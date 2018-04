Plány Seatu: růst urychlí sportovní značka Cupra, nový Leon a SUV

Cupra je novým počinem Seatu, což je v době slučování různých automobilek do čím dál větších koncernů možná na první pohled podivný krok. Ale Seat od sebe Cupru neoddělí, bude jen vystupovat jako samostatná značka, která bude integrální součástí španělské automobilky.

Bude mít tedy podobnou pozici jako třeba Audi Sport u koncernového sourozence. Nebo třeba AMG u Mercedesu, ostatně Mercedes podobnou emancipaci značek před časem také provedl, jen ne tak výraznou: výkonná auta se jmenují Mercedes-AMG místo Mercedes-Benz, ta luxusní pak nesou označení Mercedes-Maybach.

Luca de Meo, šéf značky Seat

Samostatně vystupující značka Cupra je tak spíše potvrzením určitého trendu, který bude se snahou automobilek nabídnout zákazníkům více individualizované produkty nejspíš sílit. „Celý projekt vznikl jako sen skupiny lidí, kteří hledali způsob, jak získat přízeň nové skupiny zákazníků s vášní pro automobily,“ říká šéf Seatu Luca de Meo v rozhovoru pro Lidové noviny. Hlavním motivem je však přinést zisky: „Společnost se tímto rozhodnutím snaží diverzifikovat své podnikání a rozvíjet nové modely, které by se mohly stát ziskovými,“ potvrzuje de Meo.

Značka podle něj má v následujících čtyřech až pěti letech zdvojnásobit své prodeje. Seat tedy chce prodat dvakrát více aut Cupra, než kolik dosud prodával modelů s tímto přídomkem. Nemělo by to být v podstatě tak těžké, jelikož aktuálně firma dlouhodobě nabízí jen model Seat Leon Cupra. Znamená to však, že sportovních seatů bude podstatně více, než dosud.

Na autosalonou v Ženevě letos v březnu značka Cupra představila svůj první model: SUV Ateca Cupra, které se dostane k zákazníkům ještě v průběhu tohoto roku. Kompaktní SUV s výkonem 300 koní a zrychlením z nuly na 100 km/h za 5,4 sekundy bude jen začátkem. Značka koketuje například s uvedením modelů Cupra Ibiza a Cupra Arona. Potvrzen je i nový speciální model Seat Leon Cupra R ST. Image si značka bude budovat i čistě závodním typem Cupra TCR, který dostane i elektrickou variantu vycházející z konceptu Cupra e-Racer.

Cupra má však celkově pomoci nastartovat růst Seatu jako takového. Značka chystá velkou modelovou ofenzivu, ve které bude Cupra Ateca jen první kapitolou. „Seat představí do roku 2020 každých šest měsíců jeden nový model,“ říká Luca de Meo s tím, že první bude větší SUV Tarraco.

„V příštím roce se u prodejců objeví nová generace modelu Seat Leon ve dvou karosářských variantách, jako pětidveřový hatchback a rodinné kombi ST. V roce 2020 spatří světlo světa první elektromobil Seat, zkonstruovaný na základě platformy MEB koncernu Volkswagen a nabízející dojezd 500 kilometrů,“ vyjmenovává v Lidových novinách Luca de Meo nadcházející novinky. Ty ještě v roce 2020 doplní nový crossover.

Firma tak chce navázat na úspěšný loňský rok: „Seat byl v roce 2017 jednou z nejrychleji rostoucích značek v Evropě,“ chlubí se de Meo. Značka má podle něj výjimečně mladé zákazníky, o 10 let mladší, než je průměr v daných segmentech. Cupra coby samostatná značka by měla „mladistvost“ Seatu ještě podpořit.