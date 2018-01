Tortura Dakaru prověří techniku, dva týdny jsou jako roky používání

Čtyřkolka Hawk

První odstoupila čtyřkolka Hawk Tomáše Kubieny (blíže se s ní seznamte zde). Stroji upadla nejprve ve druhé etapě objímka lambda sondy. Ano, upadla skutečně jen objímka, protože lambda sondu stroj nemá namontovanou. Ta se instaluje jen když se ladí motor, aby byla k dispozici data o spalování. Tomáš sice pocítil ztrátu výkonu, ale nebyla to fatální závada. Nepříjemné bylo, že horké výfukové plyny unikající otvorem po objímce, pálily Tomáše do pravé nohy a navíc hrozilo riziko požáru čtyřkolky nebo poškození elektrických rozvodů, které vedou v blízkosti svodu výfuku.



Čtyřkolka naštěstí dorazila do cíle druhé etapy a tým dokázal vše opravit a připravit stroj na další pokračování. V následující třetí etapě však zastavila stroj porucha motoru.

Zatím se nedá blíže specifikovat, proč se to stalo, protože stroj z trati sice pořadatelé odvezli, ale týmu ho vrátí až v Evropě. O poruše můžeme zatím jen spekulovat, ale podle manažera týmu MRG Ervína Krajčoviče je chyba v tom, že Tomáš Kubiena použil sice vyzkoušený, ale repasovaný motor.

Čtyřkolka Yamaha

U tohoto stroje zatím nedošlo k žádné závažné poruše. Na stroji Olgy Roučkové je řádně prováděn údržbový servis. Kromě pravidelných výměn oleje, filtrů, pneumatik a řetězu mechanici měnili například i ložiska v kolech. Vyměnili i tlumiče, které už nepracovaly tak, jako na začátku rallye.

To všechno je jen prevence, která je vzhledem k extrémnímu zatížení nezbytná. V desáté etapě se Ollie nevyhnula stromku a následnému kotrmelci. Vše se naštěstí obešlo bez zranění i poškození stroje, kvůli kterému by nebylo možné pokračovat v etapě. Poškodil se ovšem držák s navigačními systémy a roadbookem. Ollie si naštěstí poradila, nezabloudila a dorazila do cíle.

Motocykly

Všechny tři motocykly (KTM 450 DR/ Husqvarna 450 RR) fungují výborně. Drobné potíže byly pouze se strojem Milana Engela, který vykazoval vyšší spotřebu. To je s ohledem na dojezd stroje problém. Pomohla výměna vstřikovací jednotky. Při jedné z etap pak Milanovi praskl šroub podsedlového rámu.

U všech motocyklů došlo k problémům s tlumením, ze kterého unikala kapalina. Při podobném zatíženi však nejde o nic neobvyklého. Vše vyřešila repase tlumičů, kterou provedli na místě mechanici továrního KTM týmu. Pouze Honza Veselý jedoucí v Kategorii Malle moto si musel repasi provést sám.

Pády jsou u motocyklů na denním pořádku a nevyhnuly se ani českým jezdcům. Většinou to byly lehčí pády s drobnými odřeninami a menšími šrámy na technice. V jedenácté etapě měl však Tomáš Engel zásadní pád. Do té chvíle nejlepší český jezdec strávil noc v nemocnici, ale druhý den byl naštěstí propuštěn (čtěte Nejlepší Čech na dvou kolech skončil kvůli těžkému pádu). Stroj zatím nikdo z týmu neviděl, ale podle předběžných zpráv je značně poškozen.

Doprovodná vozidla

Celá soutěž je náročná i pro doprovodná vozidla. Toyota Land Cruiser prokázala během celého Dakaru výjimečné schopnosti v terénu a obrovskou odolnost. Ve voze jsme denně najezdili stovky kilometrů. Jediným problémem bylo, že nám opakovaně motor „padal“ do nouzového režimu. Problémy začaly v Bolívii a způsobilo je nekvalitní palivo a nadmořská výška téměř 5 000 metrů nad mořem, v níž jsme se pohybovali.

Na podobné podmínky se v české kotlině dost dobře připravit nedá. Stejný problém se opakoval i u asistenčních dodávek Mercedes Sprinter. Tým byl naštěstí připraven a měl s sebou diagnostiku. Několikrát bylo třeba napojit řídící jednotky, vymazat z nich chyby a pokračovat dál.

Kvůli nadmořské výšce se trápili i někteří členové týmu a nepřežily ani dva přenosné presovače na kávu. Asistenční dodávky také postihlo několik defektů. Vozy jsou přetížené a mají proto přehuštěné pneumatiky, které se kvůli tomu několikrát doslova roztrhly. Členové týmu jsou naštěstí ostřílení řidiči a vše se obešlo bez dalších následků.

Vybavení jezdců

Boty, helmy a rukavice si obstarává každý jezdec sám podle svých preferencí. Oblečení dodává týmu už tradičně firma PSI, největší český výrobce moto oblečení. Podle Moniky Hubíkové z firmy PSI jsou nároky na oblečení vysoké. „Podstatná je pochopitelně nízká váha oblečení a pro pasivní bezpečnost jezdce je důležité pohodlí a to, aby oblečení neomezovalo závodníky v pohybu.“ Oblečení musí chránit jezdce před chladem a zároveň je nutná možnost odvětrání oblečení při vysokých teplotách. V bolívijských horách padaly teploty k nule, v Argentině zas nebyly výjimkou teploty přes 40 stupňů Celsia.

Oblečení je šité každému závodníkovi na míru a je individuálně upraveno dle jeho požadavků, to se týká například chrániče krku nebo způsobu upevnění camelbagu s pitím. Individuálně je dle požadavku jezdců řešena i velikost kapes a jejich umístění. Loga sponzorů a partnerů stáje jsou nanesena přímo na textilní materiál technologií sublimace, takže není potřeba nic dalšího nalepovat nebo přišívat.

Hubíková dodává, že toto je už třetí generace oblečení, kterou vybavují tým MRG na dakarskou rally. „Každá nová generace je lehčí a propracovanější, protože vychází ze zkušeností samotných jezdců.“ Jezdci týmu MRG jsou letos spokojeni. „V podstatě všichni jej vyzkoušeli i v několika pádech a i při této zkoušce obstálo,“ dodává Hubíková.



Testování oblečení v takto extrémních podmínkách si pochvaluje i Libor Hubík, majitel firmy PSI, protože podle něj čtrnáctidenní použití vybavení na Dakaru odpovídá i několika sezónám u běžného motorkáře.