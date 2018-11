Čeští borci se chystají na Dakar. Macháček nechce do písku a zůstává doma

Legendární Rallye Dakar zavítá v roce 2019 pouze na území Peru a v termínu od 6. do 17. ledna přichystá pro účastníky nástrahy na deseti etapách a pěti tisících kilometrech. Očekává se, že Dakar 2019 rozhodně nebude patřit mezi snadné ročníky.

Pořadatelé slibují, že během deseti etap závodníci ujedou přes pět tisíc kilometrů, 70 % bude v písku. Právě v dunových etapách loni mnoho jezdců skončilo svou dakarskou misi. V písku bude velké množství stop a trasa se bude mnohdy křížit. To bude komplikovat situaci s navigací.

Martin Macík s Janem Brabcem ze sedlčanského týmu Big Shock Racing nebudou na startu chybět. Macík se popáté posadí za volant žlutého kamionu Liaz pojmenovaného Franta. Společnost mu bude dělat ostřílený navigátor František Tomášek a nový mechanik Lukáš Kalanka.



Jan Brabec se těší na svůj druhý start na motocyklu Husqvarna, který v roce 2019 ponese číslo 46. Tým Big Shock Racing odjede do peruánské pouště v silné sestavě čítající dvacet členů, z nichž většinu tvoří mechanici.

Jan Brabec má nový dakarský speciál Husqvarna Macíkův závodní kamion Franta

Pilot kamionu Martin Macík v minulém ročníku Dakaru dojel do cíle na výborném 5. místě. Od pořadatelů proto pro rok 2019 dostal cenné startovní číslo 504, které mu zajistí dobré pořadí na startu. „Hlavně nezmatkovat. Neskákat. Jet plynule, bez stresu. Soustředit se. V písku není prostor pro chyby, za každou se platí dlouhými ztracenými minutami. Pomáhat si budeme podhuštěním pneumatik. Navigátor František Tomášek se rozcvičil v Maroku. Franta bude mít opět silnější výkon motoru, 1 100 koní, takže nás určitě také podrží. Za rok jsme se zase posunuli o kus dál,“ popisuje Macík.

Jeho dakarský speciál prošel od loňského ročníku i několika dalšími úpravami „Pracovali jsme na vyvážení auta, brzdicí soustavě a mechanici vylepšili také vrtuli, která loni v písku trochu zlobila. Franta bude mít větší palivové nádrže a úpravami prošla i kabina,“ doplňuje Martin Macík starší, šéf týmu.

Motorkář Jan Brabec během roku nezahálel, na motorce seděl téměř každý den, výrazně zapracoval na navigaci a podařilo se mu také podstatně zrychlit. Pořídil si nový dakarský speciál Husqvarna, kterému začal říkat Maruška. „Letošní model pro dálkové závody se hodně přiblížil motokrosové motorce, nádrže jsou níž, ovladatelnost je mnohem lepší. Navigační věž je užší, takže mám lepší výhled,“ popisuje Brabec. „Co mě fakt nebaví, je ranní vstávání ve 4:30,“ říká Brabec. Ctí teorii, že na Dakar se nikdy nedá stoprocentně připravit, ale bude odjíždět s pocitem, že udělal maximum.

Tým tradičně povede Martin Macík starší, který dodnes drží nejlepší české umístění na Dakaru v Jižní Americe, 4. místo. Tátu a navrch i strýce si veze na Dakar také Jan Brabec. „Táta mi na Dakaru zase bude šroubovat motorku, nikomu jinému bych to nesvěřil. Tatík je neskutečný dříč, maká na sobě, aby byl v pohodě i fyzicky a všechno zvládnul. Navíc si s sebou bere i svého bráchu. Strýc je komik a perfektní mechanik, takže nám také hodně pomůže,“ popisuje.

Prokop má dalšího parťáka

V barvách jihlavské stáje MP-Sports se v lednu do peruánských dun vypraví dva vůbec nejúspěšnější čeští účastníci dakarské rallye v kategorii osobních aut: Martin Prokop s Janem Tománkem, kteří v letošním roce obsadili na Dakaru fantastické sedmé místo, a Tomáš Ouředníček, ten na stejné umístění dosáhl ještě jako navigátor spolu s Miroslavem Zapletalem v roce 2009. Trojlístek závodních speciálů v soupisce týmu MP-Sports doplňuje asistenční truck T4 s posádkou Filip Škrobánek, Petr Lesák a Radim Baculík.

Když v uplynulém ročníku Rallye Dakar odtáhl Tomáš Ouředníček do cíle jedné z infarktových etap nepojízdný Ford Martina Prokopa, čímž mu umožnil dokončit nejtěžší motoristický podnik planety, ani jeden z nich určitě netušil, že za několik měsíců dostane Ouředníček na oplátku lano od Prokopa, sedmého nejlepšího pilota Dakaru 2018.

„Dohodli jsme se, že na letošní dakarskou rallye vyrazíme jako druhá posádka v Martinově týmu MP-Sports,“ informoval o aktuální situaci Ouředníček.

Celou situaci během obvykle hektických příprav popisuje i jihlavský pilot a týmová jednička Martin Prokop: „Ihned po skončení Dakaru jsem říkal, že pro boje na špici je potřeba mít v týmu víc než jedno auto, abychom si mohli vypomoct v těžkých chvílích. Na Dakar 2019 jsme postavili novou evoluci Raptoru F-150, takže prověřený Shrek je k dispozici právě druhé týmové posádce.“

Ouředníček absolvoval letošní jihoamerický Dakar spolu s navigátorem Davidem Křípalem v barvách mezinárodního týmu South Racing, hned první velký závod sezony v Maroku však přinesl místo obhajoby vítězství z předešlého roku velké zklamání.

„V první rychlostní zkoušce jsme asi sto metrů před cílem vjeli stoosmdesátikilometrovou rychlostí do neoznačené díry a zastavili jsme se až po nekonečných čtrnácti sekundách, během nichž šlo naše auto devětkrát přes střechu,“ popsal Ouředníček. Oba muži v kabině sice zázrakem přežili bez vážnějších zranění, jejich speciál Ford Ranger však byl na odpis. „Auto stavíme vlastně celé znovu. Z nabouraného Rangeru jsme mohli použít jen převodovku a diferenciál. Pohromadě už máme i motor, ale ten ještě není vyzkoušený,“ vysvětluje Ouředníček.

Stejný pětilitrový osmiválec z Fordu Mustang však trůní v prověřeném speciálu Ford Raptor jen o pár desítek kilometrů dál, v dílnách jihlavské stáje MP-Sports. Čeká na dvojici, která by v Jižní Americe kryla záda kmenovému stájovému duu Martin Prokop a Jan Tománek.

„Martin Prokop je velmi dobrý a zkušený jezdec, poskládal kolem sebe opravdu špičkový tým a nabídku, abychom s ním jeli jako druhá posádka, jsme nemohli odmítnout. Naším úkolem bude samozřejmě pomáhat Martinovi, společně máme určitě šanci na úspěch. Máme výborná auta a skvělý tým, Martin je neuvěřitelně dobrý v dunách a to se bude v Peru určitě hodit,“ říká Ouředníček, který se musel pro blížící se Dakar dočasně vyvázat ze smlouvy s mateřskou stájí. „Bylo to trochu choulostivé jednání, ale dohodli jsme se korektně,“ komentoval pilot.

Pardubický tým Barth zůstane doma

Letošní ročník Dakaru se naopak rozhodl vynechat nejpočetnější český závodní tým BARTH Racing. Sestava, kterou tvořili zejména jezdci na motocyklech nebo čtyřkolkách, tak po čtyřech letech do nejtěžší maratonské soutěže neodstartuje. Hlavním důvodem je změna trasy, která měla původně vést z Ekvádoru, přes Peru do Chile. „Tím, že se organizátoři rozhodli všechny etapy uskutečnit pouze v Peru, vznikla pro nás spousta dalších problémů. Rozhodli jsme se raději veškerou energii soustředit na rok 2020,“ vysvětluje důvody Michal Burkoň, manažer týmu.

Nejlepší umístění si v posledním ročníku připsal legendární Josef Macháček, který do cíle dojel na 12. místě. „Jednoduše se nám nechtělo vynaložit velké úsilí pro to, abychom se na pár dní svezli po dunách v Peru. Tato země není pro nás a naše sponzory dostatečnou motivací,“ dodává Michal Burkoň. A zároveň naznačil, že už uvažuje o Dakarské rallye v roce 2020. „Počkáme si, co pořadatelé vymyslí. Doufám, že představí daleko atraktivnější trasu, která povede přes zajímavější země,“ řekl Burkoň, který přemýšlel také o účasti na konkurenčním podniku Africa Eco Race.

Macháček: Dakar 2019 bude nejhorší v historii

Původně měl do Africa Eco Race odstartovat také legendární Josef Macháček. Z důvodu, že by byl pětinásobný dakarský vítěz mezi čtyřkolkami jako jediný, se však nakonec odhlásil. „Nechtěl jsem si kazit jméno. Navíc to přece není vůbec žádná výzva, soupeřil bych akorát s velbloudy,“ dodal Macháček, který by za jistých okolností odstartoval také do lednové Dakarské rallye. „Kdyby se jelo v Ekvádoru a v Chile, asi bych se nechal přemluvit. Postavil bych se do kategorie hobby s bugynou.“

Podle Macháčka bude Dakar 2019 patrně nejhorší v historii, a to zejména kvůli nejmenšímu počtu ostrých kilometrů. „Celkově se pojede pět tisíc kilometrů, v rámci závodních tras maximálně tři tisíce. K tomu organizátoři zdražili startovné. Opravdu nehodlám jezdit někde po písečku ve smyčkách kolem do kola,“ uzavřel Josef Macháček tradičně zostra.