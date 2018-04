Ignorování blokového čištění přijde draho, za odtah dáte až čtyři tisíce

V ulicích měst se jako každé jaro začaly objevovat značky upozorňující na blokové čistění ulic. Podle Technické správy komunikací (TSK), která čištění ulic v Praze obstarává, se stále častěji stává, že řidiči z nejrůznějších důvodů nepřeparkují auto do jiné ulice. „Může to být jeho opominutí, ale velmi často spoléhá na to, že se vlastně nic nestane,“ popisuje tisková mluvčí TSK Barbora Lišková z TSK.

Ráno auto stojí na svém místě a je tam i odpoledne. Na první pohled se vůbec nic nestalo. Řidič ani nenajde za stěračem obvyklý lísteček za špatné parkování. I to se může stát.

Za pár týdnů mu však do schránky přijde faktura. V lepším případě na 1 300 korun za technický úkon, v horším na 4 050 korun ve chvíli, kdy došlo k takzvanému zpětnému odtahu (tedy odtahu s navrácením vozidla na původní místo).

Letos blokové čištění pražských ulic začalo 3. dubna. A podle všeho za nepozornost, neochotu nebo lenost zaplatí pražští řidiči ještě více než loni. „Ukazuje se, že majitelé vozidel nedbají na dopravní značení a rok od roku nám přibývá vozidel, která musíme nechat v rámci čištění odstranit. Od roku 2015 je nárůst o 50 %,“ konstatuje Lišková.

Jedním z důvodů je to, že vozidla odstraněná na základě zákona č. 13/1997 musí být po uplynutí důvodu odtahu vrácena zpět na komunikaci, tedy na původní místo.

V době úklidu je v ulici zákaz stání a zastavení

Ze zákona je oblast, kde se plánuje blokové čištění, označena přenosnými dopravními značkami týden dopředu. Na nich je vyznačeno, kdy bude blokové čištění prováděno. V tuto dobu je v této oblasti zákaz zastavení a stání. Proto musí motoristé auta přeparkovat.

„Když to neudělají, pak přijde ke slovu odtahová služba. Ta, opět na základě zákona, provede nucený odtah, například jednodušší a pro majitele vozidla levnější formou technického úkonu,“ popisuje Barbora Lišková. To znamená, že auto naloží na odtahové vozidlo a po pominutí důvodu, tedy vyčištění ulice, ho zase vrátí na místo, odkud bylo odstraněno. A za tento úkon sazebník schválený Radou hl. m. Prahy v únoru roku 2013 stanovuje sazbu 1 300 korun.

„Na základě toho pak majitel vozidla, kterého si zjistíme z Registru vozidel, dostane do schránky fakturu. Když ji nezaplatí, předáváme celou věc soudu a pohledávku vymáháme,“ popisuje Libor Kousal, náměstek Správy služeb hl. m. Prahy, která odtahy v rámci hlavního města zajišťuje.

Zaměstnanci TSK vše dokumentují. Pořizují fotografie před i po manipulaci s vozidlem i na odtahové službě. „Snahou je vrátit vždy vozidlo přesně na místo, kde stálo. V některých případech to není možné, a tak nám zákon umožňuje ho vrátit na místo, které je na viditelném místě z místa, odkud bylo odstraněno,“ vysvětluje Kousal.

To znamená, že majitel auto zpravidla najde tam, kde ho nechal. Jediné, co ho varuje, že se s autem manipulovalo, je lísteček za stěračem. „Nemáme žádnou povinnost vozidlo nějak označovat, přesto řidiči necháváme za stěračem na předním okně lísteček s oznámením. Nejsme policie a městští strážníci nejsou při blokovém čištění vždy přítomni,“ dodává Libor Kousal. V takovém případě tedy řidič nedostane pokutu za porušení zákazu zastavení a stání, ale majitel vozidla musí zaplatit jen fakturu za „technický úkon“.

Stání u přechodu i v modré zóně

Stává se, že si řidiči stěžují, že vozidlo bylo vráceno na místo, kde následně dostali pokutu za špatné parkování. „Velmi často se to týká vozidel, která stojí neoprávněně v modré zóně. V takovém případě ovšem podle zákona nelze dostat za jeden přestupek dvojí trest,“ vysvětluje Barbora Lišková. Majitel vozu pak vždy zaplatí jednu pokutu, ať už za to, že porušil zákaz zastavení a stání v době blokového čištění, nebo porušení pravidel parkování v zóně placeného stání (modré zóně) či za jiný přestupek (stání v blízkosti přechodu, a podobně).

„Zákon nám nařizuje vrátit vozidlo na místo, kde bylo zaparkováno nebo na dohled tohoto místa. Primárně ho vracíme přesně tam, kde stálo. V případě, že je to na jiné místo, pak ho nikdy samozřejmě nevracíme tam, kde by poté řidič platil z naší viny pokutu,“ dodává Libor Kousal.

Nejčastější výjimkou jsou podle něj modré zóny. „Jestliže v ní parkoval neoprávněně předtím, než jsme vozidlo na dobu čištění odstranili, my mu vrátíme auto na stejné místo nebo musíme vrátit místo na dohled od onoho místa, což znamená, že mu auto vrátíme opět do modré zóny.“ Stejné případy nastávají podle Kousala při parkování v blízkosti přechodů. „Když tam řidič stál, auto mu tam vrátíme. Nejsme tady od toho, abychom za řidiče řešili špatné parkování,“ dodává Kousal.

Motoristé najdou informace na internetu

Řidič se navíc proti pravidlům provinil už tím, že nechal stát vozidlo v zóně se zákazem zastavení a stání označené přenosným dopravním značením. V takovém případě by bylo možné vozidlo nechat odtáhnout na odtahové parkoviště, což by znamenalo, že by hříšník zaplatil částku stanovenou za odtah, která je 1 900 korun a v případě zpětného odtahu je cena 3 800 Kč. K tomu poplatek za použití parkoviště 250 korun za každý z prvních tří dnů (tedy celkem 4 050 korun).

Blokové čištění probíhá dvakrát ročně, a to na jaře a na podzim. „Jedná se o celkový úklid ulic po zimě. Nejde jen o zametení a umytí ulic a chodníků, ale současně čistíme i kanalizační vpusti, které pod zaparkovanými auty nelze vyčistit. Kdybychom to neudělali, pak by hrozilo jejich ucpání a při jarních a letních deštích by kanalizace přitékající vodu nepobrala a na v ulicích jsme měli potoky vody,“ popisuje Petr Kožíšek z TSK.

O tom, kdy bude čištění probíhat, informuje TSK na svých internetových stránkách. „Máme také službu TSK-INFO, kde se obyvatel Prahy zaregistruje, zadá požadovanou ulici a následně mu na jeho email dojde upozornění na blokové čištění a v případě zájmu i další zprávy o všem, co děláme, kde stavíme, jaká omezení připravujeme, a tak dále,“ doporučuje Lišková.