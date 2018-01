Prodej elektromobilů v Číně prudce roste, zbytek světa zaostává

Ve Spojených státech, které jsou druhým největším trhem s elektromobily, se počet registrací zvýšil pouze o 24 procent na zhruba 194 000 vozů.



„Čína odhodlaně a se stále rostoucím tempem pokračuje ve své roli globálního tahouna v oblasti elektromobility,“ uvedl šéf CAM Stefan Bratzel. Přispívají k tomu snahy o snížení znečištění ovzduší, ale také snaha Číny o větší nezávislost na dovozu ropy a podpora rozvoje této technologie v zemi.



V Německu a dalších evropských zemích se začalo mluvit o možném zákazu vozů se znečišťujícím naftovým motorem, což pomáhá k růstu prodeje elektrických vozů. V Německu loni prodej elektromobilů vzrostl o 117 procent, s 54 500 prodanými vozy ale Německo v této oblasti dál zaostává, stejně jako zbytek Evropy, uvedla agentura DPA.

Vedle prodeje se zvyšuje i podíl elektromobilů, tedy vozů na baterii či na hybridní pohon, na celkovém počtu registrací. V Číně tento podíl v loňském roce vzrostl na 2,7 procenta z 1,8 procenta. V Německu se zdvojnásobil z 0,8 procenta na 1,6 procenta. Podíl elektromobilů na celkovém prodeji se zvyšoval i ve Francii a Británii.

V Evropě má v prodeji elektromobilů významné postavení Norsko. Prodej těchto vozů tam loni vzrostl o 39 procent na 62 000. Podíl na celkovém prodeji se pak zvýšil z 29,1 procenta na 39,3 procenta. Popularitu těchto vozů v Norsku zvyšují různé finanční výhody, například osvobození od některých daní a poplatků. Prodej však roste mnohem rychleji než dobíjecí infrastruktura. Norský svaz pro elektromobily nedávno varoval před nákupem tohoto vozu, pokud si ho majitel není schopen dobít doma.

CAM očekává prudký růst prodeje elektrických aut na důležitých automobilových trzích od roku 2020 s tím, že v příštích deseti až 15 letech nastane na trhu zlom. Do roku 2020 se podíl elektromobilů na globálním prodeji nových aut zvýší z nynějších 2,5 procenta na šest procent. V roce 2025 by jejich podíl už měl činit 12 až 25 procent a do roku 2030 se dostat na 25 až 40 procent. To ale podle CAM také znamená, že spalovací motory si ještě dlouho udrží převahu.