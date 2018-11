Nákup auta v zahraničí: za nový vůz se DPH platí v Česku

Jak to chodí v praxi, jsme se zeptali Petra Krále ze společnosti WebTrade CZ, která provozuje magazín exportdosrn.cz.



Když si koupím nové auto v Německu, budu platit DPH?

V Německu ho platit nebudete, v České republice ano. Tato pravidla platí v celé Unii – DPH se platí v zemi dovozu.

Co je to „nové“ vozidlo?

Podmínkou je, že jde o vozidlo dodané do šesti měsíců ode dne prvního uvedení do provozu, nebo má najeto méně než šest tisíc kilometrů. Ale pravidlo o platbě DPH a o novém autě platí jen pro soukromá vozidla – u podnikatelů, kteří jsou v Česku plátci DPH, se pravidla týkají i ojetých automobilů.

Jaká je výše DPH v Německu a v Česku?

V Německu je to devatenáct procent, v Česku jednadvacet procent. Ve výsledku to znamená, že za auto zaplatíte o něco víc, než kolik jste si vypočetla podle ceny v německém autosalonu.

Jak to chodí technicky? Auto bez DPH mi asi jen tak neprodají?

Nákup osobního automobilu by měl teoreticky proběhnout tak, že český zákazník oznámí německému prodejci, že hodlá kupovaný automobil vyvézt do České republiky. Prodejce (či zákazník) by měl automobil opatřit německou převozní registrační značkou a vystavit fakturu bez DPH, protože místem zdanitelného plnění je Česko – takzvaná země dovozu.

To by mohl říct každý, že auto vyveze. Bude chtít prodejce nějaké potvrzení?

V tom je právě problém… V praxi se často setkáváme s tím, že němečtí prodejci odmítají českým zákazníkům automobily bez DPH prodávat. Oni mají totiž důkazní povinnost vůči německému finančnímu úřadu, takže musí zdůvodnit, proč byla faktura vystavena bez DPH. Pro svou vlastní jistotu vystavují raději fakturu s DPH, kterou následně odvedou německému státu.

Co to znamená pro českého klienta?

Český dovozce musí následně DPH ještě jednou zaplatit v Česku, protože jinak auto úřady nezapíší do evidence. Je třeba podat finančnímu úřadu daňové přiznání, resp. předložit „Hlášení o pořízení nového dopravního prostředku“, a to do deseti dnů od koupě. Správce daně vyměří daň, kterou je pak třeba zaplatit do pětadvaceti dní.

Takže koupím nové auto v Německu, DPH zaplatím tam i tady… Jak z toho ven?

O vrácení již zaplacené německé DPH nemá smysl žádat německé úřady. Úřady takovou žádost vždy zamítnou s poukazem na to, že faktura byla nesprávně vystavena německým prodejcem, který je povinen ji opravit a zákazníkovi zaplacenou daň vrátit. Takže se zákazník musí obrátit na něho. Přitom je třeba doložit důkazy o tom, že automobil byl skutečně vyvezen do Česka a zde řádně přihlášen. Takovým dokumentem je české osvědčení o registraci vozidla (velký technický průkaz), případně i doklad o zaplacení DPH v České republice, u plátců DPH doporučuji předložit i doklad o tom, že jsou v Česku k DPH skutečně registrováni. Na základě těchto dokumentů by měl německý prodejce vystavit opravnou fakturu a zaplacenou DPH vrátit.

A když ne?

Pokud německý prodejce odmítá peníze vrátit a chce si ponechat celou cenu včetně německé DPH, doporučujeme jej vyzvat ke vrácení nesprávně fakturované DPH. Stanovte rozumné datum a požadavek pošlete poštou doporučeně.

Jestli na takovou výzvu prodejce nezareaguje, doporučujeme využít služeb německého advokáta nebo daňového poradce. Podle našich dosavadních zkušeností většina prodejců peníze vrátí, jakmile se do věci vloží německý advokát, protože pro ně nedává smysl pokračovat v soudním sporu, ve kterém nemají žádnou naději na úspěch. Pokud však ani na takovou výzvu prodejce nereaguje, nezbývá než podat žalobu u německého soudu.

To asi vyjde dost draze, ne?

Cena za služby německého advokáta a výše soudních poplatků se odvíjí od výše vymáhané částky. U auta za dvacet tisíc eur to může být kolem tisícovky eur. Tuto odměnu však zpravidla musí zaplatit ten, kdo ve sporu prohrál, tedy německý prodejce. A pokud prodejce zareaguje hned po advokátově výzvě, není cena za službu tak vysoká, pohybuje se v řádu několika tisíc korun.

Je ale vždy potřeba mít ke všemu kompletní dokumentaci, tzn. trvejte na vystavení originálu faktury v okamžiku převzetí vozidla, nechte si vystavit potvrzení, že jste fakturu zaplatili, peníze plaťte ideálně bankovním převodem, a pokud platíte v hotovosti, nechte si potvrdit převzetí peněz v přesné výši. U všech sporů v Německu, nejen u dovozu aut, není možné zvítězit, pokud nemáte vše řádně zdokumentované.

Celkově je to dost krkolomné úřadování… Vyplatí se vůbec jednotlivci vyrazit pro auto do Německa?

Těžko říci. Běžná auta se nevyplatí dovážet a je zřejmě lepší je koupit v České republice. U sportovních a luxusnějších aut už ale mohou být rozdíly v ceně v Česku a v Německu tak výrazné, že se celá procedura vyplatí, i když vymožení DPH zpět na německém prodejci vždy nějakou dobu trvá a na začátku musí český dovozce dokonce znovu investovat svoje vlastní peníze.