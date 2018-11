Američtí dinosauři v Evropě. Mají archaický osmiválec a moderní techniku

Nový RAM 1500 je již pátým pickupem svého jména. Je nejmenším z chovu RAM (tato divize koncernu FCA produkuje také daleko větší stroje, i s dvoumontáží na zadní nápravě), přesto by takový Amarok od Volkswagenu s trochou nadsázky naložil na korbu.

Je to plnotučný americký pickup se vším, co k tomu patří. Má zcela nový samostatný žebřinový rám s vysokým podílem vysokopevnostní oceli, díky němuž klesla mezigeneračně hmotnost o 100 kilogramů. Spotřebu paliva má snižovat také účelné řešení z hlediska aerodynamiky, včetně aktivně ovládaných lamel před chladičem, součinitel odporu vzduchu je v daném segmentu rekordně nízkých cx = 0,357.

RAM 1500 k nám vstupuje díky nově založené firmě KWA, díky jejímuž pozvání jsme s několika kolegy z celé Evropy mohli na okruhu Training Partner Nordic AB v blízkosti stockholmského letiště Arlanda i na přilehlém terénním polygonu zkoušet testovat nejen tento pickup, ale též SUV Dodge Durango a kupé Dodge Challenger, a to včetně provedení Hellcat (V8 6,2 l/527 kW).

Příplatkové vzduchové pérování umí upravovat světlou výšku RAMu, což zlepšuje jízdní vlastnosti ve vyšších rychlostech i průchodnost náročným terénem. Standardem je elektromechanicky řízený pohon všech kol s pětipolohovou regulací, odpojováním přední nápravy, uzávěrami mezinápravového a zadního diferenciálu a redukcí. No a pak ten motor. Zatímco v USA jsou nabízeny ještě šestiválce Pentastar 3,6 litru a EcoDiesel 3,0 litru, k nám se budou dovážet výhradně legendární vidlicový osmiválec Hemi s objemem 5,7 l, výkonem 291 kW (396 k) při 5600 min 1 a točivým momentem 556 N.m při 3950 min 1. I v dnešní době si vystačí s nepřímým vstřikováním paliva (nepohrdne přitom ani benzinem s oktanovým číslem 89), atmosférickým plněním a „tyčkovými“ rozvody OHV. Je to „šestnáctiventil“: má dva ventily na válec.

Osmistupňová samočinná převodovka nese sice tradiční označení TorqueFlite (Chrysler je používá od roku 1956), ve skutečnosti jde o v licenci německé firmy ZF vyráběnou skříň 8HP70. Elektronicky řízený pohon všech kol BorgWarner 48-11 On-Demand má režimy 2WD High, 4WD Auto, 4WD High Lock, 4WD High a 4WD Low Lock a ovládá se tlačítky v okolí otočného voliče převodovky vpravo od volantu.

Z hlediska výbavy to však není žádný dinosaurus: nový RAM 1500 má rozsáhlou standardní výbavu, v níž nechybí moderní asistenční systémy včetně adaptivního tempomatu, hlídání slepých úhlů zrcátek, autonomního brzdění před překážkou či multimediálního systému Uconnect s dvanáctipalcovým dotykovým monitorem zobrazujícím kromě veškeré dostupné konektivity také záběry ze čtyř vnějších kamer.

RAM 1500 je při živém setkání skutečně impozantní: při rozvoru náprav 3672 mm je bez zrcátek 2084 mm široký a bez pár centimetrů šest metrů dlouhý. Důkladně zaoblená příď se dočkala úzkých světlometů LED a dojem robustnosti podtrhují nad motorem zvýšená kapota a rozměrná zpětná zrcátka. Jsou vytažena široko do stran, počítá se totiž s tažením velkých a těžkých přívěsů včetně přepravníků lodí či koní do hmotnosti 3500 kilogramů. Pohotovostní hmotnost činí 2404 kg a celková 3,5 tuny, i s řidičským průkazem skupiny B tak můžete ovládat jízdní soupravu s celkovou hmotností sedm tun!

Obývák na kolech

Neméně ohromný je také interiér, mezi řidičem a spolujezdcem je až neuvěřitelně široká středová konzole a na zadních sedadlech s podélným posuvem a možností regulovat sklon opěradel je do všech stran místa jako v obývacím pokoji. Vše podtrhují překvapivě kvalitní materiály. Po rozjetí nás ohromil až neuvěřitelný klid v kabině, plně srovnatelný s cestovními automobily nejvyšších tříd. Podílí se na něm vzduchové pérování i aktivní potlačování hluku (ANC) skrze reproduktory.

Osmiválcový RAM 1500 páté generace má motor v rámu usazen velmi nízko a až za přední nápravou, což v kombinaci s podélně uloženým poháněcím řetězcem přispívá k optimálnímu rozložení hmotnosti mezi nápravy i překvapivě nízkému těžišti.

Není to samozřejmě žádný závodník, i když motor mu spolu s pohotově řadicí převodovkou zajišťuje až překvapující dynamické schopnosti. Přesto si nechá líbit i rychlou jízdu zatáčkami (je však třeba jezdit plynule a bez prudkých pohybů volantem), kde vzduchové pérování dokonale „žehlí“ nerovnosti a minimalizuje náklony karoserie. Na závodní trati poblíž stockholmského letiště jsme zaznamenali výrazný prokluz vnitřního zadního kola při výjezdu ze zatáčky, což však v poloze 4WD Auto mizí.

Ani na běžných silnicích se RAM 1500 neztratí. Přední kola jsou zavěšena nezávisle, zatímco ta zadní spočívají na tuhé nápravě vedené na každé straně pěticí vzpěr. Manévrování je nečekaně snadné, usnadňují je velký rejd kol, rozměrná zpětná zrcátka i kamerový systém s panoramatickým obrazem. Podobně suverénně se nový RAM 1500 chová v terénu: i přes použití obyčejných silničních pneumatik (a opět i s přispěním vzduchového pérování) si hravě poradil s velmi náročnými podmínkami.

Ale zpět k dovozci. Společnost Klintberg & Way Automotive (KWA), součást švédského holdingu Klintberg & Way Group AB, má v úmyslu stát se dominantním dovozcem amerických automobilů Dodge a RAM do Evropy. V současnosti provozuje 24 dealerství ve Švédsku. Jejím záměrem je mít do roku 2021 celkem 155 prodejních míst po celé Evropě včetně České republiky. Centrála KWA byla vloni založena ve švýcarském Luganu a jejím šéfem byl jmenován Alessio Castelli, absolvent turínské Polytechniky s bohatou praxí v různých složkách koncernu FCA (Fiat Chrysler Automobiles). Zárukou obchodního úspěchu společnosti KWA má být právě podpora divize FCA International Operations koncernu FCA, ovšem zatím zůstává nejasné, jakou podobu tato podpora vlastně má.



KWA hodlá zákazníkům zajišťovat komplexní servis. Automobily bude dovážet do německého přístavu Bremerhaven, v němž v současnosti buduje své technické středisko. Otevřeno má být ve druhém čtvrtletí příštího roku a kromě přestaveb amerických vozů podle homologačních požadavků evropských zemí (zejména vnější osvětlení) zde má provádět i zástavby poháněcích systémů na LPG a CNG. Zásobování náhradními díly zajistí oddělení KW Parts AB, které je autorizovaným partnerem Mopar (díly pro Jeep, Chrysler a Dodge) a již nyní ve svých švédských skladech disponuje 85 000 položkami. Samozřejmostí mají být veškeré záruky, jejichž garantem bude firma Svensk Bilgaranti AB.

Vlajkovou lodí expanze KWA se stává právě nový pickup RAM 1500, představený na letošním autosalonu v Detroitu jako prakticky první zcela nová generace za posledních 25 let. Vyrábí se v michiganské továrně Sterling Heights a dostupná je výhradně se čtyřdveřovými kabinami Quad Cab a Crew Cab (liší se rozměry interiéru a ložné plochy). Dvoudveřové provedení s nejdelší korbou je k mání u souběžně prodávané výběhové generace, přeznačené na RAM 1500 Classic. RAM 1500 bude dovážen ve výbavách Bighorn, Laramie, Longhorn a Limited a pouze s nejprostornější kabinou Crew Cab.

RAM 1500 nemá v Evropě žádnou přímou konkurenci a zejména po přestavbě na provoz na stlačený zemní plyn a v kombinaci se zárukami a příznivou cenou se jistě stane lákavou nabídkou pro řadu motoristů. V bohatě vybaveném provedení Bighorn startuje v Německu na ceně 52 900 eur bez DPH. S českým DPH to vychází na 1,66 milionu korun.