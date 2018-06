Zapomnětliví čeští řidiči si mohou pomoci aplikací do smartphonu s názvem The Backseat. Je zdarma a je k mání pro systémy iOS i Android. Aplikace se spouští v okamžiku, kdy se dá auto do pohybu. Rychlost, od které se aplikace rozjede, si zvolíte v telefonu sami. Stejně tak si nastavíte i čas, který musí po zastavení vozu uplynout, abyste dostali upozornění a ujistili jste se, že jste nezapomněli děti v autě.

Pokud budete upozornění ignorovat a nevypnete je, začne telefon zvonit (i v tichém režimu). The Backseat umí rozeslat i textovky a e-maily s GPS lokací třem vašim zvoleným kontaktům.