Budoucnost podle šéfů automobilek: potíže s nabíjením, prodej on-line

„Proměny světa automobilů dopadnou nejvíce na jejich prodejce,“ uvedla KPMG. „Nastupující generace se dívá zcela jinak na vlastnictví vozu a deklaruje spíše vůli využívat služeb mobility a sdílených vozů. Druhou výraznou změnou bude sběr dat z připojených automobilů, které si v rukou ponechají automobilky - ty tak budou moci samy velmi dobře predikovat poruchovost a další potřeby vozu a jeho majitele. Tento vztah si budou chtít udržet, kultivovat ho a řídit,“ uvedl partner KPMG ČR Jan Linhart.

Za hlavní trend blízké budoucnosti šéfové automobilek pokládají rozvoj vodíkových technologií. Do roku 2040 by ji podle nich mělo využívat každé čtvrté vozidlo. Zhruba čtvrtinu trhu budou tvořit elektromobily, 25 procent vozy se spalovacím motorem a zbytek hybridy.

Stejně jako v předchozích ročnících výzkumu se většina respondentů domnívá, že největší překážkou pro rozvoj bateriových vozů bude chybějící infrastruktura. Bateriové vozy proto neuspějí tak, jak se dnes očekává. Za lídra v oblasti elektromobility představitelé automobilek nadále pokládají BMW, před druhou Teslou. Na třetí místo se dostal čínský výrobce BYD.

Očekává se také další konsolidace trhu a přesun hlavního těžiště výroby do Asie. Zatímco dnes se v západní Evropě produkuje 15 procent všech aut, v roce 2030 to podle tří čtvrtin manažerů bude méně než pět procent. „Názory na přesun výroby do Asie mohou znít pro Evropany jako poplašná zpráva. Evropa má však stále část svého osudu ve svých rukou. Nástup automatizace a umělé inteligence může dopady tohoto trendu do značné míry zkorigovat,“ uvedl Linhart.

Nyní automobilky podle něj zápasí s nedostatkem kapacit, a proto udržují výrobu i v dražších zemích. „S nástupem další krize však výrobci přistoupí k radikálním krokům, přičemž nejvíce postižené budou zastaralé provozy, které nebudou schopné konkurovat novým moderním závodům budovaným především v asijských zemích,“ dodal.

Většina automobilových manažerů vnímá Čínu jako nejvhodnější zemi pro uvedení nových technologií a inovací na trh, zejména pokud jde o elektromobilitu a mobilitu jako službu.

V České republice automobilový průmysl nyní přímo zaměstnává 150 tisíc lidí, nepřímo vytváří pracovní místa pro zhruba 400 tisíc lidí. Výroba aut zároveň tvoří čtvrtinu celkového tuzemského exportu a vytváří devět procent HDP. Tržby tuzemských automobilek a dodavatelů dílů předloni meziročně vzrostly o 12 procent na rekordních 1,02 bilionu Kč.