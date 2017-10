VIDEO: Elektrovůz z Číny je největším překvapením pražského autosalonu

Organizátoři Autoshow očekávají do neděle přes 40 000 návštěvníků.

„Výstava je mimo jiné zaměřená na zákazníky, kteří uvažují o koupi nového auta a nemají čas obcházet autosalony jednotlivých značek. Ke zkušební jízdě bude k dispozici přes 30 automobilů včetně elektromobilu Tesla,“ vysvětlují organizátoři.

BYD e6 v číslech délka x šířka x výška x rozvor (mm): 4560 x 1822 x 1645 x 2830

hmotnost: 2380 kg

pneumatiky: 235/65 R17

maximální výkon: 90 kW

maximální točivý moment: 450 Nm

nejvyšší rychlost: 140 km/h

dojezd: 400 km

kapacita baterií: 80 kWh

Právě s Teslou se přetahuje o pozornost elektromobil čínské značky BYD (Build Your Dreams), která je největším výrobcem aut s elektrickým pohonem na světě. Svá auta na elektrický pohon vozí například do Ameriky, v Evropě se snaží prorazit s elektrickyými autobusy, na amsterodamském letišti už několik let jezdí velkokapacitní elektrobusy BYD.

Osobní model e6 chce nabídnout na českém trhu firma Electric Park. Auto má mít dojezd až 400km. „To je více, než je potřeba pro každodenní provoz. Baterie e6 proto zcela dostačují například pro firemní flotily nebo taxi,“ uvádí dovozce.

LiFePo baterie vyvinutá přímo firmou BYD má udržet 75% své kapacity nabití po dobu 4000 nabíjecích cyklů. Průměrná životnost baterie má být stejně dlouhá jako životnost vozidla poháněného fosilními palivy. Na rychlodobíjecích stanicích může být baterie plně nabita přibližně za dvě hodiny.

„V městském provozu je spotřeba BYD e6 asi 21,5 kWh na 100 km. To znamená úsporu až 70% nákladů ve srovnání s běžným motorovým vozidlem,“ uvádí dovozce vozu, který ho nabízí za neskromných 1,4 milionu korun bez DPH.

Českým motoristům se na holešovické Autoshow mimo jiné poprvé představí Škoda Karoq, která je nástupcem SUV Yeti. Značka Hyundai přivezla z Nošovic hned několik verzí nového modelu i30 včetně verze kombi. Dalšími novinkami evropské provenience jsou například Ford Fiesta, Jaguar XF Sportbrake, Maserati Ghibli a GT, Opel Grandland X, Range Rover Velar, Renault Koleos, Seat Arona, Volkswagen Arteon či Volvo XC60.

Mimoevropské výrobce mezi tuzemskými výstavními premiérami reprezentují nový Jeep Compass, Isuzu D-Max, Mazda CX-5, Subaru WRX STI či nové Cadillaky CT6 a XT5. Americká sportovní značka Corvette představí novou verzi Grand Sport.

Vedle testovacích jízd se v sobotu uskuteční sraz tuningových vozů a v rámci doprovodného programu bude akce zaměřená na bezpečnost řidiček na silnicích.