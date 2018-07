Ronaldo teď konkuruje v Itálii papeži, ale taky se kvůli němu stávkuje

Ne snad, že by si chtěli dělníci vymoci, aby k lince, kde montují auta, dostali televize, aby nepřišli o žádný zápas nové hvězdy Juventusu. Jde o platy - jejich a taky nové hvězdy Juventusu.

Italskoamerickou automobilku FCA i fotbalový klub Juventus totiž ovládá holdingová společnost Exor, kterou kontroluje italská rodina Agnelliů. Svazu Unione Sindacale di Base (USB) se nelíbí, že Juventus za Ronalda zaplatil 100 milionů eur (2,6 miliardy Kč) v době, kdy automobilka FCA provádí úsporná opatření.



Italskými médii po oznámení fotbalového přestupu léta koluje rozhořčená reakce jednoho z dělníků. Gerardo Giannone, který osmnáct let montuje fiaty v neapolském Pomigliano d’Arco, se rozpovídal pro tiskovou agenturu Dire. „Za posledních deset let nám nezvedli plat, všechny fabriky propouštějí, v továrně v Cassinu pět dnů nevyráběli, v Pomiglianu pracujeme jedenáct až dvanáct dnů v měsíci, nevyrábí se ani v Grugliascu,“ lamentuje.

„A teď si koupí Cristiana Ronalda? Je to ostuda!“ zlobí se Giannone a vypočítává, že z Ronaldova platu by se mohlo přidat všem zaměstnancům 200 eur. Během čtyř let Ronaldovi v Juventusu zaplatí 120 milionů eur, to vychází na 780 milionů korun ročně.

„Za posledních deset let jsme kvůli inflaci přišli o 10,7 procenta platu. FCA ročně vydá na sponzoring 126 milionů eur, z toho 26,5 jen do Juventusu,“ dodává Giannone.

„Zatímco pracovníci a jejich rodiny si utahují opasky, společnost investuje mnoho peněz do jediného člověka,“ uvedl svaz USB. Odborář Mimmo De Stradis uvádí, že se v továrně v Melfi, kde pracuje, nově chystá reorganizace spočívající v propuštění 1 640 lidí a zmenšení počtu odpracovaných hodin pro 5 600 dělníků. Vše má začít 23. července. „Vypadá to jako náhoda, ale když vydělíme peníze připravené pro Cristiana Ronalda tím, co bere dělník FCA, vyjde to přesně na 1 640 pracovníků,“ dodává Mimmo De Stradis.

A tak vyhlásili v stávku. Zrovna fabrice v Melfi ovšem o práci nouze není, vyrábí se tam hvězdná dvojčata Fiat 500X a Jeep Renegade, malá SUV, která jsou bestsellery FCA. Stávka odstartovala v neděli patnáctého v deset večer a skončí v úterý 17. července v šest ráno.

Jenže všichni stávkovat nechtěli, protestní odložení utahovaček, šroubováků a dalšího nářadí vyhlásil minoritní odborový svaz USB. Ten hlavní, který zastupuje většinu italských zaměstnanců FCA se od stávky distancoval a krok USB označil za pouhou snahu o zviditelnění. „Je neuvěřitelné, že v této delikátní situaci, ve které se skupina FCA nachází, někdo vyhlašuje stávku kvůli záležitosti, jež nemá s prací a pracovníky nic společného,“ uvedly většinové odborové svazy fungující v FCA.

Dáš, dostaneš

Až totiž portugalský útočník navlékne bíločerně pruhovaný dres „Staré dámy“, bude mít na prsou velké logo Jeepu, dnes stěžejní značky FCA.

A protože se dá očekávat, že pětinásobný držitel zlatého míče dovede Juventus na špičku evropských klubů, budou znak americké značky, která dala jméno celé kategorii (dnes extrémně oblíbených) aut do terénu, vídat stamiliony fanoušků. Analytik Eric Smallwood, prezident firmy Apex Marketing Group to i vyčíslil, podle jeho propočtů by to mělo koncernu FCA, v případě, že by Juventus došel do finále Ligy mistrů, zajistit mediální prostor v hodnotě 58,3 milionu dolarů. Jeepu by tak nová hvězda turínského klubu mohla přitáhnout nové zákazníky v hispánských zemích.

A to už ukazuje sto milionů eur za Ronalda a 26 milionů eur každoročního sponzorského příspěvku, který FCA každý rok do Juventusu pošle, v jiném světle. Dalšími firmami, které na Ronaldově kultu mohou díky sponzorství Juventusu vydělat, jsou Adidas, Allianz nebo Samsung.

Příležitost zavětřili už také italští podnikatelé. Leonardo La Porta, který v centru Turína už třicet let provozuje svou Gelaterii Miretti, vyrobil speciální zmrzlinu označenou přezdívkou portugalské hvězdy: CR7. Padesátiletý zmrzlinář sice není fotbalový fanoušek, ale vždy když se něco v Turíně děje, vyrobí k tomu na oslavu zmrzlinu. Na počest jedné celebrity ji dosud vytvořil jen jednou - to když tam v roce 2015 zavítal papež. Základem Ronaldovy zmrzliny je čokoláda a portugalský třešňový likér Ginja, který má svůj ekvivalent také v Piemontu, jehož je Turín hlavním městem. V nedaleké restauraci Tommy Tegamino zas dva bratři a hrdí majitelé celoročních permanentek na utkání Staré dámy Filippo a Tommaso Crozaso nabízejí za stylových sedm eur „Pizzu CR7“.