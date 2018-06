Mercedes by mohl v Česku svolat kvůli švindlům s emisemi až 5000 aut

16:30 , aktualizováno 16:30

Zastoupení značky Mercedes-Benz by mohlo v Česku svolat kvůli nepovolenému softwaru pro regulaci emisí do servisů zhruba 5000 vozů. Uvedl to mluvčí českého dovozce Jan Kuhn. O jaké modely a ročníky vozů půjde, však nespecifikoval.