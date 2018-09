Nové čínské tažení na Evropu. Chery bude vyvíjet auta u Frankfurtu

Bylo to hodně překvapivé. Čínské značky se loni do Frankfurtu přijely bez ohlášení spíš jen podívat a ukázat světu, že už nepatří do kategorie „bizár“ (více čtěte zde). Byla to hlavně demonstrace dospělosti a síly. Sami zástupci automobilky tehdy říkali, že vzhledem k chybějícím distribučním sítím jsou ve Frankfurtu hlavně proto, aby se představili.



Teď to do sebe začíná zapadat. Chery, jako dlouhodobě nejúspěšnější exportér čínských aut do zahraničí (jeho podíl na celkové vývozu čínských aut je asi 30 procent), se už v roce 2016 spojilo se zavedeným německým partnerem, inženýrskou kanceláří Benteler, která mu pomáhá s vývojovými pracemi.

V Evropě mělo dosud kromě kanceláří také malé designérské studio vedené Jamesem Hopem, který kdysi začínal u Fordu, pak působil u General Motors a v Chery je od roku 2012 na pozici šéfdesignéra. A teď automobilka z Wu-chu oficiálně potvrdila, že v Raunheimu nedaleko Frankfurtu vytvoří vývojové a designérské středisko.



Nově založená firma Chery Europe GmbH začne fungovat v lednu 2019. „Tím vytváříme základ pro náš vstup na evropský trh,“ říká Jochen Tueting, který je za vytvoření nového centra zodpovědný. Tueting, který je u Chery téměř pět let (předtím 13 let pracoval ve vývojovém středisku Fordu v Kolíně nad Rýnem), svůj tým teprve začíná stavět. Do konce příštího roku chce zaměstnat přibližně 30 až 50 lidí. Kde je najít, už asi tuší.

Evropský trh s inženýry a designéry je hodně probraný. Ve vývojových a designérských studiích čínských značek se to nečínskými jmény jen hemží. Chery není jediné, které má v Evropě své lidi, a to i přesto, že není na místních trzích přítomno.

V Itálii a Německu má designstudia hned několik čínských automobilek - v Turíně je například obří designérské centrum automobilky Changan, kde působí na vrcholové pozici Jaromír Čech (rozhovor čtěte zde). Nově tam nastoupil také Michal Kačmár, který dlouhé roky pracoval v designstudiu Škody, ale byl také u Land Roveru nebo Hyundaie. V britském Birminghamu má vývojové centrum šanghajská automobilka SAIC.

Frankfurt nad Mohanem je jedním z ekonomických center Německa. Stahují se tam i automobilky. Přímo ve Frankfurtu má evropskou centrálu i s vývojovým centrem korejská Kia. Jen kousek od Frankfurtu, v Rüsselsheimu, sídlí Opel a ve stejném městě se se svým vývojovým a designérským centrem usadil také Hyundai. Dvě stě kilometrů je to z Frankfurtu do Stuttgartu (sídla Mercedesu a Porsche) a do Kolína nad Rýnem, kde je vývojové centrum Fordu. Najít experty do nového centra Chery bude tedy jednoduché, teď je ovšem Tueting musí přesvědčit a přeplatit.

„My v Chery si uvědomujeme, že seriózní a globálně působící automobilový výrobce musí být na nejdůležitějších trzích,“ komentuje vznik nového centra generální ředitel značky Tongyue Yin a dodává: „Pokud se má Chery stát skutečnou globální značkou, musí jít do Evropy.“ To potvrzuje specifickou pozici evropského automobilového trhu v dnešním světě. Do Evropy se čínské značky se svými auty rozhodně nehrnou.

Ray Briezinski, jeden z vrcholných představitelů automobilky se zkušenostmi od General Motors to shrnul: „Evropa je jedním z nejdospělejších trhů světa a má nejnáročnější a nejsofistikovanější zákazníky. Nenecháme nic náhodě a zajistíme, že naše nabídka splní a překoná očekávání.“ Význam Evropy jako trhu v celosvětovém měřítku klesá, ovšem kromě toho, že funguje jako zdroj inženýrů, je také skvělou referencí a marketingovým nástrojem - evropská auta mají ve světě skvělý zvuk a když auto ze zbytku světa uspěje v Evropě, je to v očích Američanů, Číňanů nebo Jihoameričanů záruka kvality.

Yin připomíná loňskou návštěvu značky na autosalonu ve Frankfurtu. „Tam jsme se představili jako značka a nyní budeme rozvíjet naše plány v Evropě a pro Evropu.“ Yin také potvrzuje, že jeho automobilka chce nabídnout Evropě auta pod nově vytvořenou značkou EXEED.

V Raunheimu vznikne centrála automobilky pro Evropu, kromě výzkumu, vývoje a designu se tam budou starat také o marketing a prodeje. Prvním cílem je připravit uvedení značky na evropské trhy někdy po roce 2020. Stojí za připomenutí, že podobný pokus už za sebou Chery má.

Před několika lety totálně zkrachovaly pokusy udat Evropě auta pod značkou Qoros. Moderní vozy, které se mimo jiné chlubily skvělými výsledky z crashtestů, se jako první v Evropě prodávaly na Slovensku, po několika letech a několika desítkách prodaných aut to ovšem prodejce vzdal.

Jaké jsou klíče k úspěšnému trhu, mají tentokrát podle všeho Číňané nastudované lépe: Německo je nejdůležitější automobilový trh Evropy, významná součást jeho ekonomiky stojí na autoprůmyslu, jsou tam odborníci, dodavatelské firmy. Chery - a čínské automobilky obecně - se ani netají tím, že cílem je shromáždit know-how.

Chery se jak dnes móda, předpisy a tlak politiky velí zaměří také na elektromobilitu. Je velmi pravděpodobné, že první model, který značka EXEED představí Evropě, bude právě do zásuvky. Automobilka slibuje špičkovou konektivitu, moderní prvky výbavy, komponenty dodávané renomovanými světovými výrobci (BorgWarner, Getrag, Valeo, Bosch, Hella, Continental) a evropskou kvalitu.

Chery vzniklo v roce 1997 jako automobilka založená čínským státem, v roce 1999 vyrobilo první auto postavené na základech Seatu Toledo. Od ledna do srpna letošního roku prodalo více než 462 tisíc vozů, což představuje nárůst o 13 % oproti stejnému období loňska. V loňském roce vyvezla automobilka do zahraničí přes sto tisíc aut. Chery dnes prodává ve více než 80 zemích světa.

Automobilka má přes 14 000 zaměstnanců po celém světě, z nichž 5 500 pracuje ve výzkumu a vývoji. V současnosti vyrábí více než 20 modelů osobních automobilů na 14 výrobních a montážních místech, mimo jiné v Egyptě, Íránu, Rusku, Thajsku, Ukrajině nebo Vietnamu.

Auta značky Chery už dnes v Evropě můžeme potkat, prodávají se v Rusku, Albánii, Srbsku, Rumunsku nebo Ukrajině. V Itálii už dvanáct let funguje projekt podnikatele Massima di Risia. Italská firma dováží do své výrobny ve středu Apeninského poloostrova polotovary, které tam kompletuje, do některých vozů používá italské motory a nabízí je pod značkou DR. Prodeje jsou ovšem mizivé.