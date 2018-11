Jméno po velbloudovi, technika po kachně. Citroën Méhari slaví 50 let

, aktualizováno

Dvacítka hostesek převlečená za selky, hasiče, turistky či do plážových úborů pobíhala kolem něčeho, co na první pohled vypadalo jako auto, ale zároveň se to vymykalo zavedeným pořádkům. Tak vypadalo první představení modelu Citroën Méhari v roce 1968.