Českému dakaristovi žádná čtyřkolka nevyhovovala, tak si ji postavil

Čtyřkolky jsou na dakarské rallye rozděleny do dvou kategorií. První skupinu tvoří stroje s náhonem pouze jedné nápravy a s objemem motoru do 750 ccm, druhou zase stroje s pohonem všech čtyř kol. Taková čtyřkolka vám sice pomůže vyhrabat se z problémů, pokud někde zapadnete, ale také je spojena s výrazným nárůstem hmotnosti, a to klidně o metrák. Systém náhonu všech čtyř kol vám sebere i část výkonu a naprosto drtivou část trati stejně pojedete jen s pohonem zadní nápravy. Další podstatnou výhodou zadokolek je fakt, že jsou po technické stránce mnohem jednodušší, a logicky tedy méně poruchové.

Na startu stojí i několik hodně upravených speciálů, jedním z nich je stroj Tomáše Kubieny z týmu MRG. Tomášův stroj startuje pod značkou Hawk, která většině lidí moc neřekne, proto jsem se rozhodl zjistit víc. Tomáš si bere lahev vody a jdeme si sednout - prý to bude delší povídání.

Tomáše lákal Dakar už před mnoha lety, ale žádná čtyřkolka ho nepřesvědčila svou dokonalostí a rozhodl se postavit si vlastní stroj. Pokud jej něco baví víc než ježdění, tak je to právě stavění stroje. Mimochodem Tomáš ve svém civilním životě konstruuje a staví stroje na čištění kanalizací.

Základ nově stavěné čtyřkolky tvořily hned od počátku rám a ramena ze stroje značky Polaris. Protože v písku potřebujete hodně výkonu, rozhodl se použít motor ze silničního motocyklu Suzuki 1000SV. Na rámu i ramenech zpevnil exponovaná místa a vše fungovalo skvěle. Čtyřkolka „létala“ rychlostí 190 kilometrů v hodině!

Po pár testech se začal chystat na Dakar, jenže pořadatelé změnili regule a omezili objem na 900 ccm. Tomáš se rozhodl snížit zdvihy válců a objem zmenšil z 1 000 na 900 ccm. Nějakou dobu testoval a než se znovu přihlásil na Dakar, pořadatelé opět změnili pravidla a snížili maximální objem motoru této kategorie na 750 ccm. To už bylo jako zlý sen a Tomáš čtyřkolku odstavil úplně a rok na ni nesáhl.

Svůj stroj musel začít prodávat

Jenže mu to nedalo a po roce už začal realizovat nový plán s použitím motoru z motocyklu KTM 690. Ze stroje KTM použil i veškerou elektroniku. Se základem stroje od Polarisu byl spokojený, takže ten zůstal nezměněný.

Když konečně přišlo rozhodnutí přihlásit se na Dakar, narazil na další problém: pořadatelé v kategorii čtyřkolek příliš nefandí stavbám a jednou z podmínek je, že se musí jednat o produkční stroj, který si může koupit každý. Nakonec Tomáš našel řešení i na to. Vytvořil technickou dokumentaci ke stroji, pořídil webové stránky a stroj začal nabízet k prodeji za 28 900 eur (asi 738 tisíc korun). Když mi to vypráví, šibalsky se směje a dodává, že se modlil, aby se nenašel někdo, kdo by si ho objednal. Naštěstí se tak nestalo.

Čtyřkolka Hawk na Dakaru

Po splnění všech podmínek se přihlásil na Dakar 2017. Se strojem byl spokojený - pohyboval se ve startovním poli hodně vysoko. V polovině soutěže ho však vyřadila elektronika. Tomáš se poučil a po svém si předělal i ji. Podle jeho vlastních slov by do závodní čtyřkolky produkční výzbroj už znovu nedal, protože je zbytečně komplikovaná. Pokud se jí totiž něco nezdá, přepne vám stroj do nouzového režimu nebo ho odstaví úplně. Závodník si musí sám rozhodnout o tom, kdy zapnout nebo vypnout motor, případně kdy ho bude šetřit.

Na letošní ročník navíc připravil několik vylepšení a hlavně předělal elektroniku. Je to stále jen technika a stát se může cokoliv, ale Tomáš věří, že je letos dobře připraven. Hned v úvodu druhé etapy upadla Tomášovi ze svodu výfuku lambda sonda. Celou etapu ho pálily výfukové plyny do nohy, ale hlavně se bál, aby stroj neshořel nebo se nepropálilo blízké vedení elektroniky.

Ollie je první Češkou na čtyřkolce v Dakaru

S druhou čtyřkolkou stáje MRG startuje Olga Roučková. Opět se je to stroj s pohonem zadní nápravy. Produkční Yamaha YFM700 doznala několik úprav, s kterými radil dakarský veterán Pepa Macháček. Pryč musela přední ramena, která nahradila širší a odolnější rovněž od Yamahy. V návaznosti na rozšíření přední části byla rozšířena i osa zadní nápravy, protože tento stroj nemá zadní ramena, ale kyvnou vidlici. Došlo i na kompletní výměnu tlumení. Na osvědčeném motoru nebylo třeba měnit nic.

Ollie se svou Yamahou na Dakaru

Aby měla čtyřkolka na dlouhé etapy dost paliva, přibyly boční nádrže připevněné k nášlapům, které proto musely být rovněž zvětšeny. Ollie Roučková letos absolvuje svůj první Dakar a zatím si vede dobře (kompletní výsledky najdete zde). V plánu je dojet a nasbírat maximum zkušeností.

Obě čtyřkolky stáje MRG disponují pouze jednou poháněnou nápravu, ale takových strojů je ve startovním poli většina. Největším rozdílem mezi stroji je podvozkové řešení zadní nápravy. Yamaha má kyvnou vidlici, zatímco Tomášův Hawk má i vzadu ramena. I Tomáš uvažoval i o kyvné vidlici. Její výhodou je hmotnost nižší o cca 12 kg, ale chování podvozku s rameny vyhovuje Tomášovi přece jen více.