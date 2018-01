Fronta na auto: hyundai bude hned, volkswagen až za půl roku

Jak dlouho si počkáte AUDI

Dodací lhůty se můžou lišit podle karoserie, motorizace a výbavy, nicméně obecně k 11. lednu platí následující: na modely A4, A5, A6, Q2 se čeká dva měsíce, na A3 limousine 2–3 měsíce, na A1 Sportback, Q3, TT, A8, A8 long a zbrusu nový model A7 pak 3 měsíce, Q7 čtyři a Q5 pět měsíců.

Dodací lhůty se můžou lišit podle karoserie, motorizace a výbavy, nicméně obecně k 11. lednu platí následující: na modely A4, A5, A6, Q2 se čeká na A3 limousine 2–3 měsíce, na A1 Sportback, Q3, TT, A8, A8 long a zbrusu nový model A7 pak 3 měsíce, Q7 čtyři a Q5 FIAT

Model 500: 8 týdnů , Panda, Punto, 500L a 500L kombi 10 týdnů, 500X, Qubo a Tipo (sedan, hatchback i kombi) 12 týdnů. Totéž platí u modelu Dobló, kde se čekací doba může protáhnout až na 14 týdnů (3,5 měsíce). Nejhorší situace je u sportovního modelu Spider, na který se čeká 6 měsíců .

Model 500: , Panda, Punto, 500L a 500L kombi 10 týdnů, 500X, Qubo a Tipo (sedan, hatchback i kombi) 12 týdnů. Totéž platí u modelu Dobló, kde se čekací doba může protáhnout až na 14 týdnů (3,5 měsíce). Nejhorší situace je u sportovního modelu Spider, na který se čeká . FORD

Pokud se zákazník „trefí“ do specifikace auta, které stojí v centrálním skladu poblíž Kolína, může ho mít do týdne. Pokud má ještě větší štěstí na skladový vůz u dealera, může v něm odjet už za pár hodin . Většina soukromých zákazníků (asi 70 %) však volí výrobu na objednávku. Pak se dodací lhůty u vozů vyráběných v Evropě pohybují mezi 2–3 měsíci. V případě doobjednání nestandardní sportovní výbavy (Focus RS) ještě plus týden. Nejdéle to trvá u modelů vyráběných mimo Evropu (severní Amerika – Mustang, Edge), Jižní Afrika (Ranger) i Asie (KA+). Tam je třeba počítat se 4 až 6 měsíci, v případě špatného počasí na moři i déle.

Pokud se zákazník „trefí“ do specifikace auta, které stojí v centrálním skladu poblíž Kolína, může ho mít do týdne. Pokud má ještě větší štěstí na skladový vůz u dealera, může v něm odjet . Většina soukromých zákazníků (asi 70 %) však volí výrobu na objednávku. Pak se dodací lhůty u vozů vyráběných v Evropě pohybují mezi 2–3 měsíci. V případě doobjednání nestandardní sportovní výbavy (Focus RS) ještě plus týden. Nejdéle to trvá u modelů vyráběných mimo Evropu (severní Amerika – Mustang, Edge), Jižní Afrika (Ranger) i Asie (KA+). Tam je třeba počítat se 4 až v případě špatného počasí na moři i déle. HONDA

Pokud jsou vozy skladem, zákazník je má ihned . Pokud nejsou, trvá to asi 3 měsíce plus několik dnů na dopravu. Jen výjimečně déle.

Pokud jsou vozy skladem, zákazník je má . Pokud nejsou, trvá to asi plus několik dnů na dopravu. Jen výjimečně déle. HYUNDAI

Až 90 % vozů je dodáváno z průběžně doplňovaného skladu s dodací lhůtou do 14 dnů . U speciálních objednávek modelů ix20, i30 a Tucson je dodací lhůta 6–8 týdnů. U speciálních objednávek ostatních modelů je dodací lhůta 10 až 12 týdnů .

Až 90 % vozů je dodáváno z průběžně doplňovaného skladu s dodací lhůtou . U speciálních objednávek modelů ix20, i30 a Tucson je dodací lhůta 6–8 týdnů. U speciálních objednávek ostatních modelů je dodací lhůta . KIA

Pokud si vyberete z modelů v centrálním skladu importéra, je dodací lhůta ihned . Když si objednáte vozidlo do výroby v žilinském závodě (modely Cee´d, Sportage a Venga), dodání je do 2 měsíců. Pokud je objednávka do výroby v Koreji (modely Rio, Stonic, Carens, Soul, Optima, Sorento a Stinger), je dodání do 3 až 4 měsíc ů.

Pokud si vyberete z modelů v centrálním skladu importéra, je dodací lhůta . Když si objednáte vozidlo do výroby v žilinském závodě (modely Cee´d, Sportage a Venga), dodání je do 2 měsíců. Pokud je objednávka do výroby v Koreji (modely Rio, Stonic, Carens, Soul, Optima, Sorento a Stinger), je dodání do ů. PEUGEOT

U modelu 5008 je dodací lhůta 3 až 4 měsíce , u 3008 asi o měsíc více. U většiny osobních modelů – 108, 208, 2008, 308, 301, se běžně čeká 3 měsíce při objednávce do výroby. 208, 2008 a 308 bývají často skladem,takže je možné mít vůz do několika dnů . Výjimkou je model Partner Tepee, kvůli dopravě ze španělského Viga se doba může prodloužit na 4 měsíce. Z osobních modelů se nejdéle čeká na Traveller, až 6 měsíců . Co se týče užitkových vozů, Expert má čekací dobu 6 měsíců, Expert Combi 3 měsíce, Boxer 3 až 4 měsíce, Partner 4 měsíce.

U modelu 5008 je dodací lhůta , u 3008 asi o měsíc více. U většiny osobních modelů – 108, 208, 2008, 308, 301, se běžně čeká 3 měsíce při objednávce do výroby. 208, 2008 a 308 bývají často skladem,takže je možné mít vůz . Výjimkou je model Partner Tepee, kvůli dopravě ze španělského Viga se doba může prodloužit na 4 měsíce. Z osobních modelů se nejdéle čeká na Traveller, až . Co se týče užitkových vozů, Expert má čekací dobu 6 měsíců, Expert Combi 3 měsíce, Boxer 3 až 4 měsíce, Partner 4 měsíce. SEAT

Standardní dodací lhůty jsou 3 měsíce , u modelů Leon a Ibiza se kvůli velkému zájmu pohybují mezi 2 až 4 měsíci podle typu výbavy. U modelu Ateca je to až 6 měsíců .

Standardní dodací lhůty jsou , u modelů Leon a Ibiza se kvůli velkému zájmu pohybují mezi 2 až 4 měsíci podle typu výbavy. U modelu Ateca je to až . SUBARU

Centrální sklad v ČR je dlouhodobě rozebrán, poptávka je vyšší, než dovolují s předstihem vyjednávané alokace do výroby. Výrobce jede na aktuální hranici kapacity, auta pro Evropu se vyrábějí jen v Japonsku. Pokud si tedy nevyberete ze skladových zásob dealera, na objednávku do výroby se čeká 5,5 měsíce od objednání u všech modelů.

Centrální sklad v ČR je dlouhodobě rozebrán, poptávka je vyšší, než dovolují s předstihem vyjednávané alokace do výroby. Výrobce jede na aktuální hranici kapacity, auta pro Evropu se vyrábějí jen v Japonsku. Pokud si tedy nevyberete ze skladových zásob dealera, na objednávku do výroby se čeká od objednání u všech modelů. ŠKODA

Modelové řady Fabia, Octavia a Superb do 3 měsíců ; modelová řada Rapid 4 měsíce; Karoq a Kodiaq 6 měsíců .

Modelové řady Fabia, Octavia a Superb do ; modelová řada Rapid 4 měsíce; Karoq a Kodiaq . TOYOTA

U modelu Aygo, vyráběného v ČR, je to zhruba měsíc . U modelů vyráběných v Evropě (Corolla, Yaris, C-HR, Avensis, Auris, Proace) přibližně 2,5 měsíce, většinou rychleji. U ostatních modelů jsou to zhruba 3,5 měsíce, výjimkou je Hilux, který se vyrábí v JAR (4,5 měsíce). Lexusy jsou vyráběny výhradně v Japonsku, dodací doba je asi 15 týdnů .

U modelu Aygo, vyráběného v ČR, je to . U modelů vyráběných v Evropě (Corolla, Yaris, C-HR, Avensis, Auris, Proace) přibližně 2,5 měsíce, většinou rychleji. U ostatních modelů jsou to zhruba 3,5 měsíce, výjimkou je Hilux, který se vyrábí v JAR (4,5 měsíce). Lexusy jsou vyráběny výhradně v Japonsku, dodací doba je asi . VW

U většiny modelů jsou dodací lhůty standardní, tedy 2 až 3 měsíce od objednání (podle toho, ve které továrně v Evropě se vyrábí). Modely Up! a e-Up!, Golf a e-Golf, Golf Sportsvan, Touran, Passat, Arteon a Touareg jsou nejčastěji k dodání za dva týdny; Polo a Sharan za 4 týdny. U modelů Beetle a Allspace, které se vyrábějí v Mexiku, se standardní doba dvou měsíců někdy prodlouží. Nejdelší dodací lhůty – šest měsíců – mají kvůli vysoké poptávce modely Tiguan a e-Golf; u něj hraje roli i náběh výroby v nově otevřené továrně v Drážďanech.