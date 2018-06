Horko zvyšuje riziko infarktu u řidičů. Každý třetí zástavu srdce nepřežije

INFARKT Co je infarkt?

Infarkt je poškození srdeční tkáně vlivem nedostatečného okysličení. Ročně u nás postihne na 30 tisíc lidí, častěji muže. Příčinou nedostatku kyslíku je nedostatečný průtok krve, který pokud není včas obnoven, dochází k nevratnému poškození srdečního svalu. Akutní infarkt je zásadním ohrožením lidského života a už při prvních příznacích je třeba vyhledat lékařskou pomoc.

Infarkt je vlivem Ročně u nás postihne na častěji muže. Příčinou nedostatku kyslíku je nedostatečný průtok krve, který pokud není včas obnoven, dochází k nevratnému poškození srdečního svalu. Akutní infarkt je zásadním ohrožením lidského života a už při prvních příznacích je třeba vyhledat lékařskou pomoc. Jak poznat infarkt?

Typickým příznakem infarktu je dlouhotrvající tupá bolest po celém hrudníku, přetrvávající (10 a více minut) i v klidovém stavu. Často vystřeluje do levého ramene, krku až k dolní čelisti, do zad nebo břicha. Postižený se výrazně potí, pociťuje nevolnost, slabost, závratě a dušnost.