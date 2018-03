Německý zákaz jízdy by mohl platit i pro nejmodernější diesely Euro 6

Cestu k zákazům jízdy především starších dieselů otevřel koncem února Spolkový správní soud v Lipsku, který rozhodl, že německá města mají kvůli ochraně čistoty ovzduší možnost učinit takovéto opatření. Musejí přitom ale přihlédnout k zásadě přiměřenosti. Konkrétní rozsudek se týkal Düsseldorfu a Stuttgartu, se zákazy už ale počítá Hamburk a uvažuje o nich také Mnichov nebo Berlín.



Většina městských zákazů, které nebudou plošné, by neměla postihnout auta splňující aktuální emisní normu Euro 6, která je v platnosti od září 2014. Odborníci i vládní úředníci ale očekávají, že i na tyto vozy může dojít v případě, že se na soud obrátí majitelé aut splňujících starší normu Euro 5 nebo Euro 4. Novější auta totiž v provozu často produkují více emisí oxidu dusičitého (NO 2 ) než tyto starší vozy.

„Majitel dieselu normy Euro 5, kterého postihne zákaz jízdy, by se pak s odkazem na stejně tak špatný vůz normy Euro 6 mohl soudit, aby mu bylo umožněno dál jezdit do uzavřených oblastí,“ říká hlavní právník největšího evropského automotoklubu ADAC Markus Schäpe. Taková žaloba by podle některých vládních úředníků měla solidní šanci na úspěch.

Jistotu, že se vyhnou zákazům jízdy, tak podle Spiegelu mají v podstatě jen majitelé dieselových aut nejnovější varianty normy Euro 6b, kterých je ale v porovnání s ostatními velmi málo. Od září vstoupí v platnost nová verze této ekonormy označovaná jako Euro 6c a k ní příslušící předpis na měření spotřeby a emisí WLTP (čtěte více).

V Německu je celkem asi 15 milionů osobních aut s naftovým motorem. Zhruba 2,7 milionu z nich splňuje normu Euro 6.