Citroën C5 Aircross je parádní rodinné MPV maskované za SUV

Je to trochu paradox, ale Citroën z té situace vybruslil vlastně velmi elegantně. Analýzy, průzkumy trhu a marketéři tvrdí, že rodinná MPV jsou málo sexy a zákazníci je vyměňují právě za SUV. Jenže říkejte to tátovi tří dětí, který ne a ne do toho módního silničního teréňáku nacpat všechnu bagáž na dovolenou.



Od MPV se tak automobilky odvracejí. Jenže právě Citroën na schopnosti porozumět rodinným disciplínám postavil v posledních dvou dekádách svůj úspěch. Teď říká, že je všechno jinak, od letoška už ani neplatí potomkům slavného Picassa peníze za právo používat v označení svých MPV jeho jméno. A svou nabídku také doplňuje o svalnatá auta na zvýšeném podvozku. Jenže mu z toho zas vycházejí hlavně ty rodinné přepravníky, jen v atraktivnějším kabátu. A to je dobře.

Protože na to jde chytře, pragmaticky a „rodinně“. Pohon všech kol většina zákazníků nekoupí a když už ho má, hodí se jim tak jeden týden v roce. A tak vznikl Citroën C5 Aircross. Nenechte se zmást: tvary SUV má, ale je to vlastně MPVčko. Takové, na jaké jsou citroenáři zvyklí: prostorné, vzdušné, chytře vymyšlené, s posuvnými sedadly a obřím kufrem.

V Evropě je teď C5 Aircross největším a nejdražším modelem, sama automobilka ho prezentuje jako svou „vlajkovou loď“. Na délku měří 4,5 metru, rozvor je solidních 2,73 metru, šířka vozu je 1,84 metru a výška 1,64 metru. Oproti klasické C5, kterou na vrcholu nabídky značky nahrazuje, je kratší skoro o třicet centimetrů.

Obří kufr a posuvná sedadla

Tvary rozvíjejí myšlenky ostatních moderních citroënů. Mohutný čumák s přídí pojatou ve stylu helmy bojovníka sci-fi filmu a velkými plastovými panely na bocích zdůrazňujícími robustnost. Celé dohromady to dává trochu hračkovitý dojem a boční silueta moc nedrží pohromadě, ale zalíbení v tom nakonec najdeme.

Vzadu jsou tři stejně široká samostatná plnohodnotná sedadla. Jsou samostatně posuvná v rozsahu 15 cm a mají polohovatelná opěradla. A za nimi je obrovitý kufr. S podlahou hezky nízko. Je dokonce větší než v C4 Picasso (vlastně dnes C4 Spacetourer).

Základní objem kufru je výborných 520 litrů, posunutím druhé řady sedadel vpřed ho lze zvětšit na 720 litrů. Po sklopení sedadel vznikne díky dvojitému dnu zcela rovná plocha a prostor pro 1630 litrů zavazadel. Citroen také vedle toho upozorňuje na dvě míry: metrovou šířku vstupního otvoru a metr dlouhý kufr v pětimístném uspořádání, ve dvoumístné konfiguraci se dozadu vejdou až 1,9 metru dlouhé věci.

Parádní jsou pohodlné, akorát měkké přední sedačky, navíc mohou být vybavené masážní funkcí. Řidič se může usadit nečekaně nízko, je pak ale trochu utopený za vysokou hradbou přístrojovky a kapotou mohutného čumáku, takže se hůř odhadují konce auta, tak si nakonec přenastaví sedák výš.

Středová konzola je mohutná a vysoká, prosklení výrazné, především pokud si zákazník připlatí za velkou prosklenou střechu. Za příplatek bude k dispozici 12,3 palce velký displej místo klasických budíků, který doplní osmipalcový displej na středovém panelu.

Novinka, která ještě před startem prodeje nasbírala po Evropě 1 500 objednávek, bude řidiče chránit celou sadou různých asistentů. Od pomocníka při sjíždění z kopce po poloautomatickou jízdu na dálnici. Auto je vybavené radarem a kamerou, která sleduje prostor před vozem. Udrží ho v jízdním pruhu, umí automaticky zastavit a rozjet se a zabrání střetu s chodcem. Na dálnici se tak dá jet automaticky, jen s rukama na volantu. Za příplatek si bude možné auto vylepšit parkovací kamerou, možností 360stupňového pohledu na vůz nebo zrcadlením smartphonu na displej. Specialitou převzatou z malé C3 je fotoaparát nainstalovaný za prostředním zpětným zrcátkem, kterým můžete pořizovat snímky toho, co vás zaujme při cestách.

Bez stresu

Když Citroën před lety rozběhl „přestavbu“ značky, dostal chytrý nápad: sportovní auto není sen všech. Dynamické disciplíny, řezání zatáček, výkony... to všechno zní dobře v prospektech a reklamách. Jenže spousta - možná spíš většina - motoristů chce jen prostě normálně jezdit. Dojet do práce, na nákup, na dovolenou. Bez stresu, klidně deset kilometrů pod rychlostním limitem, v pohodlí. A přesně takové jsou dnes citroëny, svou uvolněností, nenucenou povahou a vlastně i uklidňujícím pozitivním charakterem ke klidu vybízejí. Vlastně i ten design je neagresivně pozitivní.

A C5 Aircross to přesně dodržuje. S legendárními hydropneumatickými podvozky se Citroën rozloučil právě modelem, který tato novinka nahrazuje, klasickou C5 (to byly sedany a kombíky), i tak mu ale díky unikátním tlumičům, které jsou opatřeny na obou koncích hydraulickými dorazy plynule a progresivně pohlcujícími velké rázy, dokázali podvozkáři dát plavnou a uklidňující houpavost.

Citroën C5 Aircross

Jízda v největším Aircrossu - tento největší je už třetí, Citroën tak odlišuje SUVčka od ostatních modelů - je tak uklidňující a komfortní. Na osmnáctipalcováých ráfcích (k mání budou i sedmnáctky a devatenáctky) se na všech površích jen tak nenuceně pohupuje. Ty kouzelné tlumiče skvěle fungují na jednotlivých nerovnostech, dírách i hupech. Horší je to na opravdu rozbité, strupaté silnici, roletě a polňačce, v tu chvíli je podvozek dost slyšet, do toho houpání se přidají další frekvence a podvozek v měkkých silentblocích podvozku ztratí pevnost. V zatáčce se měkce posadí na zadní vnější kolo a dost se nakloní, to patří k žánru a citroenu. Řízení je absolutně netečné, stejnou zpětnou vazbu dávají volanty k počítači pro hraní videoher. Řízení neklade žádný odpor, takže když se začnou kola klouzat po štěrku, dozvíte se to až kvůli pohybu celého auta, ne zpětnou vazbou do volantu.

Největší aircross má jen pohon přední nápravy a bude to tak i u plug-in hybridní verze přichystané na rok 2020. Vzadu je náprava tvořená torzní příčkou, díky tomu má auto tak prakticky nízkou podlahu kufru a ještě se pod ní vejde rezerva (za příplatek). Terénní fleur přidává třiadvacet centimetrů světlé výšky podvozku a s různými jízdními režimy upravujícími nastavení stabilizačního systému a dalších funkcí.

Vždy jen předokolka

Přístrojový štít má několik režimů jak zobrazovat jízdní data a navigační pokyny, otáčkoměr je ale jen v některých z nich. Benzinový stoosmdesátikoňový čtyřválec s přímým vstřikem a turbem je nejvýkonnější zážehovou verzí. Motor si s automatem příjemně notuje, vše je naladěno na pohodovou notu Aircrossu. Do dobře odhlučněného interiéru se hlas motoru nepřenese pokud ho nevytočíte, ve vyšších otáčkách o sobě už dává vědět. Reakce na plyn je trochu moc „digitální“, podobně jako řízení; dávkování není zrovna intuitivní kvůli nelineární progresi.

Sprintera z nové C5 tento motor nedělá, na svižné ježdění si však troufne. Osmiapůllitrová spotřeba při spíše defenzivní jízdě a pak šplhání zakroucenými rozbitými silničkami do kopců je v normě podobných SUV.

Zpočátku Citroen nabídne pět pohonných jednotek. Benzinový tříválec 1.2 PureTech a naftový čtyřválec 1.5 BlueHDi o výkonu 96 kW dostanou šestistupňový manuál, výkonnější motory 1.6 PureTech a 2.0 BlueHDi (oba 133 kW) budou mít standardně právě osmistupňový automat. S touto převodovkou bude dostupná i naftová patnáctistovka.

Na konci roku 2019 dorazí také hybrid s možností dobíjení ze zásuvky. Základem bude motor 1.6 PureTech, který doplní 80kW elektromotor. Citroën slibuje dojezd čistě na elektřinu až 50 kilometrů při maximální rychlosti 135 km/h. Poháněna však budou jen přední kola, elektromotor bude vložen mezi spalovací motor a převodovku. To je velký rozdíl proti připravovanému hybridnímu Peugeotu 3008, u nějž zástavba elektrické výstroje přinese pohon 4x4.

V Číně produkce lokální verze C5 Aircross běží už od loňského roku. Na pohled vypadá stejně, vzadu má ovšem místo třech samostatných sedadel jednodušší lavici a musí se obejít bez těch sofistikovaných tlumičů s hydraulickými dorazy.

Celkem bude na výběr 30 různých barevných provedení exteriéru, tomu sekunduje pět různých provedení interiéru.

Zákazníci citroënů picasso do aircrossu přesednou bez mrknutí oka. Tedy, pokud nedostane novinka SUVčkovou cenu. To je vedlejší efekt aktuální módy: za módní svalovce se prostě platí víc. Kdo raději praktické, i když o něco míň sexy berlingo, asi raději zůstane u něj. Službu totiž udělá vlastně stejnou.

Citroën C5 Aircross odstartuje do prodeje 1. prosince, kdy se také dozví cenu.