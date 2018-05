První zóna bez dieselů v Německu je absurdní nesmysl, tvrdí expert

Němečtí spolkoví soudci sotva vyhlásili rozsudek o možnosti zavedení zákazů vjezdu vozidlům s dieselovými motory a město Hamburk už tisklo první zákazové cedule. Před několika dny tak bylo umístěno v ulicích města prvních 49 zákazových tabulek a 55 cedulí s vyznačením objížděk. Jde o jediné město, které tak rychle využilo možnost zavedení zákazu.



Jedno je jisté: zákaz vstoupí v platnost 31. května a bude se týkat úseku ulice Max-Brauer-Allee v délce 600 metrů a 1,7kilometrového úseku ulice Stresemannstrasse. Jak oznámil Úřad na ochranu životního prostředí, od tohoto data nebudou smět vjíždět starší diesely do částí těchto dvou ulic. Už nyní se však množí výtky odborníků upozorňující na absurditu daného zákazu.

„Zákazy vjezdu, jak je Hamburk nyní plánuje, jsou absolutní nesmysl,“ kritizuje Michael Schreckenberg, fyzik specializující se na problematiku dopravy a docent na univerzitě Duisburg-Essen, v rozhovoru pro německý magazín Die Welt.

„Znečištění ovzduší klesne v dotčených ulicích, ovšem v sousedních oblastech pochopitelně vzroste. Ve vzniklých objížďkách najedou lidé mnohem víc kilometrů, protože nikdo přece neodstaví vůz jen proto, že přijede k neprůjezdné ulici. Množství emisí tak jedině stoupne,“ dodává.

Ze zákazu bude ve finále profitovat přesně 1787 lidí

„Obyvatelům dotčených ulic zákaz uleví, obyvatelům sousedních čtvrtí – a také zdejším podnikatelům – naopak přitíží,“ konstatuje Die Welt. „Zdejší podnikatelé musejí počítat s tím, že se k jejich firmě už jen tak někdo nedostane. A pokud se zákazové zóny rozšíří, sami budou muset obnovit svůj vozový park, což způsobí mimo jiné další ekologickou zátěž,“ varuje expert na dopravu Schreckenberg.

Že někteří obyvatelé – kteří mají nepochybně právo na čistší vzduch – budou ze zákazu profitovat, ovšem mnohem většímu počtu dalších spíš uškodí, vyplývá i z odpovědi zástupce křesťansko-demokratické strany CDU v Hamburku.

Magazín Die Welt má k dispozici znalecký posudek, z něhož vyplývá, že počet obyvatel ohrožených zvýšenými emisními limity klesne uzavřením části ulice Max-Brauer-Allee pro diesely o 272 lidí. Na části ulice Stresemannstrasse, kde začne rovněž platit uzavírka pro diesely, je to dalších 1515 obyvatel. Prvním zákazem vjezdu dieselům do konkrétní části města v Německu se tak zlepší ovzduší přesně pro 1787 lidí!

Obyvatelé dotčených ulic mají samozřejmě dál vjezd povolen, lhostejno, jak staré dieselové vozidlo používají. Podle dostupných údajů je ovšem pouze v Hamburku v provozu dalších 210 tisíc dieselových aut, která nesplňují emisní normu Euro 6 a tím jsou potenciálně ohrožena zákazem průjezdu.

Kolika lidem v sousedních ulicích zákaz naopak uškodí, zatím není známo. V posudku městské správy se nicméně uvádí, že bezpečnost v okolních ulicích nebude dotčena. CDU ovšem upozorňuje na fakt, že v jedné z potenciálních objížděk se nachází škola, jejíž chod by zvýšený provoz mohl rozhodně ovlivnit.

Uzavření celého centra by bylo v rozporu s ústavou

Hamburská CDU už několik týdnů brojí proti možným zákazům vjezdu – a to, že by zatím měly vzniknout jen v omezených úsecích, její představitele nijak neuklidňuje. Právě naopak. „Problém s příliš vysokými koncentracemi oxidů dusíku ve městě trvá již několik let. Vyřešit jej tím, že na dvou místech zajistíte lepší svět a znečištění odsunete o pár bloků dál, je groteskní,“ odpovídá člen CDU Michael Westenberger na dotaz magazínu Die Welt. „Chápu obavy lidí žijících na Max-Brauer-Allee ze znečištění, ovšem zákaz není řešení – špatné ovzduší nyní budou muset snášet jiní,“ míní.

Zásadního úspěchu – pokud zůstaneme u zákazů – by se mohlo dosáhnout snad jen uzavírkou celého centra Hamburku pro staré diesely. „Ale to by bylo jistě protiústavní. Navíc by nepůsobilo příliš fér, kdyby stát, který léta lidem říkal, že mají kupovat diesely, jelikož jsou čisté, najednou začal prosazovat jejich zákaz,“ míní Westenberger. Hamburk podle jeho slov potřebuje ucelený koncept ochrany životního prostředí, nikoli podobná zkratkovitá řešení. „Řidičům dieselů bychom zakázali vjezd do města, ale přístav je plný tankerů s běžícími silnými dieselovými motory, které zamořují vzduch mnohem víc,“ připomíná.

Nejasné zůstává, jak budou probíhat kontroly v uzavřených zónách. Nálepka, z níž by bylo na první pohled jasně patrné, jaké emisní normě vozidlo odpovídá, neexistuje. Zůstává tedy možnost namátkou zastavovat vozidla a podle kontroly technického průkazu zjistit, zda smí vůz projet. Navíc bude třeba zjistit místo bydliště šoféra, protože na obyvatele dotčených ulic se zákaz nebude vztahovat.

V prvních dnech platnosti zákazu by měla policie řidiče o přestupku pouze informovat, později bude porušení zákazu stát 25 eur pro osobní a 75 eur pro nákladní automobil. Radnice Hamburku ovšem přiznává, že zatím není jasné, kolik policistů a na kolik hodin týdně bude na kontroly možné uvolnit. Zástupci policejních odborů nicméně už před několika týdny pro týdeník Welt Am Sonntag uvedli, že policie na tento úkol nemá kapacity.

Pro vozidla splňující novější normu Euro 5 se zatím až do 1. září 2019, kdy uplynou čtyři roky od zavedení emisní normy Euro 6 pro všechny nové vozy, neplánuje uzavření celých městských zón. Zákazům vjezdu do jednotlivých ulic nebo jejich úseků ovšem podle právníků nestojí v cestě vážnější překážky.