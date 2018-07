Další vyhánění dieselů v Německu, nechce je automobilový Stuttgart

9:35 , aktualizováno 9:35

Řidičům starších vozidel tankujících naftu se uzavírá další město. Poté, co jim Hamburk zakázal jízdu do dvou ulic, se od příštího roku přidá také Stuttgart. Zákazy vjezdu by mohly ovlivnit až třináct milionů německých dieselů.