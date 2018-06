Americký test zjistil, že SUV nejsou tak bezpečná, jak si mnozí myslí

Je samozřejmě pravda, že když se střetne miniauto se sedmimístným SUV, bude srážka kvůli rozdílu hmotnosti fatálnější pro posádku menšího vozu.



IHS společně s Insurance Institute for Highway Safety si ovšem vybral poněkud specifický nárazový test, a to čelní náraz s 25procentním přesahem na straně spolujezdce při rychlosti 64 km/h. Jde o simulaci nárazu například do stojícího nákladního auta, stromu či sloupu. IIHS dělá tento typ zkoušky kvůli tomu, že před pár lety zjistil, že automobilky věnují větší pozornost ochraně řidiče při nárazu než jeho spolujezdce. Více o „small overlap“ crashtestu čtěte zde.

Zkoušce nově podrobil osm středně velkých modelů SUV, z nichž část se prodává i v Evropě a České republice. A výsledky nebyly moc dobré.

„Ačkoli některé vozy v této skupině nabízejí velmi dobrou ochranu, u řady modelů vykázaly airbagy, bezpečnostní pásy či samotná konstrukce vozu závažné nedostatky,“ uvedl ředitel IIHS pro výzkum David Zuby. „V těchto SUV by byl cestující na předním sedadle vystaven riziku zranění hlavy, kyčle nebo celých nohou.“ Dobré hodnocení si odnesly jen tři modely – Kia Sorento, Volkswagen Atlas a GMC Acadia. Jediná Kia Sorento si odnesla nejvyšší hodnocení Top Safety Pick +. Při nárazu došlo k posunu dílů karoserie jen o 11 centimetrů a airbagy figurínu plně ochránily. Jen o něco horší výsledek ukázal VW Atlas, kde došlo k posunu skeletu o 14 centimetrů.

Ještě přijatelné hodnocení („Acceptable“) získaly modely Toyota Highlander, Nissan Pathfinder a Honda Pilot. U prvních dvou jmenovaných IIHS zjistil problémy se stabilitou struktury karoserie, u Hondy došlo ke sklouznutí hlavy spolujezdce po airbagu a mírnému nárazu do palubní desky.

Na samém chvostu hodnocení se známkou „špatné“ („Poor“) skončily Ford Explorer a Jeep Grand Cherokee. U Fordu došlo k výrazné deformaci karoserie, která se v místech spodního pantu dveří posunula o 38 centimetrů, u horního o 33 centimetrů a v oblasti prahu o 15 centimetrů, takže hrozí závažné poranění nohou.

Podobně byl hodnocen i Jeep Grand Cherokee, kde sice došlo k menší deformaci karoserie, ale hlava figuríny narazila do palubní desky.