Bylo by to vlastně ideální auto i pro nás, viď? Za 175 tisíc spousta místa, levný provoz na plyn, co víc chtít? Manželka mě docela zaskočila - tak jsem nad tím neuvažoval, ale možná... Ba ne, přece jen ne. Auto musí aspoň trochu dávat radost ze svezení. Picasso je pouze a jen přibližovadlo. Ale navýsost praktické, to mu musím nechat.

Auto jsme si v autocentru Auto ESA nakonec vybrali náhodou, původně jsme chtěli odjet jiným vozem. Ukradli mu však registrační značku, takže bylo třeba improvizovat.

„Vezmu něco na LPG, bude to levné,“ napadlo mě, když jsem viděl citroën se žlutou nálepkou na zadním okně. Navíc, tato generace picassa se mi vždycky celkem líbila, pamatuji si ji od doby testů novinky - to jsem ovšem jezdil dieselem HDi. Ten k autu určitě pasuje lépe, jak jsem si za týden soužití s benzinovým picassem ověřil.

Když auto tlačíte i očima

Jízda s testovanou atmosférickou 1.6 byla totiž tak trochu trápením. Nemohla za to ani tak přestavba na LPG, vzhledem k sekvenčnímu vstřikování na výkonu neubírá, ale skutečně jen a pouze nápad výrobce zabudovat do tak velkého rodinného auta s velkým čelním odporem vysoké karoserie pouhou šestnáctistovku.

Citroën C4 Picasso rok výroby 2011

2011 motor zážehový čtyřválec 1.6 VTi, max. výkon 88 kW

zážehový čtyřválec 1.6 VTi, max. výkon 88 kW palivo benzin+LPG

benzin+LPG najeto 116 000 km

116 000 km cena 175 000 Kč

S ní totiž picasso vyhoví jen opravdu nenáročným řidičům bez jakýchkoli choutek na dynamickou jízdu s předjížděním. To si musíte dobře promyslet: kopnout tam nižší kvalt, vytočit motor na maximum a tlačit picasso dopředu i očima. Nebo, jak rychle zjistíte, se na to raději vykašlat a jet „na pohodu“; ušetříte si stres i peněženku. Plavný podvozek vám navíc sám o sobě vyžene z hlavy veškeré myšlenky na sportovní jízdu - auto se naklání, pohupuje, řízení není kdovíjak přesné.

Největší „neradost“ přináší jízda po dálnici. Na maximu točí motor už 4 tisíce otáček, horší je však hluk, který vydává. Normálně není zvuk agregátu nepříjemný - je sytý, řízný, zvlášť při vytáčení - jenže začne být brzo otravný. A s lidmi sedícími vzadu si moc nepopovídáte. Odměnou za trápení jsou ovšem provozní náklady. I dálniční přesun si vyžádá osmilitrovou spotřebu benzinu, na okreskách klesne k sedmi litrům. Plynu spotřebuje citroën tak o litr víc - ovšem při ceně kolem 14 Kč/l to je, jako byste jezdili za čtyři litry.

Premiant v užitečnosti

Po stránce užitečnosti je však C4 Picasso opravdovým rodinným ideálem, ještě víc než jeho předchozí (a v Čechách známější) generace, vajíčko Xsara Picasso. Má o dost větší kufr než xsara, spolkne kočárek a hromadu bagáže úplně bez problémů, pod podlážkou jsou další úložné boxy. A díky extrémně nízké nakládací hraně nemusíte nic zvedat.

Oblíbené MPV Názor experta Citroën C4 Picasso býval v letech 2012/2013 nejprodávanějším MPV v ČR, takže jeho nabídka mezi ojetinami je opravdu velká. A také jeho obliba. Verze na LPG není příliš rozšířená, doporučujeme ji spíše pro silnější 1.8, základní 1.6 se s ní trápí. A při koupi nezapomeňte zkontrolovat, zda má LPG platnou revizi.

Picasso mnohem častěji pohánějí turbodiesely 1.6 HDi. Provozně autu velmi sluší, nezřídka je však zlobí závady. Patří mezi ně prodřené hadice turba, problémy se vstřikovači nebo podtlakovým okruhem. Pořádná kontrolní prohlídka je tedy určitě namístě.

Modernější motory s tzv. mikrohybridní technologií e-HDi je potřeba velmi pečlivě vybírat. Její součástí je start-stop systém, speciální startér a alternátor umožňující rekuperaci energie, ty bývají náchylné k opotřebení a je nutné je zkontrolovat. Ideální poměr spotřeba-spolehlivost tak má turbodiesel 2.0 HDi, který doporučujeme. Pavel Foltýn, ředitel komunikace Auto ESA

Zástavba plynové nádrže pouze připravila picasso o rezervu umístěnou pod autem. Takto zůstala v kufru, my jsme však raději jezdili bez ní. K LPG ještě drobnost: benzin bude v nádrži ubývat i při provozu na plyn, byť mnohem pomalejším tempem. Sekvenční vstřikování plynu totiž začíná - na rozdíl od starých systémů, které pouštěly plyn do sání - pracovat, až když se motor zahřeje. Tedy v praxi třeba při cestě do práce po necelých pěti kilometrech. Na krátkých trasách se tak kolikrát ani nespustí; vzhledem k automatické funkci systému se o to nijak starat nemusíte.

Obrovský vnitřní prostor má vzadu tři samostatné sedáky, a dokonce se vejdou - jako do jednoho z mála aut - i tři dětské autosedačky. Všechny sedáky se dají posunovat i vyndat, variabilita je nejsilnější stránkou aut rodinné kategorie.

Další prostor třeba pro batoh najdete mezi řidičovým a spolujezdcovým sedadlem, řadicí páka totiž je na vyvýšeném stupínku a elektronická ruční brzda netradičně pod kapličkou s přístroji. Ta nám ale moc ergonomicky nevyhovovala - centrální umístění je trochu mimo zorné pole, hlava se neustále odklání doprava. Klasika by byla mnohem lepší, zvlášť když na místě přístrojové desky je jen přihrádka na věci, která klidně mohla být uprostřed. Alespoň že budíky jsou na oranžovém podkladě dobře čitelné, zvykli jsme si i na digitální rychloměr a ostatní ukazatele.

Citroën C4 Picasso je rodinným ideálem za málo peněz, pokud mu vyberete správný motor.

Naopak dobrý nápad je umístění ovladačů klimatizace hezky po ruce u hrany dveří po levé straně řidiče a po pravé spolujezdce. To bychom klidně vídali v autech častěji.

S některým ze silnějších motorů, třeba benzinovou 1.8 nebo některým z dieselů (viz sloupek) může být C4 Picasso výborným tipem pro koupi ojetiny. Je totiž poměrně levné - i nové se dalo koupit už od 400 tisíc korun, ceny starších kusů tomu odpovídají. Za sedm let stará auta dáte minimálně 160 tisíc korun, zatímco takový Ford S-Max či Galaxy nebo Volkswagen Touran jsou alespoň o 80 tisíc dražší, Opel Zafira zhruba o 40 tisíc.