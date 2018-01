OBRAZEM: Dakar v plném proudu, podívejte na exkluzivní fotky ze startu

S původním Dakarem v Africe už nemá nic společného, protože se z bezpečnostních důvodů odehrává už 10 let v Jižní Americe. Posledních deset ročníků hostilo v tomto regionu několik zemí. Ten letošní startuje v Peru, kam se dakarský závod vrací po pěti letech. Další zemí bude Bolívie a ti, kdo vydrží až do konce, uvidí cíl v Argentině.

Úvodní fáze v Peru bude velmi náročná, protože už v prvních etapách čekají na závodníky písečné duny a hory, kde se budou muset vyrovnat nejen s náročným terénem a navigací, ale i s vysokou nadmořskou výškou. Několik etap se vyšplhá až do výšky 4800 metrů nad mořem, ve které může snadno dojít dech nejen závodníkům, ale i členům doprovodných týmů, a proto tu k běžné výbavě patří i kyslíkové lahve. S řídkým vzduchem bojuje také technika.



Měřené etapy závodu měří celkem 4240 km, ale s přejezdy mezi jednotlivými etapami je to celkem 8299 km. V závodu startuje 139 motocyklů, 49 čtyřkolek, 44 kamionů a 103 automobilů a buggy. Celkem tedy 523 závodníků.

Závod je snem nejen malých kluků, ale i těch velkých. Na letošním startu se objeví například bývalý fotbalový trenér Chelsea a Tottenhamu André Villas Boas startující s Toyotou Hilux. Sám říká, že si plní svůj klukovský sen.

Premiérově se v soutěži objevují i odvážné Češky. Na čtyřkolce zabojuje Olga Roučková závodící v týmu Moto Racing Group (MRG) ostříleného závodníka a manažera Ervína Krajčoviče. Na motorce pak jede Gábina Novotná, která využívá zkušeností a týmu Ondřeje Klymciwa. Češi patří na Dakaru k nejsilněji zastoupeným státům a početné zastoupení tu máme ve všech kategoriích.

Český tým MRG jede svůj pátý Dakar. Letošní ročník absolvuje v nejpočetnějším složení. Na čtyřkolkách startují Tomáš Kubiena a Olga Roučková a na motocyklech uvidíme Jacopa Ceruttiho, Milana Engela a Honzu Veselého. Jenou z hvězd týmu je právě několikanásobný italský šampion motocyklových rallye Jacopo Cerutti. Celý tým poslední tři dny před startem strávil testováním v dunách, jak to probíhalo, si prohlédněte ve fotogalerii.

V sobotu ráno opustily všechny týmy po pěti dnech bivak v Limě a vše se dalo do pohybu. Závodníci odstartovali do první etapy a i týmy se přesouvají do Pisca, kde čekal na všechny startující měřený prolog. Z 272 kilometrů první etapy bylo jen 31 kilometrů ostrých. Umístění ovšem rozhoduje o startovních pozicích do další etapy, takže na tom, kolik prášících konkurentů bude mít jezdec před sebou, což je hlavně na motorce velmi důležité. Kompletní výsledky z první etapy čtyřicáté dakarské rallye najdete zde.