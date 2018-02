Nová ducati: italské dvoukolové SUV odpaluje airbag přes bluetooth

Krátký test na španělských silnicích odhalil větší sílu, ale i klidnější projev. Novou Multistradu jsme projeli exkluzivně ještě před její českou premiérou, která proběhne tento týden na motorkářské výstavě v pražských Holešovicích.

Multitalent

Ducati Multistrada 1260 se vizuálně od předchozího modelu příliš neliší. Design se změnil jen v detailech, ty nejdůležitější změny najdete uvnitř. „Multi“ dostala nový motor a výraznou změnou prošla i geometrie. Samostatnou kapitolou je elektronika. Stroj je doslova nabitý nejmodernějšími technologiemi a zcela nové je i menu a ovládání všech nastavení. Většinu funkcí můžete dokonce použít přes mobilní telefon. Motocykl je univerzálnější, než byl kdy dřív. Protože je Multistrada jedním z klíčových modelů Ducati, snažili se v Bologni dotáhnout její detaily co nejblíže dokonalosti.

Náš první jízdní test se uskutečnil v polovině prosince na Kanárských ostrovech a k dispozici jsme měli verzi 1260 S. Počasí nám moc nepřálo, a tak jsme polovinu denní trasy jezdili v podmínkách, za kterých by většina motorkářů zřejmě dobrovolně nevyjela. Středně velký plexi štít naštěstí jezdce dobře chrání a je výborně polohovatelný jednou rukou tak, jak to známe z předchozí verze. Stejně jako u předchozí verze sedí jezdec „zapuštěn“ v motorce, ale nesedí tolik na řídítkách.

Změna geometrie v podobě delšího rozvoru podvozku a hladší průběh charakteristiky motoru se logicky musí projevit i za jízdy. Motocykl působí celkově klidnějším a uhlazenějším dojmem. Už se tak snadno nevzpíná na zadní a nestraší jezdce agresivním projevem, alespoň ne tolik jako předchozí modely. Ale rozhodně nemějte strach, že by byl nový model nudný. U Ducati vědí hodně o emocích a zábavě a hlavně je umí přenést i za řídítka.

Vzhledem ke špatným podmínkám a mokré silnici zkouším nejdřív režim Touring. Výkonu mám víc než dost a i reakce na plyn je skvělá. V režimu Sport je to ta stará dobrá Multistrada, která vás drží stále ve střehu a straší vás svou divokostí. Především v tomto režimu oceníte nový motor. Svou výbušností nezapře DNA Ducati.

Nárůst šesti koní výkonu proti předchozí generaci nejspíš nepostřehnete, ale vyšší točivý moment je jednoznačně znát, zvlášť ve středních otáčkách. Pokud narazíte na polňačku, hodí se režim Enduro, ve kterém se motocykl promění úplně nejvýrazněji. V tomto režimu dochází k restrikci výkonu a zcela zásadně se mění i reakce na plyn.

Při jízdě vsedě je jezdec usazen pohodlně a hluboko v motorce, ani jízda vestoje nečiní žádný problém a je naprosto přirozená. Z Multistrady je v tu chvíli úplný beránek. V každém režimu se mění samozřejmě i nastavení podvozku (u modelu 1260 S), a to celkem výrazně. V režimu Sport tlumení pěkně přitvrdí a naopak v režimu Enduro citelně změkne a přes polňačku přeplujete jako v kočáře. Pokud máte dost času pohrát si s nastavením elektroniky, každý si najde přesně tu svoji hranici, na kterou omezíte kontrolu trakce a wheelie tak, aby vám dopřála víc adrenalinu a přitom vás nepustila za hranici rizika, za kterou se nechcete dostat.

Pohodlné řazení i rozjezd s asistenty

Srdcem motocyklu je nový motor Testrastetta DVT s variabilním časováním ventilů o objemu 1260 ccm. Objem se zvýšil díky prodloužení zdvihu válce. Motor má hladký nástup výkonu a přitom mu nechybí agresivita. Výkon se zvýšil na 158 koní, ale ještě podstatnější je posílení točivého momentu na 129,5 Nm. Osmdesát pět procent výkonu je k dispozici dokonce už od tří a půl tisíc otáček.

Pro uživatele je velmi komfortní i servisní interval 30 tisíc kilometrů s výměnou oleje v 15 tisících. Chod převodovky je čistý, přesný a výborné je i odstupňování. První rychlostní stupeň není přehnaně dlouhý, takže se s Multistradou dobře manipuluje i v nízké rychlosti, případně zdolávají překážky. Verze 1260 S a 1260 Pikes Peak disponují navíc Ducati Quick Shift asistentem, který umožňuje sportovně řadit nahoru i dolů bez použití spojky, což je dost návyková věc.



Dost výrazná změna proběhla i v oblasti podvozku. Rozvor motocyklu se natáhl o 5,6 cm, čímž by se měla zlepšit stabilita a ovladatelnost mašiny především ve vyšších rychlostech. Většinu nárůstu této délky má na svědomí prodloužení zadní kyvky. Základní model začíná na klasickém odpružení, samozřejmě s možností manuálního nastavení. Model 1260 S nabízí elektronický semiaktivní podvozek Ducati Skyhook suspension EVO. Nejvyšší model 1260 Pikes Peak má špičkový podvozek Ohlins.

Všechny tři varianty mají shodně na obou kolech zdvihy 170 mm a brzdiče Brembo. Esko a Pikes Peak však nabízí lepší variantu Brembo M50 a rozdíly jsou i v průměrech brzdných kotoučů. Součástí standardní nabídky je i rozjezdový asistent, kterým můžete například usnadnit rozjezd v příkrém stoupání a zafixovat brzdu.

LEDky, handsfree a čtyři režimy jízdy

Ať se to někomu líbí, nebo ne, elektronika je stále podstatnější součástí motocyklů a dvanáctsetšedesátka představuje v tomto směru špičku. Už základní model disponuje systémy kontroly trakce, zdvihu předního kola, cornering ABS, handsfree, tempomatem nebo bezklíčovým zapalováním. 1260 a Pikes Peak nabízí i TFT displej, přední LED světlomet se svícením do zatáček, Ducati multimediální systém a sportovní rychlořazení.

Ducati Multistrada 1260

U všech modelů si můžete vybrat ze čtyř jízdních režimů - Sport, Touring, Urban a Enduro. To, že si u všech režim můžete měnit a nastavovat parametry jednotlivých jízdních asistentů v mnoha stupních, není samo o sobě převratnou novinkou, ale revoluční je ovládací menu.

Nesnáším čtení manuálů a Multistrada 1260 je asi první motocykl (s jízdními asistenty), kde to ani není potřeba. Nastavovací menu jsou totiž doplněna grafikou, která velice názorně zobrazuje aktuální nastavení. A kdyby vám bylo i to málo, můžete si stáhnout aplikaci do mobilního telefonu, ve které máte možnost všechna tato nastavení provést. Kromě toho vás aplikace informuje o potřebě servisu nebo můžete sdílet své cesty s přáteli na sociálních sítích.

Jednou z přelomových novinek v oblasti bezpečnosti je i samostatný model 1260 S DAir. Tento model využívá telemetrii, díky které vyhodnocuje vážnost situace a v případě potřeby odpálí airbag integrovaný v motorkářské bundě. Tento systém ovládá airbag bezdrátově prostřednictvím bluetooth. Ducati využívá technologii Dainese, která je v tomto segmentu naprostou špičkou.

Od modelu 1260 S výše je součástí výbavy nový TFT displej. Stále má svůj charakteristický tvar s „ukazovátkem“ zařazeného rychlostního stupně, ale je jasnější a má lepší rozlišení. Na displeji najdeme všechny důležité informace. Tradiční kontrolky v okolí displeje zůstaly také a to je pro rychlý přehled jezdce dobrá zpráva. Ovládací multifunkční tlačítka na řídítkách jsou nyní i podsvícena.

Ducati Multistrada 1260 je nabízena ve třech základních stupních výbavy. Cena základního modelu 1260 začíná sice na 439 tisících korun, ale troufám si předpovědět, že díky lepší výbavě bude většina zákazníku směřovat k modelu 1260 S, jehož cena startuje na 499 tisících korun.

Špičkový model Pikes Peak pak pořídíte za 609 tisíc korun. Politika Ducati v oblasti barevného provedení jasně spojuje barvy s jednotlivými modely. Různá barevná provedení jsou totiž pevně spojena se stupni výbavy. Pokud toužíte po Ducati v rudé barvě, musíte se spokojit se základním provedením 1260. Vyšší specifikace 1260 S je k dispozici v bílé nebo šedé barvě. Nejvyšší verze 1260 Pikes Peak nabízí atraktivní sportovní červeno-bílo-černé zbarvení.

Shrnutí

Ducati Multistrada 1260 se opět povedla a zvedla laťku ve své kategorii. Na první pohled vypadá podobně jako její předchůdce, ale pod kapotami ukrývá hromadu vylepšení. V podstatě ve všech parametrech převyšuje předchozí verzi.

Narostla do délky a zvýšil se objem motoru, ale proti tomu se snížila hmotnost. Vzrostl výkon a především točivý moment. Ve výbavě má tu nejmodernější elektroniku, díky které je možné snadno změnit charakter stroje. V porovnání s verzí 1200 nabízí víc pohody, což není někdy na škodu, ale když se nebudete bát otevřít stavidla, je to pořád ta správná divočina. Jen málokdo dokáže na běžné silnici využít obrovský výkon a jen těžko na ní budete hledat slabá místa. Tomu však odpovídá i cena začínající u testovaného modelu 1260 S na úrovni půl milionu korun.