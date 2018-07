Spojení Daimleru s Chryslerem dodnes vydělává peníze Fiatu

Dodge Challenger je na první pohled muscle carem američtějším než hamburger a jablečný koláč zapitý pořádným mléčným šejkem. Jeho technický základ však připomíná, že i onen zmíněný hamburger nese jméno německého přístavu.

Dodge Challenger Demon

Tak třeba: přední náprava je z Mercedesu třídy S kódového označení W220 z let 1998 až 2005, zadní pak z třídy E W211 z let 2002 až 2009 (to je ta poslední se čtyřmi kulatými světly). I základní motor Challengeru, šestiválec Pentastar s objemem 3,6 litru, pamatuje spojení amerického Chrysleru s německým Daimlerem. Byť se jeho premiéra odehrála pod kapotou Jeepu Grand Cherokee aktuální generace, což byl první model uvedený koncernem Chrysler po převzetí italským Fiatem, vývoj pamatuje právě spolupráci s Němci.



Současná generace Jeepu Grand Cherokee má stejnou platformu jako aktuální Mercedes-Benz GLE (dříve ML). Geny spojenectví DaimlerChrysler má i 2,4l čtyřválec Tigershark.

Jeep Grand Cherokee

A to se bavíme jen o dvojici motorů a ikonických modelů v nabídce americké větve koncernu FCA (Fiat Chrysler Automobiles), díly od Mercedesu byste našli i v Chrysleru 300C (u nás se prodával přestrojený za Lancii Thema), Dodge Journey (u nás se pak prodával jako Fiat Freemont) nebo třeba Dodge Grand Caravan. Ještě nedávno Jeep udržoval při životě legendární odolný pětistupňový automat původem od Mercedesu – k dispozici byl v předchozí generaci ikonického terénního Wrangleru. Slavnou převodovku tak dnes používají jen policejní speciály Dodge Charger.

Spojenectví využít nedokázali

Spojení Daimleru a Chrysleru netrvalo ani deset let a za jednu z příčin jeho neúspěchu se považuje i to, že obě strany nedokázaly dostatečně zužitkovat plody možného společného technického vývoje. Dnes se zdá, že i tak nese svoje ovoce.

Auta, které tato aliance zplodila, hrají pro FCA významnou roli i v roce 2018. „Vývoj a výrobní nástroje jsou dávno zaplacené, takže jsou v současnosti jasným strojem na peníze,“ říká Dave Sullivan, analytik společnosti AutoPacific.

Předčasný konec Velkého šéfa Sergio Marchionne bojuje o život Jedna z největších osobností autoprůmyslu dneška bojuje o život. Sergia Marchionneho o víkendu narychlo odvolali ze všech funkcí. Nekompromisní muž zachránil Fiat a udělal z něj jednu z nejvýznamnějších světových automobilek. Neobešlo se to bez krveprolití. ČTĚTE VÍCE

Z dávno zkrachovalé aliance dnes paradoxně nejvíc těží někdo úplně jiný: Fiat. Právě Jeep (byť i s modely postavenými na platformách italské automobilky) je jednou z nedůležitějších součástí FCA. Má tvořit až 70 procent výdělků celého koncernu.

A svou roli má značka odvolávající se na kompaktní terénní auto, které vyhrálo druhou světovou válku, i v budoucích plánech Fiatu. V její nabídce se v dohledné době objeví hned trojice nových SUV.

Jejich vývoj tedy paradoxně platí i vysloužilé komponenty z dnes již pomalu bazarových Mercedesů. Financují ostatně i znovuzrození Alfy Romeo nebo nový nástup Maserati – tedy dvou přímých konkurentů Mercedesu.