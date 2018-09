Ministerstvo chce otestovat odbočování na červenou a na dálnici 140 km/h

Kdo se podíval do Ameriky, vzpomíná na to jako na skvělou věc: odbočit doprava se může na křižovatce, i když svítí červená. Tento nápad se zalíbil ministru dopravy Danu Ťokovi. A otestovat by chtěl i 140kilometrovou rychlost na dálnicích. Dřív než za rok se to však stihnout nedá.