. Hodně jsme si toho uměli vyrobit a opravit,“ dodal Kupka.

Vedle prohlídek bylo na programu několik desítek závodů asi ve 20 kategoriích, které se jezdily po patnácti minutách. Zájemci sledovali výjezd u startu, ale i předjíždění po celém závodním okruhu. „Je to takový svátek závodů, protože jsme zvyklí takové akce vídat jen v zahraničí. Není to ale jen o závodění, protože ukazujeme věci, které jsou normálně jen v muzeích a soukromých sbírkách,“ řekl Kupka.