Nejchytřejší čínské auto má displej přes celou přístrojovou desku

Provozní ředitel a spoluzakladatel firmy Daniel Kirchert před zahájením veletrhu spotřební elektroniky CES v Las Vegas novinářům řekl, že auto se má vyrábět masově a prodávat se začne příští rok za cenu od 45 tisíc dolarů (960 tisíc korun).

„Chceme být společností, která přinese na trh první skutečně chytré auto,“ prohlásil generální ředitel Carsten Breitfeld, jehož cituje server BBC.

Téměř přes celou palubní desku se rozprostírá velká obrazovka, která je ve dne jasně bílá, ale za tmy se její světlo změní, aby tolik nerušilo. Obrazovku lze ovládat dotykem, hlasem a gesty. Uprostřed volantu je tablet, další obrazovky jsou pak na zadní části předních sedadel.

Hlavní displej může zobrazovat mnoho věcí - videoklipy, kalendář, trasu, zdravotní údaje a další. Po usazení do auta vnitřní kamera určí, kdo je sedící osoba, načte profil a nastaví polohu sedadel a provede další úpravy. Pokud je auto v plném režimu samořízení nebo v nepohyblivém stavu, mohou se přední sedadla natáčet směrem k sobě a otevřít prostřední prostor auta tak, že i sedící na zadních sedadlech vidí přední velký displej.

Automobil je vybaven senzory, které by měly umožnit autonomní řízení čtvrté úrovně, tedy takové, kdy by řidič teoreticky mohl za volantem usnout. To však zatím nebude v nabídce. Vůz tak bude mít nabídku autonomního řízení, kdy bude auto řídit samo, ale řidič musí zůstat v pohotovosti a být připraven převzít kontrolu nad řízením.

Auto od společnosti Byton má být na jedno nabití schopno ujet 400 až 520 kilometrů.

Baterii by mělo být možné z 80 procent dobít do 30 minut. Zrychlení z nuly na 100 má auto mít zhruba za pět sekund.

Společnost Byton byla dříve známá jako Future Mobility. Název vznikl ze slov Bytes on Wheels, tedy bajty na kolech. Firma je financována z Číny.