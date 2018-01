Už jsme jeli v nové Dacii Duster. Je víc nóbl a vyžehlí rozbitou cestu

Duster je vlajkovou lodí značky, teď přijíždí v nové generaci. Ceník se nový duster dozví v nejbližších dnech (ten starý se doprodává za ceny od 260 tisíc), prodej odstartuje asi v půlce ledna. Výroba zůstává v Rumunsku.



Dacia Duster v číslech délka x šířka x výška x rozvor (mm): 4341 x 1804 x 1693 x 2674

objem kufru: 478 l (467 l verze 4x4)

pohotovostní hmotnost: od 1179 kg

benzinové motory: atmosferický 1,6 - 85 kW, 156 Nm (ve verzi na LPG 80 kW, 144 Nm); přeplňovaný 1,2 - 92 kW, 205 Nm

turbodiesel 1,5 - 66 kW, 200 Nm a 80 kW, 260 Nm

Vypadá mohutněji, ale je velký jako předchůdce, jehož mechanický základ konstruktéři využili a postavili na něm nové auto. K tomu přidává zajímavou výbavu a mnohem hezčí interiér.



Při povídání o daciích se nikdo nevyhne srovnávání. Dacia to vyjadřuje lapidárně: „Nabízíme auto velikosti kompaktního SUV (jako je Škoda Karoq), za cenu malého.“ Podobně naceněné crossovery navíc většinou ani neumí nabídnout pohon všech kol.

A jen na doplnění: duster je hitem trhu s ojetinami a je to auto se snad nejlepší zůstatkovou hodnotou. „Ojeté dustery si drží velmi vysokou zůstatkovou cenu,“ potvrzuje Tomáš Kučera s internetového obchodního domu s novými i ojetými vozy Automodul.cz.



Nepřehlédnutelný

Co do vnějšího vzhledu byl duster vždy osobitý, nezaměnitelný. Mongolský designér Erde Tungaa dokázal zhmotnit robustnost, ten samý výtvarník ho do druhé generace přemaloval v honosnějším duchu, ale zachoval „dusterovitost“, že je to pokračovatel rodu, pozná i laik na první pohled.



Tungaa je fakt dobrý, na Dusteru by se mohli učit mistři optických iluzí. Nová generace působí mnohem větším a masivnějším dojmem, i když stojí vedle předchůdce, s metrem v ruce se však ukáže, že se přidávaly jen milimetry. Na délku to jsou dva a půl centimetru, rozvor je stejný (2.674 mm ), v dalších mírách dokonce ždibec ubral.

Z bočního pohledu se změnil duster nejmíň, toho nového ale poznáte i tak bezpečně: za lemem předního kola je mohutný plastový ozdobný panel. Kola umí mít duster nově až sedmnáctipalcová (pro lepší komfort ale zůstaňte u šestnáctek), čelní sklo je posunuté o deset centimetrů víc dopředu a je více skloněné. To dává kabině jinou atmosféru.

Osahávači plastů v interiéru po otevření dveří okamžitě zaútočí na přístrojovku a výplně dveří, ano stále jsou z tvrdého materiálu. Na pohled to nevadí, na dotyk ve finále taky ne, hlavně že obložení interiéru při jízdě po rozbombardované okresce nerezonuje. To je totiž parádní disciplína dusteru. Hlavním pracovním prostředím ladičů podvozku je totiž rumunská silnice, s tou se musí každá dacia vypořádat. A tak je duster na kráterech v asfaltu i na polní cestě naprosto suverénní. Díry a výstupky svědomitě dotlumuje a filtruje na rozumnou míru. Na rozbité okresce je tak duster komfortnější než nabubřelé prémiové SUV za desetinásobek.

Mírné pokroky v mezích tabulek cifršpiónů v ústředí Renaultu představuje hlídač mrtvého úhlu (asi nejužitěčnější ze všech asistenčních udělátek), startovací karta, která může za peníze navíc nahradit nezapomenutelný oldschool klíček starých renaultů (a dnešních dacií), nebo multifunkční volant. Multimediální centrum s navigací TomTomu se přesunulo nahoru na středový panel, blíž zornému poli řidiče. Starý duster s takovou vymožeností totiž podle všeho vůbec nepočítal, a když navigaci dostal, byla hodně dole, takže jí skoro překrývala hlavice řadicí páky. Tu má i nový duster hodně dlouhou a její chod je na dnešní poměry spíš kostrbatý.

Pokrok v mezích ceny

K multimediálnímu centru se ještě vraťme: v dnešní době různých vychytávek, které palubní centra aut nabídnou, je ten v dacii asi nejprimitivnější z evropských aut. Ale kromě toho, že je laciný, taky funguje! Neoplývá funkcemi, které nakonec stejně nikdo nepoužívá, je návodný a přehledný, že ho ovládne i vaše babička, funguje rychle, jasně a do cíle vás dovede. Nic nevykresluje filozofii Dacie líp. A tak když dostal nový duster možnost mít čtyři kamery, které sledují dění vpředu vzadu a na bocích (ty jsou v zrcátkách), zvolili méně náročné řešení než třeba spřízněný Nissan, který si na hrátkách s kamerami založil image. U aut méně šetřivých značek skládá software obraz ze čtyř kamer do 360stupňového pohledu z ptačí perspektivy, u dusteru vždy v rohu pětistupňová výseč chybí. Na orientaci v terénu a provoz ve městě to stačí a celkový pohled by prý byl o dost dražší.

Horizontální linky přístrojovky jsou vyloženě hezké. Šikovné a moc pohledné je ovládání klimatizace, pokud připlatíte za automatickou klimatizaci (tu nabízí dacia poprvé v historii), a nad ní parádní „klavírová“ tlačítka dalších funkcí.

Víc ale oceníte úplně nová větší propracovanější sedadla s pevnější výplní, po delší cestě může někomu vadit méně výrazná bederní opora (byť má stavitelnou opěrku), takže v dusteru sedíte trochu s kulatými zády. Ve 4,3metrovém autě je místa na zadních sedadlech dost i pro delší postavy, za ním pak 445litrový kufr (pohon zadní nápravy u čtyřkolky ubere 34 litrů), jeho výraznější spodní hranka bude trochu překážet hladkému nakládání kočárku nebo basy piv.

Také u motorů se dacia drží pravidla nabízet to, čehož vývoj už zaplatili zákazníci Renaultu a Nissanu. Na českém trhu se nejvíc prodává benzinové provedení s pohonem předních kol (75 procent). K němu je jako základ atmosferická benzinová šestnáctistovka, která může dostat také přestavbu na spalování LPG. My vyzkoušeli druhý benziňák, přeplňovaný čtyřválec 1,2 litru. Auto je s ním parádně živé, s rozumným řidičem jede za šest a půl, s rychlým za devět litrů. Manuál přece jen protáhl převody, takže už nejedete po dálnici s vysoko vytočenou pětkou jako u končícího provedení, stále má hodně krátkou jedničku, která má trochu suplovat redukci.

Kdo chce čtyřkolku nebo automat, sáhne po známém turbodieselu 1,5 dCi. S ním je duster o něco klidnější a plavnější na dálnici, s lehčím benziňákem pod kapotou zas ochotněji zatáčí. Dvouspojkový automat řadí rychle a logicky, s turbodieselem (jediný motor k automatu) mu to hezky šlape.

Novinkou je elektrický posilovač řízení, který nahradil hydraulický, má být strmější a také má menší ovládací síly.

Víc ticha

Všechno, co je viditelné, je nové, skelet pod pláštěm karoserie pochází od předchůdce, je ale vyztužený, upravený, podvozek také vychází z předchůdce (původně platforma B0, dnes upravená B0+), to znamená, že jeho původ sahá ještě k první generaci Nissanu X-Trail. Mohutnější příď má duster kvůli přepracované kapotě, která lépe ochrání chodce při eventuálním střetu.

Nový duster ale dostal hlavně o hodně víc tlumících materiálů a taky třeba tlustší okna, takže je interiér mnohem lépe odhlučněný, to byla velká slabina toho původního. Novinkou je také šest airbagů namísto čtyř u předchůdce (ten měl ovšem boční airbagy, které chránily i hlavu).

Podvozek 21 centimetrů nad zemí podtrhuje to, že s dusterem opravdu můžete do terénu. A vzhledem k ceně vás nějaký šrám nebude mrzet. Nově je na to vyzbrojen třeba systémem řízeného sjíždění z prudkého kopce. Auto samo brzdí a udržuje trajektorii tak, aby sjíždělo kolmo ke srázu, řidič akorát točí volantem a na brzdu nešlape.

A na závěr dobré i špatné zprávy: hybridní ani elektrický pohon dacia ještě dlouho nenabídne, je to drahé. Bohužel ale také nedorazí sedmimístný duster, to je stoprocentní.