Citröen C5 je zpátky jako nejvariabilnější SUV, bez pohonu 4x4

Trh s klasickými sedany a kombíky se neustále zmenšuje. Citroen to proto v této kategorii, kde byly vozy s dvojitým šípem ve znaku po desetiletí zavedeným pojmem, už loni vzdal. Karty v koncernu PSA jsou dnes rozdány jasně: na klasická auta je tu Peugeot, kdežto Citroen experimentuje s alternativními formami.

Experimenty a nekonvenční postupy jsou značce ve skutečnosti vlastní, a tak se není třeba bát, že by nová C5, nově opatřená přívlastkem Aircross, byla jen dalším ze zástupů crossoverů. V hlavní roli je zde samozřejmě design, který v luxusnějším provedení rozvíjí to, s čím přišel loni menší C3 Aircross. Nechybí vzduchové kapsle na dveřích Airbump, ani možnost objednat detaily exteriéru v kontrastní barvě. Celkem bude na výběr 30 různých barevných provedení exteriéru, tomu sekunduje pět různých provedení interiéru. Citroen však přidává ještě mnohem víc.

Hydraulický podvozek nové generace

Sofistikovaný hydro-pneumatický podvozek, který byl po šest desetiletí synonymem vrcholných modelů Citroenu, je v Evropě definitivně věcí minulosti. To ale neznamená, že by Francouzi vzdali svoje zaměření na komfort. Přichází s novou technologií označenou Progressive Hydraulic Cushion.

Nová konstrukce podvozku je výsledkem dlouhého vývoje. Obdobný systém se objevil už v roce 1994 na dakarském speciálu ZX, v silničním voze oslavil premiéru loni v modernizovaném modelu C4 Cactus. Technologie podpořená 20 patenty je přímočaře jednoduchá: relativně měkké tlumiče jsou opatřeny na obou koncích hydraulickými dorazy, které plynule a progresivně pohlcují velké rázy.

Odpadá tak komplexní hydraulický okruh propojující zavěšení všech kol, kterým disponovaly předchozí modely C5. Novinka s tím však také přišla o možnost měnit světlou výšku, což konstruktéři vyřešili přímočaře: světlá výška je u modelu C5 Aircross pevně stanovená na velmi štědrých 230 mm.

V zájmu zvýšení komfortu má C5 Aircross také mimořádně pohodlná sedadla. Ta mají ergonomický tvar a jsou vyplněna 15mm vrstvou měkké pěny. Přední sedadla navíc mohou být vybavena již tradičně masážní funkcí. Citroen se také zaměřil na odhlučnění motoru, v zájmu potlačení aerodynamického hluku použil dvojitá skla v předních oknech a o kvalitu vzduchu v kabině se stará automatické přepínání cirkulace vzduchu ve spojení s aktivním uhlíkovým filtrem.

Nejvariabilnější SUV

Ačkoliv se vzhledem C5 Aircross snaží podobat terénním autům, využitelnost interiéru si v ničem nezadá s vozy kategorie MPV. Ve druhé řadě se nacházejí tři stejně široká sedadla, která lze posouvat v rozsahu 150 mm. Také mají v pěti krocích nastavitelný sklon opěradla.

Základní objem kufru je výborných 520 litrů, posunutím druhé řady sedadel vpřed ho lze zvětšit na 720 litrů. Po sklopení sedadel vznikne díky dvojitému dnu zcela rovná plocha a prostor pro 1630 litrů zavazadel. Citroen také vedle toho upozorňuje na dvě míry: metrovou šířku vstupního otvoru a metr dlouhý zavazadelník v pětimístném uspořádání. Pro srovnání, to jsou hodnoty jako ze světa dnešních kombi střední třídy.

Klasická C5 skončila jen v Evropě Zatímco evropští zákazníci se od sedanů odklánějí, na druhém konci světa je tříprostorová karoserie stále žádanou klasikou. V loňském roce proto C5, tehdy devítiletá, prošla faceliftem a v této podobě se v Číně pro čínské zákazníky vyrábí dodnes. Ještě o stupínek výš stojí pětimetrový sedan C6, který je o 15 centrimetrů delší než C5. Na rozdíl od C5 však C6 využívá modulární platformu EMP2, která je mimo jiné i základem C5 Aircross. Z druhé strany C5 v Číně doplňuje sedan DS 5LS, který je naopak menší a využívá techniku předchozí generace kompaktních citroenů. Navzdory rozdílným konstrukcím všechny tři čínské sedany pohánějí stejné benzinové čtyřválce: 1.6 THP o výkonu 123 kW a 1.8 THP se 150 kW.

Prostoru je uvnitř opravdu požehnaně. A to navzdory délce 4,5 metru, to je o 28 centimetrů méně, než kolik měřil sedan C5. Prostorově úspornější konstrukce a vyšší stavba karoserie však v C5 Aircross zajišťují více místa pro posádku, než tomu bylo v C5, ačkoliv by se aircross formálně měl řadit o třídu níž.

Kabina je navržena s typickou citroenovskou extravagancí. Dominují zaoblené obdélníky, stejným způsobem je ohraničen i prostor pro posádku. V duchu SUV přední sedadla odděluje vysoký středový tunel, displej multimediálního systému vystupuje ze symetrické palubní desky do prostoru. Na rozdíl od podobně velkého MPV C4 Spacetourer (dříve C4 Picasso) je přístrojový štít umístěný na konvenčním místě za volantem, ale má moderní grafiku s plně digitálním zobrazením.

Nabídka motorů nepřekvapí, absence 4x4 ano

Zpočátku Citroen nabídne pět pohonných jednotek. Benzinový tříválec 1.2 PureTech a naftový čtyřválec 1.5 BlueHDi o výkonu 96 kW dostanou šestistupňový manuál, výkonnější motory 1.6 PureTech a 2.0 BlueHDi (oba 133 kW) budou mít standardně osmistupňový automat. S touto převodovkou bude dostupná i naftová patnáctistovka.

Na konci roku 2019 dorazí také hybrid s možností dobíjení ze zásuvky. Základem bude motor 1.6 PureTech, který doplní 80kW elektromotor. Citroen slibuje dojezd čistě na elektřinu až 50 kilometrů při maximální rychlosti 135 km/h. Poháněna však budou jen přední kola, elektromotor bude vložen mezi spalovací motor a převodovku. To je velký rozdíl proti připravovanému hybridnímu Peugeotu 3008, u nějž zástavba elektrické výstroje přinese pohon 4x4.

S konvenčními pohony se bude C5 Aircross prodávat od začátku příštího roku. Vyrábět se bude ve francouzské továrně v Rennes, kde vznikaly mimo jiné obě generace klasické C5. Ve stejném výrobním závodu vzniká i sesterský Peugeot 5008 a také malosériový elektromobil e-Méhari. V Číně nicméně produkce lokální verze C5 Aircross běží už od loňského roku.