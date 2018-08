Superb jen s dieselem, Octavia bez 4x4. Škoda zúžila nabídku kvůli emisím

Nové emisní normy se podílejí na zdražení Nová osobní auta na českém trhu mírně zdražují. V prvním pololetí vzrostly ceny základních modelů o 2,1 procenta, tedy v průměru o 9460 Kč. Vozy s nejlepší výbavou zdražily o 1,4 procenta. Důvodem jsou mimo jiné i nové emisní normy WLTP. Vyplývá to z tzv. indexu EY, který mapuje vývoj cen osobních aut na českém trhu od roku 2018. Změna cen je podle partnera EY Petra Knapa dána kromě úprav nabídky i zdražováním dosavadních modelů. Někteří výrobci přitom zdražují konkrétní model paušálně napříč všemi variantami, jiní v závislosti na motorizaci a stupni výbavy. Největší změny se odehrály v kategorii malých vozů, kde ceny nejdražších nabídek spadly průměrně o 9,2 procenta, tedy v průměru o více než 20 000 Kč. "Tento vývoj je dán především omezením nabídky dieselových agregátů v segmentu malých vozidel. O diesely ve sledovaném období zcela přišly například Škoda Fabia anebo vozy značky Dacia," uvedl Knap. Dieselové agregáty podle něho však zároveň tvořily horní cenová patra nabídky jednotlivých modelů, což vedlo ke snížení celkové nabídky v tomto segmentu. "Odhlédneme-li od zúžení nabídky, ani tento segment se neubránil trendu nárůstu cen, a to jak na spodní hranici cen v průměru o 8300 Kč, tak i v horním spektru o průměrné 4000 Kč," doplnil Knap. Zužování nabídky se však podle analýzy EY netýkalo pouze dieselových variant nejprodávanějších modelů, ale i některých zážehových agregátů. Společným jmenovatelem těchto změn a fenoménem poslední doby jsou podle Knapa nové emisní normy WLTP (z anglického Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test), které musí plnit všechny modely prodávané ve státech Evropské unie od 1. září. "Z nabídky jsou tak automobilkami vyřazovány spíše okrajové motorizace, nezřídka prodávané v rámci sportovních variant jednotlivých modelů. Toto omezení produkce je v některých případech dočasné, v jiných trvalé, minimálně do příchodu další generace daného modelu automobilu, jako tomu je kupříkladu v případě BMW M3. Zároveň dochází k obměně standardních motorizací, což má nezřídka vliv na cenu vozidel a tím pádem na sledovaný cenový index," doplnil Knap. Cenový index EY mapuje vývoj cen osobních automobilů na českém trhu od počátku roku 2018, čtvrtletně reflektuje cenové odchylky v dlouhodobém horizontu na vzorku 42 modelů vozidel napříč segmenty trhu na základě statistik prodejů z předchozích let. Tyto modely vozů představují 63 procent objemu prodaných vozidel na území ČR. EY sleduje zároveň jak nejnižší cenové nabídky u nejlevnějších variant jednotlivých modelů, tak vrcholy nabídek, tedy nejdražší varianty jednotlivých modelů.