Dieselgate snížila v ČR prodej nových dieselů, u ojetin zájem nepolevuje

Servisem kvůli Dieselgate v Česku prošly již dvě třetiny aut Servisní akcí na odstranění softwaru pro obcházení homologačního měření emisí již v tuzemsku prošly téměř dvě třetiny z dotčených 157 000 dieselových vozů koncernu VW. Pozvánku k dobrovolné návštěvě opravny dostali již všichni majitelé. Vyplývá to z informací automobilek.

První vozy začal Volkswagen v Česku zvát do servisů v květnu 2016, Škoda pak zhruba o měsíc později. Úprava většinou spočívala v přehrání softwaru řídící jednotky. "K 31. srpnu bylo v rámci akce na vznětové motory EA 189 zpracováno již 60 procent z 63 000 dotčených vozidel značek Volkswagen, Audi, Seat a Volkswagen Užitkové vozy. Osloveni byli všichni vlastníci. Další vozy průběžně přibývají v rámci běžných prohlídek a dalších návštěv servisů," řekl mediální zástupce importéra Jan Klíma. Škoda zatím provedla servisní úpravu u více než 64 procent z celkového počtu 94 000 vozů značky. "Dobrovolná servisní akce stále probíhá a není nijak časově omezena. Jako výrobce doporučujeme všem majitelům provedení úprav. Cílem vývoje technických opatření bylo, aby po jejich implementaci zůstala spotřeba paliva, výkonové parametry i hodnoty emisí CO2 beze změny. To opakovaně potvrdily příslušné homologační autority v jednotlivých zemích, tak i nezávislé odborné testy," doplnil mluvčí Škody pro ČR Vítězslav Pelc. Například u motorizací 2,0 TDI, které koncern svolával jako první, absolvovalo servisní akci kolem 90 procent aut. Někteří majitelé dieselů se začali sdružovat k podání žalob na koncern VW kvůli odškodnění. V současnosti chce v tuzemsku Volkswagen žalovat přes 5000 lidí. Sdružují je firmy Safe Diesel a DieselGate. Celková žalovaná částka přesahuje jednu miliardu Kč.