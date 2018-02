Fiat Chrysler do roku 2022 skoncuje s dieselovými motory

S plánem, který reaguje na rostoucí náklady na dodržování emisních pravidel a pokles poptávky po naftových pohonech, má firma veřejnost seznámit 1. června.



Výrobce vozů značek Jeep, Ram, Dodge, Chrysler, Maserati, Alfa Romeo a Fiat by se tak stal další automobilkou, která se veřejně zřekla naftových motorů. Že neuvažuje o dalším dieselovém modelu, se listu Financial Times loni svěřila japonská Toyota, a stejné rozhodnutí oznámila pro svou značku Porsche minulý týden i německá firma Volkswagen.

Naftový pohon evropskému automobilovému průmyslu dlouho dominoval, ale jeho podíl na trhu v poslední době klesá. Na ústupu dieselu se podepsal emisní skandál společnosti Volkswagen, s ním spojená rostoucí politická opozice vůči tomuto typu paliva a plány některých měst na jeho úplný zákaz.

Loni se prodej dieselových vozů v Evropě snížil o osm procent. Podle údajů společnosti Jato Dynamics činil jejich podíl na trhu 43,8 procenta.

Náklady na vývoj nového typu dieselového motoru, který by splňoval přísnější evropská pravila, by se podle odhadů automobilového průmyslu mohly oproti dřívějšku zvýšit až o 20 procent. Nové dražší vozy by pak byly dostupné menšímu množství zákazníků. A to v době, kdy cena konkurenčních původně dražších elektromobilů klesá, připomněl list.