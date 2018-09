VIDEO: Podívejte se na běžné ráno před školou, je to džungle

Taková je každé ráno situace například u Základní školy v Praze 10 - Hostivaři. Redakce iDNES.cz na místě jedno běžné ráno natočila.

„Každé ráno přichází 600 žáků do základní školy a dalších 400 studentů do sousedního gymnázia, takže situace tu bývá hektická. Některé dny je to lepší. Občas se to však neobejde bez toho, že vznikne mezi dvěma, třemi rodiči konfliktní situace,“ potvrdila ranní hustý provoz ředitelka základní školy Blanka Chuchlerová.

Přilehlý chodník a úzká silnice u školy nejsou ideální. Situaci však má v areálu školy pomoci omezená rychlost na pět kilometrů v hodině a zpomalovací pruhy. „Průběžně rodiče o situaci před školou informujeme a pravidelně téma otevíráme i na rodičovských schůzkách. Apelujeme na slušnost a doufáme, že si rodiče dají přednost a vyjdou vstříc,“ doplnila ředitelka školy s tím, že v první školní týden a v hektické dny před školou na dopravní situaci dohlíží městská policie.

Zastavit, vysednout a další

Hostivařská základní škola není zdaleka jedinou institucí, kde se děti kromě plánovaného učiva učí také boj o přežití v ranní dopravní džungli. Podobné je to třeba v Říčanech. Hlavní ulice Olivova je tam od tři čtvrtě na osm na dvacet minut každé všední ráno plná aut. Scénář je vždy stejný. Kolona se pomalu sune a odbočuje do vedlejší, kde je vchod do školy. Aby náhodou školák nemusel ujít o pár metrů víc.

„Poskakuje“ se po pěti metrech. Auto najede před vchod, kde se ještě přetlačuje s chodci, otevřít dveře, pozdravit a najíždí další.



„V Praze na Břevnově u ZŠ Marjánka to řešíme celá léta. Někteří rodiče v SUV doslova najíždějí do chodců na chodníku lemovaném žlutou čárou. A kdo je na pranýři, když si dovolí podat na neřešení situace stížnost? Samozřejmě chodci, protože mají tu drzost používat způsob pohybu, který jim dala příroda. Dotčené děti, zvyklé na policisty, co je převádí přes přechod, se už ani nerozhlížejí,“ postěžoval si redakci například čtenář Ondřej Šrott.

Děti kopírují dospělé

Především u škol by se ráno měla striktně dodržovat pravidla silničního provozu. Školáci totiž kopírují dospělé, a pokud uvidí přebíhání silnice mimo přechod, je velmi pravděpodobné, že příště to udělají také. Každé dítě musí být posazeno a připoutáno ve vhodné autosedačce i v případě, že s ním odjíždíte do školy za roh. U školy ať vždy vystupuje dveřmi k chodníku.

„Striktní dodržování pravidel se bohužel před školami často neděje. Spěch a nedostatek vhodných míst k vysazení dítěte často vyústí v zastavení na přechodu pro chodce, v místě se zákazem zastavení či v nepřehledné zatáčce. Je to nebezpečné, navíc je to nejen pro přepravované děti, ale i jejich spolužáky negativní příklad. Těžko pak budou věřit svému učiteli dopravní výchovy, že pravidla silničního provozu se musí dodržovat, když na vlastní oči vidí, že jejich rodiče si s nimi hlavu příliš nelámou,“ popsal pro iDNES.cz dopravní expert Roman Budský (více k tématu čtěte zde).

